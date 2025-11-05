Précaution ou vrai danger ? Premier coup d'arrêt pour Nathan Ngoy au LOSC

Victime d'une légère blessure, Nathan Ngoy manquera le déplacement du LOSC à l'Étoile Rouge de Belgrade ce jeudi soir en Europa League. Le défenseur belge avait déjà manqué la dernière rencontre de championnat contre Angers, mais son absence ne devrait pas durer.

Titulaire en défense centrale au LOSC depuis son arrivée en provenance du Standard de Liège cet été, Nathan Ngoy a manqué la dernière rencontre de championnat des Dogues, dimanche dernier à Angers.

"D’après les infos que j’ai, je pense que ça ne devrait pas être trop grave, on a espoir de le récupérer pour le match de jeudi", commentait cependant avec confiance l’entraîneur lillois Bruno Genesio en conférence de presse, cité par La Voix du Nord.

Nathan Ngoy absent pour une courte durée avec le LOSC

Il n’en sera finalement rien. Le quotidien français L’Équipe annonce ce mercredi soir le forfait de Nathan Ngoy pour le déplacement en Serbie : "Lille sera amoindri contre l’Étoile Rouge de Belgrade, avec les absences notamment de Nathan Ngoy et d’Alexsandro derrière, les deux titulaires supposés de l’axe défensif."

L’ancien joueur du Standard ne restera toutefois pas éloigné des terrains longtemps. Ce forfait semble surtout relever de la prévention, pour éviter une reprise trop rapide, puisque L’Équipe indique qu’il devrait être de retour pour le déplacement à Strasbourg, dimanche en Ligue 1.

Souvent blessé durant les premières années de sa carrière, Nathan Ngoy adopte désormais un minimum de risques et un maximum de précautions, comme il le confiait peu avant son départ du Standard. Le joueur de 22 ans doit être encore plus vigilant avec son corps que la plupart des autres.