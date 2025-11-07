"On est content d'accueillir Vermant et Ngoy" : Rudi Garcia justifie la sélection des deux néo-Diables Rouges

"On est content d'accueillir Vermant et Ngoy" : Rudi Garcia justifie la sélection des deux néo-Diables Rouges
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Rudi Garcia a décidé de sélectionner pour la première fois Nathan Ngoy et Romeo Vermant ce vendredi. Les deux joueurs seront bel et bien dans le groupe lors de la prochaine trêve. Un choix qu'a justifié le sélectionneur en conférence de presse.

Rudi Garcia a été interrogé sur son choix de reprendre ces deux joueurs, mais surtout s’il les voyait comme d’éventuels joueurs possiblement sélectionnables pour le Mondial 2026, ou “juste” comme des remplaçants aux blessés. “Tous les joueurs qui sont là, c’est parce qu’ils ont assez de qualités pour être sélectionnés sur ce qu’ils ont fait par le passé, mais aussi depuis le début de saison évidemment”, pointe l’entraîneur.

“Je n’ai pas l’habitude de parler des blessés parce que de toute façon, on ne peut pas les sélectionner. On dit toujours que la nature a horreur du vide. Donc ça fait de la place aussi pour les autres.”

Ce rassemblement lui permettra d’apprendre à connaître Nathan Ngoy et Joaquin Seys : “Ces garçons-là, ça va nous permettre de les connaître déjà, de les voir avec le groupe. En tant que joueurs de football à l’entraînement, mais aussi en tant qu’hommes en dehors du terrain.”

Rudi Garcia apporte de l'importance à l'humain

Un point très important selon lui : “J’apporte beaucoup d’importance à l’attitude collective, à l’esprit collectif, au fait qu’on ne fait des résultats que si on a un groupe qui tire dans le même sens et que chacun pense à l’équipe et au collectif avant de penser à soi-même.”

“Donc c’est bien aussi, comme on l’a fait par le passé notamment avec Mike Penders, que j’ai laissé à la disposition des espoirs, comme d’autres joueurs d’ailleurs qui auraient pu être dans cette sélection. On a aussi un match important en Autriche avec les U21. Ça nous permet de voir certains joueurs comme on l’a fait pendant les qualifications. Avec Mike Penders, Joaquin Seys ou d’autres joueurs. On est content d’accueillir Roméo et Nathan pour cette sélection de novembre”, conclut Rudi Garcia.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
FC Bruges
Standard
Rudi Garcia
Nathan Ngoy
Romeo Vermant

Plus de news

Youri Tielemans est de retour en sélection... mais vraiment à 100 % ? "On discute beaucoup avec le staff"

Youri Tielemans est de retour en sélection... mais vraiment à 100 % ? "On discute beaucoup avec le staff"

16:00
"C'est important de se qualifier, on ne l'est pas encore" : Rudi Garcia prudent avant la prochaine trêve

"C'est important de se qualifier, on ne l'est pas encore" : Rudi Garcia prudent avant la prochaine trêve

15:00
Voici comment suivre en direct l'annonce de la liste de Rudi Garcia pour la prochaine trêve des Diables Rouges

Voici comment suivre en direct l'annonce de la liste de Rudi Garcia pour la prochaine trêve des Diables Rouges

11:30
Rudi Garcia révèle pourquoi il n'a pas repris Michy Batshuayi

Rudi Garcia révèle pourquoi il n'a pas repris Michy Batshuayi

14:00
"Je n'ai pas ce sentiment de 16 victoires consécutives" : Vincent Kompany lucide avant le déplacement à Berlin

"Je n'ai pas ce sentiment de 16 victoires consécutives" : Vincent Kompany lucide avant le déplacement à Berlin

16:30
Deux retours, mais une nouvelle blessure au Standard pour le déplacement à Saint-Trond Interview

Deux retours, mais une nouvelle blessure au Standard pour le déplacement à Saint-Trond

14:15
"Je remercie Marc Wilmots" : René Mitongo plus motivé que jamais pour le Mondial U17

"Je remercie Marc Wilmots" : René Mitongo plus motivé que jamais pour le Mondial U17

13:40
Deux nouvelles têtes : voici la liste complète de la Belgique pour la trêve de novembre

Deux nouvelles têtes : voici la liste complète de la Belgique pour la trêve de novembre

13:10
1
Marco Kana met les choses au clair avant le Topper : "Anderlecht reste le plus grand club"

Marco Kana met les choses au clair avant le Topper : "Anderlecht reste le plus grand club"

12:00
Wesley Sonck a un conseil pour Besnik Hasi avant le match contre Bruges : "Ces deux-là doivent jouer"

Wesley Sonck a un conseil pour Besnik Hasi avant le match contre Bruges : "Ces deux-là doivent jouer"

12:40
"Nous avons toujours gardé un contact régulier" : Vincent Kompany se confie sur sa relation avec Pep Guardiola

"Nous avons toujours gardé un contact régulier" : Vincent Kompany se confie sur sa relation avec Pep Guardiola

12:20
Le Club de Bruges reçoit une excellente nouvelle concernant un match de Ligue des champions

Le Club de Bruges reçoit une excellente nouvelle concernant un match de Ligue des champions

08:00
Voici ce que devient Lazare Amani, parti de Belgique pour rejoindre un championnat étranger

Voici ce que devient Lazare Amani, parti de Belgique pour rejoindre un championnat étranger

10:00
Un cadre du KRC Genk intéresse un club étranger : un départ vraiment envisageable pour les Limbourgeois ?

Un cadre du KRC Genk intéresse un club étranger : un départ vraiment envisageable pour les Limbourgeois ?

11:00
Une excellente nouvelle se prépare pour Vincent Kompany et ses collègues

Une excellente nouvelle se prépare pour Vincent Kompany et ses collègues

10:30
Anderlecht cartonne, une surprise au sommet : voici les clubs belges qui remplissent leur stade Analyse

Anderlecht cartonne, une surprise au sommet : voici les clubs belges qui remplissent leur stade

07:24
"Charleroi a déjà servi de tremplin, alors pourquoi pas moi ?" : Étienne Camara espère franchir un cap

"Charleroi a déjà servi de tremplin, alors pourquoi pas moi ?" : Étienne Camara espère franchir un cap

09:30
Les fans du Real Madrid ont remarqué quelque chose d'étrange sur Thibaut Courtois

Les fans du Real Madrid ont remarqué quelque chose d'étrange sur Thibaut Courtois

07:00
📷 Jérémy Doku partage des photos de son mariage : "J'ai trouvé celle que mon âme aime"

📷 Jérémy Doku partage des photos de son mariage : "J'ai trouvé celle que mon âme aime"

09:00
"Ce n'est jamais agréable" : un Diable Rouge se confie sur son faible temps de jeu en équipe nationale

"Ce n'est jamais agréable" : un Diable Rouge se confie sur son faible temps de jeu en équipe nationale

08:30
"Il est fantastique" : comme la presse espagnole, Hein Vanhaezebrouck est fan d'un joueur du Club de Bruges

"Il est fantastique" : comme la presse espagnole, Hein Vanhaezebrouck est fan d'un joueur du Club de Bruges

06:20
Thibaut Courtois pourrait remporter pour la deuxième fois le trophée qu'il convoite tant

Thibaut Courtois pourrait remporter pour la deuxième fois le trophée qu'il convoite tant

07:41
"C'était le même but que contre le RWDM" : Daan Heymans raconte comment Genk a battu Braga

"C'était le même but que contre le RWDM" : Daan Heymans raconte comment Genk a battu Braga

06:40
Le Celtic aurait tranché : Nicky Hayen en concurrence avec... un ancien adjoint du Club de Bruges

Le Celtic aurait tranché : Nicky Hayen en concurrence avec... un ancien adjoint du Club de Bruges

22:35
Les U17 belges déroulent face aux Fidji : le prodige du Standard fait le show

Les U17 belges déroulent face aux Fidji : le prodige du Standard fait le show

19:44
2
Incroyable soirée au Portugal : Genk fait tomber Braga après un match de folie en Europa League

Incroyable soirée au Portugal : Genk fait tomber Braga après un match de folie en Europa League

23:05
Nice chute malgré un bon Vanhoutte, Lille s'incline avec Meunier à Belgrade en Europa League

Nice chute malgré un bon Vanhoutte, Lille s'incline avec Meunier à Belgrade en Europa League

21:30
Partir ou rester à Arsenal ? Leandro Trossard aurait tranché

Partir ou rester à Arsenal ? Leandro Trossard aurait tranché

22:13
Rik De Mil était-il le grand favori pour l'Union ? Le président du club met les choses au clair

Rik De Mil était-il le grand favori pour l'Union ? Le président du club met les choses au clair

21:44
Thibaut Courtois vise le sommet : le gardien du Real Madrid nommé aux The Best Awards

Thibaut Courtois vise le sommet : le gardien du Real Madrid nommé aux The Best Awards

21:03
Deux équipes belges dans le top 24 ? Voici les chances du Club de Bruges et de l'Union en Ligue des Champions Analyse

Deux équipes belges dans le top 24 ? Voici les chances du Club de Bruges et de l'Union en Ligue des Champions

18:40
L'Ajax au bord de la crise : la réaction du club ne s'est pas fait attendre

L'Ajax au bord de la crise : la réaction du club ne s'est pas fait attendre

20:30
Dragué par le Standard cet été...et de retour face aux Rouches : un ancien du RFC Liège refait surface

Dragué par le Standard cet été...et de retour face aux Rouches : un ancien du RFC Liège refait surface

18:20
La renaissance : Axel Witsel récompensé pour son retour en force en Espagne

La renaissance : Axel Witsel récompensé pour son retour en force en Espagne

06/11
Une complication dans la prolongation ? Le dossier Saelemaekers s'annonce délicat

Une complication dans la prolongation ? Le dossier Saelemaekers s'annonce délicat

20:03
1
Le Club de Bruges privé d'un exploit ? Toby Alderweireld critique la décision de l'arbitre

Le Club de Bruges privé d'un exploit ? Toby Alderweireld critique la décision de l'arbitre

06/11

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 08/11 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 08/11 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 08/11 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 09/11 FC Bruges FC Bruges
STVV STVV 09/11 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 09/11 KRC Genk KRC Genk
KV Malines KV Malines 09/11 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved