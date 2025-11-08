"Je ne voulais pas blâmer mes joueurs" : Stef Wils fait son mea-culpa après son étonnante sortie

Le week-end dernier, l'Antwerp s'est incliné à Saint-Trond après une nouvelle prestation décevante. Stef Wils, qui avait déclaré que son équipe n'était pas prête pour ce match, est revenu sur ses propos.

Le week-end dernier, l’Antwerp a perdu 1-0 à Saint-Trond, un score qui aurait pourtant pu être plus lourd. Le Great Old s’en est finalement plutôt bien sorti au Stayen. Après la rencontre, l’entraîneur Stef Wils a tenu des propos pour le moins surprenants.

Il avait déclaré que son équipe n’était pas prête pour cette rencontre, une affirmation étonnante venant d’un entraîneur, lui qui reste le principal responsable de son effectif. En conférence de presse avant la réception de La Louvière, le coach anversois est revenu sur ses déclarations.

Stef Wils ne voulait pas viser ses joueurs

"Je ne voulais pas rejeter la faute sur mes joueurs. Et si je repense aux cinq premières minutes…", a expliqué Wils, cité par la Gazet van Antwerpen. "Ces cinq premières minutes ont pourtant été correctes. Nous avons bien commencé, mais nous n’avons pas su saisir nos occasions."

"Ensuite, nous avons perdu les deuxièmes ballons et les duels. Nous nous sommes ainsi mis hors du match. Cela a créé une spirale négative, aggravée par le carton rouge pour Daam Foulon", a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, Wils n’est absolument pas d’accord avec la sanction infligée à son joueur. "Pour son exclusion, je pouvais en partie comprendre, mais je trouve sa suspension disproportionnée. Dean (Max, l’attaquant de La Gantoise) n’est pas comparable à Daam", a conclu l’entraîneur d’Antwerp.