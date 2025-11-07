"C'est important de se qualifier, on ne l'est pas encore" : Rudi Garcia prudent avant la prochaine trêve

Rudi Garcia a tenu à le préciser en conférence de presse : la Belgique n'est pas encore qualifiée pour le Mondial 2026. Certes, les Diables Rouges sont très proches, mais rien n'est encore fait.

Ce vendredi, Rudi Garcia a dévoilé sa liste pour les deux derniers matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Les joueurs belges devront aller chercher une qualification, puisque sur le papier, elle n’est pas encore acquise.

En effet, pour valider leur billet, l’équipe nationale belge aura besoin de prendre au minimum trois points lors de ces deux prochaines rencontres. Il y aura d’abord un match au Kazakhstan le 15 novembre, puis une autre rencontre à Sclessin le 18. Si ces adversaires sont théoriquement largement à la portée des Diables Rouges, Rudi Garcia souligne qu’il ne faut pas crier victoire trop vite.

Un match "très important" face au Kazakhstan

La Belgique devra d’abord s’imposer face aux Kazakhstanais : "Ce qui est important de dire, c’est que tout le monde doit être conscient que c’est un match très important. C’est un match qui doit nous ouvrir la qualification pour le Mondial, définitivement."

"Puisque si on gagne au Kazakhstan, on sera définitivement premier de ce groupe. Il n’y a que ça qui doit nous animer. Quel que soit le contexte, les suspensions ou pas, on doit être à la hauteur de l’événement et montrer qu’on n’attendra pas autre chose que ce match-là pour se qualifier", poursuit Rudi Garcia.





"C’est important de se qualifier, on ne l’est pas encore", souligne-t-il à nouveau. Le sélectionneur national reste prudent et sait que rien n’est jamais fait dans le football. Une non-qualification directe (sans passer par les barrages) pour le Mondial relèverait d’une véritable petite catastrophe au vu des futurs adversaires.