Introuvable à Yaoundé : la dernière polémique à dormir debout autour de Marc Brys au Cameroun

Jeudi prochain, le Cameroun affronte la République Démocratique du Congo en demi-finale des barrages pour la Coupe du Monde. Mais le climat est une nouvelle fois très tendu autour de Marc Brys.

Il n'y aurait pas assez d'un article pour résumer toutes les scènes hallucinantes vécues par Marc Brys depuis son arrivée à la tête de la sélection camerounaise. Le principal intéressé aurait de quoi sortir un livre, mais l'aventure n'est pas encore terminée. Et encore, les derniers mois ne comprenaient que des matchs de qualification. Si la tension augmente avec l'enjeu, les prochaines semaines risquent d'être assez riches.

De la tension, il y en a déjà énormément à quatre jours de la demi-finale de barrage contre la RDC. Et une nouvelle fois, Brys est au centre des débats. Notre compatriote a brillé par son absence à la conférence de presse prévue pour dévoiler sa liste.

"Introuvable à Yaoundé", s'étonne la presse locale. La situation est ahurissante : la fédération (FECAFOOT) refuse de publier la liste des joueurs convoqués tant que son sélectionneur ne l'a pas annoncée officiellement. Les seules certitudes sont donc les joueurs dont le club a annoncé la sélection.

Jamais à court de polémiques inutiles

Mais il y a une raison derrière tout cela. La rencontre de jeudi a été délocalisée au Maroc. Comme le rapporte Actu Cameroun, Brys et son staff ont choisi de rejoindre directement le lieu du match pour le préparer dans le calme. Ils n'ont ainsi aucune intention de faire un crochet par le Cameroun pour annoncer eux-mêmes la liste.

Une situation intolérable pour la FECAFOOT, qui exige une présence physique de son sélectionneur pour suivre le protocole habituel. Marc Brys a proposé de présenter sa liste en vidéo conférence, mais rien n'y fait, le bras de fer est engagé. Lui qui voulait de la tranquillité pour préparer la rencontre, c'est raté.