Marco Kana met les choses au clair avant le Topper : "Anderlecht reste le plus grand club"

Marco Kana met les choses au clair avant le Topper : "Anderlecht reste le plus grand club"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Marco Kana regarde avec réalisme et ambition vers le choc entre Anderlecht et le Club de Bruges, ce dimanche au Lotto Park. Le jeune défenseur sait que les Mauves ont souvent été en difficulté lors de ces confrontations ces dernières années.

"Contre Bruges, ce sont toujours de gros matches, qui marquent la saison. On veut juste gagner dimanche, car je sais bien que nos derniers chiffres dans les Toppers ne sont pas bons. En fait, j’ai battu une seule fois le Club de Bruges depuis que je suis pro… mais c’était avec Courtrai, lors de mon prêt : je me souviens très bien de ce match ! Maintenant, je veux faire pareil avec le Sporting : ce serait encore plus beau", déclaré le joueur au micro de la RTBF.

Marco Kana reconnaît que le Club de Bruges est actuellement la référence du football belge : "Contre Bruges, la rivalité est plus récente d’autant que, et je n’ai aucun souci à le reconnaître, le Club fait des résultats exceptionnels en Belgique comme en Europe. À nous de faire en sorte que le Sporting reste le club n°1. Quand je parle de n°1, je parle de l’Histoire. Avec 34 titres et 9 Coupes de Belgique, on reste le plus grand club belge."

Le défenseur admet qu’Anderlecht traverse une période difficile : "Ces dernières années, on n’a pas répondu aux attentes et on doit redoubler d’efforts pour redevenir ce qu'on était. On veut construire une nouvelle histoire : celle du présent, plus celle du passé."

La pression sur Besnik Hasi ?

Il a ensuite évoqué le cas Besnik Hasi : " Si on a joué contre Malines pour sauver la tête de notre coach ? Vous savez, le groupe est tellement fort mentalement qu'on fait abstraction de tout ce qui est dit à l’extérieur. Evidemment, on n’est ni aveugles, ni sourds : on sait bien ce qui se dit et s’écrit… mais on passe au-dessus de tout ça. Contre Malines, on a joué pour le coach, on a joué pour notre groupe… mais c’est ce qu’on fait depuis le début la saison !"

Kana raconte aussi que les joueurs ont eu une discussion interne : "La semaine avant Malines, le vestiaire s’est réuni sans le staff et chacun a pu dire ce qu’il avait sur le coeur. Vous savez, quand les résultats ne sont pas assez bons, tous les clubs du monde ont ce genre de discussions internes."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
FC Bruges
Marco Kana

Plus de news

Voici comment suivre en direct l'annonce de la liste de Rudi Garcia pour la prochaine trêve des Diables Rouges

Voici comment suivre en direct l'annonce de la liste de Rudi Garcia pour la prochaine trêve des Diables Rouges

11:30
Le Club de Bruges reçoit une excellente nouvelle concernant un match de Ligue des champions

Le Club de Bruges reçoit une excellente nouvelle concernant un match de Ligue des champions

08:00
Anderlecht cartonne, une surprise au sommet : voici les clubs belges qui remplissent leur stade Analyse

Anderlecht cartonne, une surprise au sommet : voici les clubs belges qui remplissent leur stade

07:24
Un cadre du KRC Genk intéresse un club étranger : un départ vraiment envisageable pour les Limbourgeois ?

Un cadre du KRC Genk intéresse un club étranger : un départ vraiment envisageable pour les Limbourgeois ?

11:00
Une excellente nouvelle se prépare pour Vincent Kompany et ses collègues

Une excellente nouvelle se prépare pour Vincent Kompany et ses collègues

10:30
Voici ce que devient Lazare Amani, parti de Belgique pour rejoindre un championnat étranger

Voici ce que devient Lazare Amani, parti de Belgique pour rejoindre un championnat étranger

10:00
"Charleroi a déjà servi de tremplin, alors pourquoi pas moi ?" : Étienne Camara espère franchir un cap

"Charleroi a déjà servi de tremplin, alors pourquoi pas moi ?" : Étienne Camara espère franchir un cap

09:30
📷 Jérémy Doku partage des photos de son mariage : "J'ai trouvé celle que mon âme aime"

📷 Jérémy Doku partage des photos de son mariage : "J'ai trouvé celle que mon âme aime"

09:00
"Il est fantastique" : comme la presse espagnole, Hein Vanhaezebrouck est fan d'un joueur du Club de Bruges

"Il est fantastique" : comme la presse espagnole, Hein Vanhaezebrouck est fan d'un joueur du Club de Bruges

06:20
"Ce n'est jamais agréable" : un Diable Rouge se confie sur son faible temps de jeu en équipe nationale

"Ce n'est jamais agréable" : un Diable Rouge se confie sur son faible temps de jeu en équipe nationale

08:30
Thibaut Courtois pourrait remporter pour la deuxième fois le trophée qu'il convoite tant

Thibaut Courtois pourrait remporter pour la deuxième fois le trophée qu'il convoite tant

07:41
Le Celtic aurait tranché : Nicky Hayen en concurrence avec... un ancien adjoint du Club de Bruges

Le Celtic aurait tranché : Nicky Hayen en concurrence avec... un ancien adjoint du Club de Bruges

22:35
Les fans du Real Madrid ont remarqué quelque chose d'étrange sur Thibaut Courtois

Les fans du Real Madrid ont remarqué quelque chose d'étrange sur Thibaut Courtois

07:00
"C'était le même but que contre le RWDM" : Daan Heymans raconte comment Genk a battu Braga

"C'était le même but que contre le RWDM" : Daan Heymans raconte comment Genk a battu Braga

06:40
Rik De Mil était-il le grand favori pour l'Union ? Le président du club met les choses au clair

Rik De Mil était-il le grand favori pour l'Union ? Le président du club met les choses au clair

21:44
Incroyable soirée au Portugal : Genk fait tomber Braga après un match de folie en Europa League

Incroyable soirée au Portugal : Genk fait tomber Braga après un match de folie en Europa League

23:05
Partir ou rester à Arsenal ? Leandro Trossard aurait tranché

Partir ou rester à Arsenal ? Leandro Trossard aurait tranché

22:13
"Vincent Kompany voulait m'emmener à Anderlecht" : l'interview surprise de l'attaquant de Dender

"Vincent Kompany voulait m'emmener à Anderlecht" : l'interview surprise de l'attaquant de Dender

19:00
Thibaut Courtois vise le sommet : le gardien du Real Madrid nommé aux The Best Awards

Thibaut Courtois vise le sommet : le gardien du Real Madrid nommé aux The Best Awards

21:03
Deux équipes belges dans le top 24 ? Voici les chances du Club de Bruges et de l'Union en Ligue des Champions Analyse

Deux équipes belges dans le top 24 ? Voici les chances du Club de Bruges et de l'Union en Ligue des Champions

18:40
Nice chute malgré un bon Vanhoutte, Lille s'incline avec Meunier à Belgrade en Europa League

Nice chute malgré un bon Vanhoutte, Lille s'incline avec Meunier à Belgrade en Europa League

21:30
L'Ajax au bord de la crise : la réaction du club ne s'est pas fait attendre

L'Ajax au bord de la crise : la réaction du club ne s'est pas fait attendre

20:30
Il n'en est pas à son coup d'essai : la réputation sulfureuse de l'homme qui a annulé le but de Romeo Vermant

Il n'en est pas à son coup d'essai : la réputation sulfureuse de l'homme qui a annulé le but de Romeo Vermant

17:30
🎥 Toujours aussi impulsif : quand un ancien d'Anderlecht fait péter un plomb à Luis Suarez

🎥 Toujours aussi impulsif : quand un ancien d'Anderlecht fait péter un plomb à Luis Suarez

18:00
Une complication dans la prolongation ? Le dossier Saelemaekers s'annonce délicat

Une complication dans la prolongation ? Le dossier Saelemaekers s'annonce délicat

20:03
Désormais centenaire en Coupe d'Europe, Hanas Vanaken pourrait rentrer dans l'histoire contre Anderlecht

Désormais centenaire en Coupe d'Europe, Hanas Vanaken pourrait rentrer dans l'histoire contre Anderlecht

17:00
Les U17 belges déroulent face aux Fidji : le prodige du Standard fait le show

Les U17 belges déroulent face aux Fidji : le prodige du Standard fait le show

19:44
2
Des fumigènes dans le bus jusqu'à l'incendie : une mesure forte après les débordements des supporters du Barça

Des fumigènes dans le bus jusqu'à l'incendie : une mesure forte après les débordements des supporters du Barça

16:40
Dragué par le Standard cet été...et de retour face aux Rouches : un ancien du RFC Liège refait surface

Dragué par le Standard cet été...et de retour face aux Rouches : un ancien du RFC Liège refait surface

18:20
Un arbitre de Ligue des Champions pour Anderlecht - Club de Bruges : voici toutes les désignations du weekend

Un arbitre de Ligue des Champions pour Anderlecht - Club de Bruges : voici toutes les désignations du weekend

14:20
"Le vrai Yamal n'est jamais parti" : la mise au point de Ferran Torres après Bruges-Barça Réaction

"Le vrai Yamal n'est jamais parti" : la mise au point de Ferran Torres après Bruges-Barça

13:40
🎥 Lamine Yamal hué à Bruges : sa réponse a fait réagir le stade

🎥 Lamine Yamal hué à Bruges : sa réponse a fait réagir le stade

14:00
Loin de la carrière attendue : un ancien grand espoir du foot belge et du Standard dit stop à 26 ans

Loin de la carrière attendue : un ancien grand espoir du foot belge et du Standard dit stop à 26 ans

16:20
Il jouera sa tête contre la RAAL : un entraîneur de Pro League face à sa dernière chance

Il jouera sa tête contre la RAAL : un entraîneur de Pro League face à sa dernière chance

15:40
Nicky Hayen supérieur tactiquement ? Flick tire ses conclusions après avoir frôlé la défaite à Bruges

Nicky Hayen supérieur tactiquement ? Flick tire ses conclusions après avoir frôlé la défaite à Bruges

13:20
La renaissance : Axel Witsel récompensé pour son retour en force en Espagne

La renaissance : Axel Witsel récompensé pour son retour en force en Espagne

16:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 08/11 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 08/11 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 08/11 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 09/11 FC Bruges FC Bruges
STVV STVV 09/11 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 09/11 KRC Genk KRC Genk
KV Malines KV Malines 09/11 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved