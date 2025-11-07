"C'était le même but que contre le RWDM" : Daan Heymans raconte comment Genk a battu Braga

Muzamel Rahmat
| Commentaire
"C'était le même but que contre le RWDM" : Daan Heymans raconte comment Genk a battu Braga

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Buteur et passeur à Braga, Daan Heymans savoure la victoire de Genk. Le milieu belge était à l'interview après la rencontre.

Genk a créé la surprise au Portugal en s’imposant 3-4 sur la pelouse de Braga, pourtant invaincu en Europa League. Les hommes de Thorsten Fink ont été chirurgicaux pour décrocher les trois points.

Heymans était partout

"C’est incroyable comme sensation", a confié Daan Heymans, le sourire aux lèvres au micro de la RTBF. "Kos et moi, on a une bonne connexion. Le but de ce soir, c'était le même que contre le RWDM."

En seconde période, Heymans a de nouveau brillé en délivrant une passe décisive à Oh Hyun-gyu sur le troisième but. "On savait que Braga aimait jouer au ballon, surtout à domicile. Parfois, il faut savoir se battre, ce n’est pas toujours du football champagne", a-t-il expliqué.

Le Genkois s'est bien intégré. "Je suis content d’être si important pour l’équipe. Je m’entends très bien avec tout le monde. Ce soir, on a prouvé qu’on avait du caractère."

Avec ce succès, Genk sauve l’honneur du football belge en Europe cette semaine. Le prochain gros rendez-vous sera dimanche contre La Gantoise.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Braga
Daan Heymans

Plus de news

Incroyable soirée au Portugal : Genk fait tomber Braga après un match de folie en Europa League

Incroyable soirée au Portugal : Genk fait tomber Braga après un match de folie en Europa League

23:05
Anderlecht cartonne, une surprise au sommet : voici les clubs belges qui remplissent leur stade Analyse

Anderlecht cartonne, une surprise au sommet : voici les clubs belges qui remplissent leur stade

07:24
Les fans du Real Madrid ont remarqué quelque chose d'étrange sur Thibaut Courtois

Les fans du Real Madrid ont remarqué quelque chose d'étrange sur Thibaut Courtois

07:00
"Il est fantastique" : comme la presse espagnole, Hein Vanhaezebrouck est fan d'un joueur du Club de Bruges

"Il est fantastique" : comme la presse espagnole, Hein Vanhaezebrouck est fan d'un joueur du Club de Bruges

06:20
Le Celtic aurait tranché : Nicky Hayen en concurrence avec... un ancien adjoint du Club de Bruges

Le Celtic aurait tranché : Nicky Hayen en concurrence avec... un ancien adjoint du Club de Bruges

22:35
Nice chute malgré un bon Vanhoutte, Lille s'incline avec Meunier à Belgrade en Europa League

Nice chute malgré un bon Vanhoutte, Lille s'incline avec Meunier à Belgrade en Europa League

21:30
Partir ou rester à Arsenal ? Leandro Trossard aurait tranché

Partir ou rester à Arsenal ? Leandro Trossard aurait tranché

22:13
Rik De Mil était-il le grand favori pour l'Union ? Le président du club met les choses au clair

Rik De Mil était-il le grand favori pour l'Union ? Le président du club met les choses au clair

21:44
Thibaut Courtois vise le sommet : le gardien du Real Madrid nommé aux The Best Awards

Thibaut Courtois vise le sommet : le gardien du Real Madrid nommé aux The Best Awards

21:03
Genk a-t-il trouvé son propre... Hans Vanaken ? "Ils ont un rôle similaire"

Genk a-t-il trouvé son propre... Hans Vanaken ? "Ils ont un rôle similaire"

06/11
Invaincu depuis six matchs, Genk prêt à défier le rouleau compresseur Braga

Invaincu depuis six matchs, Genk prêt à défier le rouleau compresseur Braga

12:40
L'Ajax au bord de la crise : la réaction du club ne s'est pas fait attendre

L'Ajax au bord de la crise : la réaction du club ne s'est pas fait attendre

20:30
"Si nous devions choisir..." : Thorsten Fink va devoir prendre une grande décision pour Genk cette semaine

"Si nous devions choisir..." : Thorsten Fink va devoir prendre une grande décision pour Genk cette semaine

11:00
Une complication dans la prolongation ? Le dossier Saelemaekers s'annonce délicat

Une complication dans la prolongation ? Le dossier Saelemaekers s'annonce délicat

20:03
Les U17 belges déroulent face aux Fidji : le prodige du Standard fait le show

Les U17 belges déroulent face aux Fidji : le prodige du Standard fait le show

19:44
2
"Vincent Kompany voulait m'emmener à Anderlecht" : l'interview surprise de l'attaquant de Dender

"Vincent Kompany voulait m'emmener à Anderlecht" : l'interview surprise de l'attaquant de Dender

19:00
Deux équipes belges dans le top 24 ? Voici les chances du Club de Bruges et de l'Union en Ligue des Champions Analyse

Deux équipes belges dans le top 24 ? Voici les chances du Club de Bruges et de l'Union en Ligue des Champions

18:40
Dragué par le Standard cet été...et de retour face aux Rouches : un ancien du RFC Liège refait surface

Dragué par le Standard cet été...et de retour face aux Rouches : un ancien du RFC Liège refait surface

18:20
🎥 Toujours aussi impulsif : quand un ancien d'Anderlecht fait péter un plomb à Luis Suarez

🎥 Toujours aussi impulsif : quand un ancien d'Anderlecht fait péter un plomb à Luis Suarez

18:00
Il n'en est pas à son coup d'essai : la réputation sulfureuse de l'homme qui a annulé le but de Romeo Vermant

Il n'en est pas à son coup d'essai : la réputation sulfureuse de l'homme qui a annulé le but de Romeo Vermant

17:30
Désormais centenaire en Coupe d'Europe, Hanas Vanaken pourrait rentrer dans l'histoire contre Anderlecht

Désormais centenaire en Coupe d'Europe, Hanas Vanaken pourrait rentrer dans l'histoire contre Anderlecht

17:00
Des fumigènes dans le bus jusqu'à l'incendie : une mesure forte après les débordements des supporters du Barça

Des fumigènes dans le bus jusqu'à l'incendie : une mesure forte après les débordements des supporters du Barça

16:40
Loin de la carrière attendue : un ancien grand espoir du foot belge et du Standard dit stop à 26 ans

Loin de la carrière attendue : un ancien grand espoir du foot belge et du Standard dit stop à 26 ans

16:20
La renaissance : Axel Witsel récompensé pour son retour en force en Espagne

La renaissance : Axel Witsel récompensé pour son retour en force en Espagne

16:00
Il jouera sa tête contre la RAAL : un entraîneur de Pro League face à sa dernière chance

Il jouera sa tête contre la RAAL : un entraîneur de Pro League face à sa dernière chance

15:40
La surprise de Rudi Garcia ? Un binational pourrait retourner sa veste pour être repris chez les Diables

La surprise de Rudi Garcia ? Un binational pourrait retourner sa veste pour être repris chez les Diables

15:20
2
Pas la moindre titularisation cette saison : un ancien buteur de Pro League résilie son contrat

Pas la moindre titularisation cette saison : un ancien buteur de Pro League résilie son contrat

15:00
Le président de La Gantoise relance le débat : l'Antwerp pourrait en payer le prix

Le président de La Gantoise relance le débat : l'Antwerp pourrait en payer le prix

14:40
Un arbitre de Ligue des Champions pour Anderlecht - Club de Bruges : voici toutes les désignations du weekend

Un arbitre de Ligue des Champions pour Anderlecht - Club de Bruges : voici toutes les désignations du weekend

14:20
"Le vrai Yamal n'est jamais parti" : la mise au point de Ferran Torres après Bruges-Barça Réaction

"Le vrai Yamal n'est jamais parti" : la mise au point de Ferran Torres après Bruges-Barça

13:40
🎥 Lamine Yamal hué à Bruges : sa réponse a fait réagir le stade

🎥 Lamine Yamal hué à Bruges : sa réponse a fait réagir le stade

14:00
Nicky Hayen supérieur tactiquement ? Flick tire ses conclusions après avoir frôlé la défaite à Bruges

Nicky Hayen supérieur tactiquement ? Flick tire ses conclusions après avoir frôlé la défaite à Bruges

13:20
Coup dur pour le Barça : un joueur se fracture le nez après un choc avec Vermant

Coup dur pour le Barça : un joueur se fracture le nez après un choc avec Vermant

13:00
Le Barça ne va pas l'oublier : Carlos Forbs bat un record historique en Ligue des champions

Le Barça ne va pas l'oublier : Carlos Forbs bat un record historique en Ligue des champions

12:20
"MAFIA, MAFIA !" : le Jan Breydel en furie après le but refusé de Vermant face au Barça

"MAFIA, MAFIA !" : le Jan Breydel en furie après le but refusé de Vermant face au Barça

12:00
"Le but n'aurait jamais dû être refusé" : Nicky Hayen fier mais frustré après le match nul face au Barça Réaction

"Le but n'aurait jamais dû être refusé" : Nicky Hayen fier mais frustré après le match nul face au Barça

11:20

Plus de news

Les plus populaires

Europa League

 Journée 4
Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg 2-0 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Malmö Malmö 0-1 Panathinaikos FC Panathinaikos FC
FC Midtjylland FC Midtjylland 3-1 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 0-3 Celta De Vigo Celta De Vigo
Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade 1-0 Lille OSC Lille OSC
Utrecht Utrecht 1-1 FC Porto FC Porto
Nice Nice 1-3 Freiburg Freiburg
FC Basel FC Basel 3-1 FCSB FCSB
Sturm Graz Sturm Graz 0-0 Nottingham Forest Nottingham Forest
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 2-0 Feyenoord Feyenoord
Bologna Bologna 0-0 Brann Brann
Braga Braga 3-4 KRC Genk KRC Genk
Aston Villa Aston Villa 2-0 Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv
Ferencváros Ferencváros 3-1 Ludogorets Ludogorets
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 0-0 Fenerbahce Fenerbahce
PAOK PAOK 4-0 Young Boys Bern Young Boys Bern
Rangers FC Rangers FC 0-2 AS Roma AS Roma
Real Betis Real Betis 2-0 Lyon Lyon
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved