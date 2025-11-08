"C'était inacceptable" : Felice Mazzu n'a toujours pas digéré le tacle de Max Dean

Avant d'affronter le Cercle, l'OH Louvain n'a pas tourné la page. Le tacle dangereux de Max Dean sur Mathieu Maertens fait débat.

L’entraîneur Felice Mazzu s’est montré clairement indigné en conférence de presse. "Ce tacle de Dean était inacceptable", a-t-il lancé avec fermeté.

"Ce genre d’action n’a rien à faire sur un terrain de football. Mathieu aurait pu être beaucoup plus gravement blessé. On doit être heureux qu’il soit à nouveau en forme et prêt pour affronter le Cercle de Bruges."

On parle plus de Verstraete que du tacle de Dean

Ce qui agace Mazzu, c’est que la polémique s’est déplacée sur Birger Verstraete, qui avait réagi après la grosse faute de Dean.

"On parle plus de Birger que du tacle", regrette le coach. "Il n’a rien fait de mal. Il a simplement défendu son coéquipier, comme tout vrai leader le ferait."

Le coach a voulu recentrer le débat sur le terrain. "Nous avons gagné deux fois d’affilée, ça nous donne de la confiance", a ajouté Mazzu. "Je ressens à nouveau une énergie positive dans le groupe. Mais il faut continuer à se battre ensemble, avec respect, mais aussi avec du caractère."