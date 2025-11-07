"C'était le même but que contre le RWDM" : Daan Heymans raconte comment Genk a battu Braga

Buteur et passeur à Braga, Daan Heymans savoure la victoire de Genk. Le milieu belge était à l'interview après la rencontre.

Genk a créé la surprise au Portugal en s’imposant 3-4 sur la pelouse de Braga, pourtant invaincu en Europa League. Les hommes de Thorsten Fink ont été chirurgicaux pour décrocher les trois points.

Heymans était partout

"C’est incroyable comme sensation", a confié Daan Heymans, le sourire aux lèvres au micro de la RTBF. "Kos et moi, on a une bonne connexion. Le but de ce soir, c'était le même que contre le RWDM."

En seconde période, Heymans a de nouveau brillé en délivrant une passe décisive à Oh Hyun-gyu sur le troisième but. "On savait que Braga aimait jouer au ballon, surtout à domicile. Parfois, il faut savoir se battre, ce n’est pas toujours du football champagne", a-t-il expliqué.

Le Genkois s'est bien intégré. "Je suis content d’être si important pour l’équipe. Je m’entends très bien avec tout le monde. Ce soir, on a prouvé qu’on avait du caractère."





Avec ce succès, Genk sauve l’honneur du football belge en Europe cette semaine. Le prochain gros rendez-vous sera dimanche contre La Gantoise.