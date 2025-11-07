"On est content d'accueillir Vermant et Ngoy" : Rudi Garcia justifie la sélection des deux néo-Diables Rouges

Rudi Garcia a décidé de sélectionner pour la première fois Nathan Ngoy et Romeo Vermant ce vendredi. Les deux joueurs seront bel et bien dans le groupe lors de la prochaine trêve. Un choix qu'a justifié le sélectionneur en conférence de presse.

Rudi Garcia a été interrogé sur son choix de reprendre ces deux joueurs, mais surtout s’il les voyait comme d’éventuels joueurs possiblement sélectionnables pour le Mondial 2026, ou “juste” comme des remplaçants aux blessés. “Tous les joueurs qui sont là, c’est parce qu’ils ont assez de qualités pour être sélectionnés sur ce qu’ils ont fait par le passé, mais aussi depuis le début de saison évidemment”, pointe l’entraîneur.

“Je n’ai pas l’habitude de parler des blessés parce que de toute façon, on ne peut pas les sélectionner. On dit toujours que la nature a horreur du vide. Donc ça fait de la place aussi pour les autres.”

Ce rassemblement lui permettra d’apprendre à connaître Nathan Ngoy et Joaquin Seys : “Ces garçons-là, ça va nous permettre de les connaître déjà, de les voir avec le groupe. En tant que joueurs de football à l’entraînement, mais aussi en tant qu’hommes en dehors du terrain.”

Rudi Garcia apporte de l'importance à l'humain

Un point très important selon lui : “J’apporte beaucoup d’importance à l’attitude collective, à l’esprit collectif, au fait qu’on ne fait des résultats que si on a un groupe qui tire dans le même sens et que chacun pense à l’équipe et au collectif avant de penser à soi-même.”





“Donc c’est bien aussi, comme on l’a fait par le passé notamment avec Mike Penders, que j’ai laissé à la disposition des espoirs, comme d’autres joueurs d’ailleurs qui auraient pu être dans cette sélection. On a aussi un match important en Autriche avec les U21. Ça nous permet de voir certains joueurs comme on l’a fait pendant les qualifications. Avec Mike Penders, Joaquin Seys ou d’autres joueurs. On est content d’accueillir Roméo et Nathan pour cette sélection de novembre”, conclut Rudi Garcia.