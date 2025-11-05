Quelques jours seulement après son licenciement, déjà un nouveau job pour Will Still ? Un journaliste lui trouve un club idéal

Après son licenciement à Southampton, Will Still est cité par le journaliste Hugh Woozencroft comme un candidat idéal pour le Celtic Glasgow. Selon lui, l'Anglo-Belge pourrait rapidement retrouver un poste dans le football britannique.

Southampton a perdu à domicile face à Preston North End. Le club occupe actuellement la 21e place du Championship. Peu après cette défaite, l’entraîneur Will Still a été limogé. Son départ n’a pas vraiment surpris, les résultats depuis sa nomination ayant été jugés trop irréguliers.

Still n’est pas parvenu à amener l’équipe vers de meilleures performances de manière durable. Malgré quelques bons matchs, Southampton a continué à décevoir. La direction du club a donc décidé d’agir. Depuis son arrivée, le coach belge n’était jamais réellement sorti de la zone dangereuse.

Selon Hugh Woozencroft, Southampton a également manqué plusieurs occasions. "Il y a aussi eu de très bonnes performances, et si les Saints avaient concrétisé leurs occasions, il aurait au moins eu plus de temps", a déclaré le journaliste de TalkSport.

Hugh Woozencroft voit un rôle pour Will Still au Celtic

Le journaliste cite le Celtic Glasgow comme possible futur employeur. "Will Still sera un très bon manager à ce niveau de compétition." Hugh Woozencroft évoque la période difficile que traverse le Celtic depuis le départ de Brendan Rodgers.





Le club écossais cherche de la stabilité et un nouvel élan. Nicky Hayen a d’ailleurs aussi été mentionné parmi les pistes. Hugh Woozencroft estime que Still correspond très bien au profil recherché, mais se demande s’il est prêt à rebondir immédiatement après son départ. "Si j’étais le Celtic, j’appellerais dès demain matin."

Le spécialiste souligne enfin que la réputation de Will Still reste intacte au Royaume-Uni. Malgré son licenciement à Southampton, il est toujours considéré comme un entraîneur compétent, doté d’un réel potentiel pour une nouvelle opportunité.