Muzamel Rahmat
| Commentaire
Mauvaise nouvelle pour Genk avant le match contre La Gantoise
Photo: © photonews

Genk avait gagné 3-4 jeudi soir à Braga en Europa League, mais la blessure de Ken Nkuba avait gâché la soirée. Il est incertain pour le choc contre La Gantoise.

Le KRC Genk avait créé la surprise jeudi soir en s’imposant sur le terrain de Braga. Un match compliqué pour les Limbourgeois, mais ils ont fini par s’imposer 3-4 au Portugal.

La première mi-temps a été difficile, mais Genk a beaucoup mieux joué après la pause. Daan Heymans, Collins Sor, Hyun-gyu Oh et Yaimar Medina ont marqué, et l’équipe en a profité.

Nkuba incertain contre La Gantoise

Vendredi, l’équipe est rentrée en Belgique, mais avec un blessé. Ken Nkuba n’a pas rejoué après la mi-temps et a été remplacé par Josue Kongolo.

Nkuba a eu du mal pendant la première mi-temps et n’était pas à 100 %. Après 45 minutes, il a dû arrêter. Le défenseur souffre d’une blessure au talon.

"J’ai des douleurs au talon depuis un certain temps, mais aujourd’hui, continuer à jouer était vraiment impossible", a-t-il déclaré au Belang van Limburg. "J’espère que ce n’est pas trop grave, mais pour l’instant, je ne sais pas si je serai remis à temps pour le match de dimanche contre La Gantoise."

