Besnik Hasi a tout changé : "Il a son style et c'est ce dont on a besoin"

S'il y a bien un joueur dont la vie a changé grâce à Besnik Hasi, c'est bien Marco Kana. Le défenseur central est indéboulonnable cette saison, et il a expliqué à la RTBF ce qui faisait la différence.

Marco Kana avait été remisé au placard par les entraîneurs qui se sont succédés au RSC Anderlecht, et notamment par Brian Riemer et David Hubert, malgré ses évidentes qualités. Des blessures à répétition et beaucoup de temps l'avaient éloigné, pensait-on pour de bon, du noyau A.

Mais sous Besnik Hasi, non seulement Kana est revenu dans le groupe, mais il y est l'un des cadres du noyau. L'un de ceux, par exemple, qui ont pu convoquer un "conseil" improvisé après le match de Coupe pour discuter de la situation, indépendamment de Hasi et du staff.

Kana ne le cache cependant pas : c'est bel et bien à Besnik Hasi qu'il doit ce retour en grâce. "J'attendais depuis si longtemps de vivre une telle période et de pouvoir enchaîner les matchs", se réjouit-il au micro de la RTBF.

"J'ai toujours su que j'avais le potentiel pour m'imposer ici, mais il fallait juste que mon corps soit épargné par les blessures. Il fallait ensuite qu'un coach me fasse confiance", continue Marco Kana. "Et Besnik Hasi aura été ce coach-là. J'ai senti dès la préparation qu'il croyait en moi". 

Le Kosovar a donc tout changé sur ce plan, ainsi qu'en matière de discipline au sein du groupe. "Il a son style, exigeant, cash... mais c'est ce dont nous avions besoin. Il est ambitieux comme nous. Qu'il soit aussi direct et expressif fait partie de son charme", estime Kana. 

