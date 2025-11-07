Un cadre du KRC Genk intéresse un club étranger : un départ vraiment envisageable pour les Limbourgeois ?

Véritable pilier de la défense du KRC Genk, Mujaid Sadick attire l'intérêt des Rangers. Ses bonnes prestations en ce début de saison ont été scrutées en Écosse.

Le club écossais se serait renseigné sur le joueur de 25 ans, selon le journaliste expert mercato Sacha Tavolieri. Il précise que la formation pourrait passer à l’action lors de l’un des prochains mercatos.

On ne sait pas si ce sera cet hiver ou l’été prochain que les Rangers pourraient agir. Mais une chose est sûre : Mujaid Sadick ne partira pas libre de sitôt.

Le natif de Logroño est actuellement sous contrat avec les Limbourgeois jusqu’en juin 2028. Sa valeur marchande est estimée à huit millions d’euros selon Transfermarkt.

Une lourde perte pour le KRC Genk s’il venait à partir

Son départ serait une grosse perte pour les Limbourgeois. Ils ne devraient donc pas le laisser partir facilement et devraient certainement se montrer stricts en cas de négociations. Mujaid Sadick est installé dans le Limbourg depuis juillet 2021 et est devenu un véritable joueur incontournable.





Cette saison, il n’a presque manqué aucune rencontre. Il a régulièrement été aligné en tant que titulaire par Thorsten Fink. La confiance du club envers l’Espagnol est totale. En Pro League, le KRC Genk n’est cependant pas là où il voudrait être. Après 13 journées, le club est septième, mais seul quatre points le séparent de la troisième place. Rien d’alarmant non plus.