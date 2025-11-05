Les grands clubs européens tenus en respect : le fils de Michel Preud'Homme veut continuer sur sa lancée

Les U19 du Club de Bruges jouent en ce moment contre le FC Barcelone en Youth League. Un duel entre deux équipes qui comptent le maximum de points. En championnat, c'est cependant moins brillant pour le Club NXT.

Loin du sans-faute européen des U19, le Club NXT n'a pas encore remporté le moindre match de D1B et pointe à l'avant-dernière place du classement. Tim Wolf a ainsi déjà pris la porte, remplacé par Jonas De Roeck.

Bart Verhaeghe rêvait du titre en Challenger Pro League, mais il devra vraisemblablement encore attendre. Avant le match contre les U23 de Gand, il est même intervenu dans le vestiaire : "Ce n'était pas négatif, mais encourageant. Cependant, il a aussi rappelé aux joueurs leurs devoirs. Sans aucune connotation négative", explique Guilian Preud'homme - CEO du Club NXT.

Le président du Club de Bruges est en revanche bien plus flatté par les résultats de l'équipe de Youth League. Les jeunes Blauw en Zwart comptent neuf points sur neuf après leurs victoires contre Monaco (1-0), l'Atalanta (0-2) et le Bayern Munich (0-3).

La fierté du Club

"Notre académie gagne de plus en plus de respect au plus haut niveau européen. Si on peut aussi associer cela à des résultats, c'est très bien. Nous restons humbles : après ce match contre Barcelone, nous devons encore jouer contre le Sporting, le meilleur club formateur du Portugal, et Arsenal", poursuit Preud'Homme.





L'enjeu reste donc de taille mais n'excusera pas à lui seul des mauvais résultats prolongés en D1B. Car jouer pour le Club de Bruges, c'est aussi savoir lutter sur plusieurs fronts, même avant d'avoir atteint l'équipe première.