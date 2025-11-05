Le parquet campe sur ses positions : Daam Foulon ne s'en tirera pas aussi facilement

Comme pour Max Dean, le parquet fédéral campe sur ses positions et fait appel de la décision du Comité disciplinaire concernant Daam Foulon. Le joueur de l'Antwerp sera, lui aussi, fixé ce vendredi.

Deux phases ont principalement retenu l’attention des instances arbitrales le week-end dernier, et continuent de le faire cette semaine : celle de Max Dean (Gand) à Louvain, et celle de Daam Foulon (Antwerp) à Saint-Trond.

Le parquet fédéral, dans un premier temps, avait requis une suspension de six matchs à l’encontre du Buffalo. Le Comité disciplinaire avait estimé que sa réaction n’était pas dirigée contre l’arbitre, mais contre Birger Verstraete, et avait donc allégé la sanction.

Daam Foulon sera aussi fixé ce vendredi

Une décision dont le parquet fédéral a fait appel ce vendredi, estimant qu’une suspension de deux matchs est trop légère au regard des faits reprochés. Il en va de même pour Daam Foulon.

Initialement, le parquet fédéral avait proposé trois rencontres de suspension, dont deux effectives, pour l’ancien joueur de Malines. Le Comité disciplinaire, considérant qu’il avait tenté de jouer le ballon malgré son statut de dernier homme — et non d’arrêter Arbnor Muja qui filait au but —, avait décidé de réduire la sanction à un match effectif et un avec sursis.





Cependant, Het Nieuwsblad apprend ce mercredi que le parquet fédéral a également décidé de faire appel de la décision du Comité disciplinaire concernant Daam Foulon. Les deux joueurs seront donc fixés ce vendredi sur la durée de leur suspension pour les semaines à venir.