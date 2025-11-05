Le parquet campe sur ses positions : Daam Foulon ne s'en tirera pas aussi facilement

Le parquet campe sur ses positions : Daam Foulon ne s'en tirera pas aussi facilement
Photo: © photonews
Deviens fan de Antwerp! 2870

Comme pour Max Dean, le parquet fédéral campe sur ses positions et fait appel de la décision du Comité disciplinaire concernant Daam Foulon. Le joueur de l'Antwerp sera, lui aussi, fixé ce vendredi.

Deux phases ont principalement retenu l’attention des instances arbitrales le week-end dernier, et continuent de le faire cette semaine : celle de Max Dean (Gand) à Louvain, et celle de Daam Foulon (Antwerp) à Saint-Trond.

Le parquet fédéral, dans un premier temps, avait requis une suspension de six matchs à l’encontre du Buffalo. Le Comité disciplinaire avait estimé que sa réaction n’était pas dirigée contre l’arbitre, mais contre Birger Verstraete, et avait donc allégé la sanction.

Daam Foulon sera aussi fixé ce vendredi

Une décision dont le parquet fédéral a fait appel ce vendredi, estimant qu’une suspension de deux matchs est trop légère au regard des faits reprochés. Il en va de même pour Daam Foulon.

Initialement, le parquet fédéral avait proposé trois rencontres de suspension, dont deux effectives, pour l’ancien joueur de Malines. Le Comité disciplinaire, considérant qu’il avait tenté de jouer le ballon malgré son statut de dernier homme — et non d’arrêter Arbnor Muja qui filait au but —, avait décidé de réduire la sanction à un match effectif et un avec sursis.

Cependant, Het Nieuwsblad apprend ce mercredi que le parquet fédéral a également décidé de faire appel de la décision du Comité disciplinaire concernant Daam Foulon. Les deux joueurs seront donc fixés ce vendredi sur la durée de leur suspension pour les semaines à venir.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Antwerp
Daam Foulon

Plus de news

🎥 Roméo Lavia sort encore blessé après 5 minutes, grosse déconvenue pour Chelsea à Qarabag

🎥 Roméo Lavia sort encore blessé après 5 minutes, grosse déconvenue pour Chelsea à Qarabag

20:40
🎥 Troubles avant Bruges - Barcelone : un bus de supporters catalans prend feu, les joueurs du Barça en retard

🎥 Troubles avant Bruges - Barcelone : un bus de supporters catalans prend feu, les joueurs du Barça en retard

20:20
3
LIVE Bruges - FC Barcelone : voici les compositions d'équipes Live

LIVE Bruges - FC Barcelone : voici les compositions d'équipes

19:57
🎥 Il s'en sort bien : Daam Foulon fixé sur sa suspension avec l'Antwerp

🎥 Il s'en sort bien : Daam Foulon fixé sur sa suspension avec l'Antwerp

07:40
Officiel : une signature qui ravit Silvio Proto à Anderlecht

Officiel : une signature qui ravit Silvio Proto à Anderlecht

19:00
Trois mois après son départ du RAEC Mons, Emilio Ferrera retrouve un poste en Belgique

Trois mois après son départ du RAEC Mons, Emilio Ferrera retrouve un poste en Belgique

19:30
Le grand gagnant du choc wallon : Mohammed El Hankouri, un meneur de jeu à l'ancienne pour le Standard

Le grand gagnant du choc wallon : Mohammed El Hankouri, un meneur de jeu à l'ancienne pour le Standard

18:40
"Si les joueurs congolais commencent à se conscientiser..." : la Belgique encore privée d'autres binationaux ?

"Si les joueurs congolais commencent à se conscientiser..." : la Belgique encore privée d'autres binationaux ?

18:20
2
Une surprise pour certains : deux Diables et trois Anderlechtois parmi les U20 les plus chers de la planète

Une surprise pour certains : deux Diables et trois Anderlechtois parmi les U20 les plus chers de la planète

18:00
La Masia en Blauw en Zwart : l'exploit du Club de Bruges contre Barcelone en Youth League !

La Masia en Blauw en Zwart : l'exploit du Club de Bruges contre Barcelone en Youth League !

17:24
📷 Le voilà enfin : le nouveau maillot des Diables Rouges officiellement dévoilé

📷 Le voilà enfin : le nouveau maillot des Diables Rouges officiellement dévoilé

16:50
La blessure qui a tout changé : Anderlecht a pensé à faire revenir un Diable Rouge cet été

La blessure qui a tout changé : Anderlecht a pensé à faire revenir un Diable Rouge cet été

16:00
🎥 Sous les applaudissements de Lewandowski : quand Hansi Flick demande son numéro à un ancien Diable

🎥 Sous les applaudissements de Lewandowski : quand Hansi Flick demande son numéro à un ancien Diable

16:30
"Il a pris une énorme tarte" : les propos autour de Sébastien Pocognoli qui font polémique en France

"Il a pris une énorme tarte" : les propos autour de Sébastien Pocognoli qui font polémique en France

15:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/11: Burlet - Still - Hayen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/11: Burlet - Still - Hayen

14:20
Les grands clubs européens tenus en respect : le fils de Michel Preud'Homme veut continuer sur sa lancée

Les grands clubs européens tenus en respect : le fils de Michel Preud'Homme veut continuer sur sa lancée

15:00
De la Premier League à Dender pour assurer le Mondial : portrait de la nouvelle sensation du championnat belge

De la Premier League à Dender pour assurer le Mondial : portrait de la nouvelle sensation du championnat belge

14:40
Officiel : transfert surprise pour un jeune Liégeois, qui se relance en France

Officiel : transfert surprise pour un jeune Liégeois, qui se relance en France

14:20
🎥 "Oui, je vais mal dormir" : Louis Patris explique son gros raté dans le temps additionnel

🎥 "Oui, je vais mal dormir" : Louis Patris explique son gros raté dans le temps additionnel

14:00
Comme en 2022, Thibaut Courtois a dégoûté Liverpool, mais cette fois en vain : "À ce niveau, ça se paie cash"

Comme en 2022, Thibaut Courtois a dégoûté Liverpool, mais cette fois en vain : "À ce niveau, ça se paie cash"

13:40
Retournement de situation : le parquet conteste la décision du Comité disciplinaire sur Max Dean

Retournement de situation : le parquet conteste la décision du Comité disciplinaire sur Max Dean

12:40
La grande classe de Vincent Kompany après PSG - Bayern : "J'espère que ça ira"

La grande classe de Vincent Kompany après PSG - Bayern : "J'espère que ça ira"

13:20
1
Personne n'est épargné : comment l'affaire des drônes au-dessus de Zaventem impacte le retour de l'Union

Personne n'est épargné : comment l'affaire des drônes au-dessus de Zaventem impacte le retour de l'Union

13:00
"De niveau mondial", "il pourrait jouer à Manchester City" : Hans Vanaken franchit un cap historique en Europe

"De niveau mondial", "il pourrait jouer à Manchester City" : Hans Vanaken franchit un cap historique en Europe

12:20
"Bruges peut devenir un cauchemar" : le Barça ne se voit pas gagner d'avance au Jan Breydel

"Bruges peut devenir un cauchemar" : le Barça ne se voit pas gagner d'avance au Jan Breydel

12:00
Une clause libératoire à 100 millions : quand Barcelone misait gros sur un joueur actuel du Club de Bruges

Une clause libératoire à 100 millions : quand Barcelone misait gros sur un joueur actuel du Club de Bruges

11:40
Le Club de Bruges reçoit le FC Barcelone ce mardi soir : les Blauw en Zwart rêvent de créer l'exploit

Le Club de Bruges reçoit le FC Barcelone ce mardi soir : les Blauw en Zwart rêvent de créer l'exploit

11:00
"Ça aurait pu être 2-2" : Diego Simeone ne le cache pas, l'Union a bousculé l'Atlético à Madrid

"Ça aurait pu être 2-2" : Diego Simeone ne le cache pas, l'Union a bousculé l'Atlético à Madrid

11:20
📷 Une saison galère : la RAAL La Louvière donne des nouvelles de la blessure de Mouhamed Belkheir

📷 Une saison galère : la RAAL La Louvière donne des nouvelles de la blessure de Mouhamed Belkheir

10:30
📷 "Même des grands d'Europe ne le font pas" : sous le déluge, le gros coup de Sébastien Pocognoli et Monaco

📷 "Même des grands d'Europe ne le font pas" : sous le déluge, le gros coup de Sébastien Pocognoli et Monaco

10:00
"Très actif et dynamique" : la presse anglaise applaudit Leandro Trossard et salue un Arsenal record

"Très actif et dynamique" : la presse anglaise applaudit Leandro Trossard et salue un Arsenal record

09:30
"Fier de l'image donnée sur la scène internationale" : David Hubert estime que l'Union méritait mieux à Madrid

"Fier de l'image donnée sur la scène internationale" : David Hubert estime que l'Union méritait mieux à Madrid

09:00
"On constate une évolution" : Arthur Theate et Francfort tiennent tête à un Napoli sans ses Diables

"On constate une évolution" : Arthur Theate et Francfort tiennent tête à un Napoli sans ses Diables

08:30
"Un électrochoc à l'Europe", "incroyablement bon" : Vincent Kompany et le Bayern portés aux nues en Allemagne

"Un électrochoc à l'Europe", "incroyablement bon" : Vincent Kompany et le Bayern portés aux nues en Allemagne

08:00
La Gantoise obtient gain de cause : voici la sanction finalement retenue pour Max Dean

La Gantoise obtient gain de cause : voici la sanction finalement retenue pour Max Dean

07:00
Quelques jours seulement après son licenciement, déjà un nouveau job pour Will Still ? Un journaliste lui trouve un club idéal

Quelques jours seulement après son licenciement, déjà un nouveau job pour Will Still ? Un journaliste lui trouve un club idéal

07:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Malines KV Malines
Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 4-0 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 1-0 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved