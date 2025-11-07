Besnik Hasi semble déjà avoir son équipe prête pour dimanche : "Quand ils me disent ça, je deviens fou"

Johan Walckiers
Johan Walckiers depuis Anderlecht
Commentaire
Photo: © photonews

Besnik Hasi semble déjà avoir une idée bien précise de son équipe pour le choc face au Club de Bruges. Après la solide prestation offensive contre Malines, il ne souhaite pas effectuer trop de changements.

Cela signifierait que Mihajlo Cvetkovic, Adriano Bertaccini, Thorgan Hazard et Nilson Angulo devraient à nouveau débuter ensemble. Concernant son duo d’attaquants, Besnik Hasi est clair : "Beaucoup de gens disent qu'Adriano Bertaccini et Mihajlo Cvetkovic se ressemblent trop, mais ce n’est pas vrai. Mihajlo Cvetkovic est un véritable attaquant, Adriano Bertaccini est davantage un joueur de poche. Ils peuvent tous les deux marquer, et c’est ce qui compte. Mihajlo Cvetkovic est encore jeune, il ne doit pas porter seul l’attaque d’Anderlecht."

Le milieu de terrain semble lui aussi se dessiner. Besnik Hasi explique : "Je ne vois pas Mario Stroeykens comme un vrai numéro huit, plutôt comme un joueur évoluant dans la poche offensive. Il a bien joué quand Hazard était absent pendant quelques semaines." La probabilité est donc grande de voir Nathan Saliba débuter aux côtés de Nathan De Cat.

Plus de profondeur, moins de densité entre les lignes

Besnik Hasi constate que les connexions au sein de son équipe commencent à se créer et que les automatismes se mettent en place, mais il souligne qu’il veut davantage de profondeur : "Je veux moins de joueurs entre les lignes et plus de courses dans le dos de la défense. Cela doit s’améliorer. Maintenant que tout le monde est en forme, je dois faire des choix, mais c’est un luxe."

L’entraîneur s’exprime également sur Nilson Angulo, qui impose de plus en plus sa marque : "Certains disent qu’il doit trop défendre, mais je trouve ça absurde. Dans le football moderne, il faut savoir tout faire. Il a appris à bien participer défensivement, et cela aide l’équipe."

"Quand des joueurs disent qu’ils ne sont pas frais devant le but parce qu’ils ont trop dû défendre, ça me rend fou", sourit le coach. "Angulo a une énorme caisse, il peut parfaitement combiner les deux. Contre le Club de Bruges, on aura encore besoin de beaucoup d’énergie. Et ces garçons l’apportent."

