Marco Kana met les choses au clair avant le Topper : "Anderlecht reste le plus grand club"

Marco Kana regarde avec réalisme et ambition vers le choc entre Anderlecht et le Club de Bruges, ce dimanche au Lotto Park. Le jeune défenseur sait que les Mauves ont souvent été en difficulté lors de ces confrontations ces dernières années.

"Contre Bruges, ce sont toujours de gros matches, qui marquent la saison. On veut juste gagner dimanche, car je sais bien que nos derniers chiffres dans les Toppers ne sont pas bons. En fait, j’ai battu une seule fois le Club de Bruges depuis que je suis pro… mais c’était avec Courtrai, lors de mon prêt : je me souviens très bien de ce match ! Maintenant, je veux faire pareil avec le Sporting : ce serait encore plus beau", déclaré le joueur au micro de la RTBF.

Marco Kana reconnaît que le Club de Bruges est actuellement la référence du football belge : "Contre Bruges, la rivalité est plus récente d’autant que, et je n’ai aucun souci à le reconnaître, le Club fait des résultats exceptionnels en Belgique comme en Europe. À nous de faire en sorte que le Sporting reste le club n°1. Quand je parle de n°1, je parle de l’Histoire. Avec 34 titres et 9 Coupes de Belgique, on reste le plus grand club belge."

Le défenseur admet qu’Anderlecht traverse une période difficile : "Ces dernières années, on n’a pas répondu aux attentes et on doit redoubler d’efforts pour redevenir ce qu'on était. On veut construire une nouvelle histoire : celle du présent, plus celle du passé."

La pression sur Besnik Hasi ?

Il a ensuite évoqué le cas Besnik Hasi : " Si on a joué contre Malines pour sauver la tête de notre coach ? Vous savez, le groupe est tellement fort mentalement qu'on fait abstraction de tout ce qui est dit à l’extérieur. Evidemment, on n’est ni aveugles, ni sourds : on sait bien ce qui se dit et s’écrit… mais on passe au-dessus de tout ça. Contre Malines, on a joué pour le coach, on a joué pour notre groupe… mais c’est ce qu’on fait depuis le début la saison !"

Kana raconte aussi que les joueurs ont eu une discussion interne : "La semaine avant Malines, le vestiaire s’est réuni sans le staff et chacun a pu dire ce qu’il avait sur le coeur. Vous savez, quand les résultats ne sont pas assez bons, tous les clubs du monde ont ce genre de discussions internes."