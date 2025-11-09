La nouvelle sensation du Standard avait tapé dans l'œil de Vincent Kompany

Révélé par un quadruplé à la Coupe du monde U17, René Mitongo impressionne. Le jeune attaquant du Standard veut continuer à progresser et s'imposer petit à petit à Liège.

Le quadruplé de René Mitongo face au Fidji, lors du deuxième match de la Coupe du monde U17 avec la Belgique, a marqué les esprits. En quelques jours, le jeune attaquant du Standard est devenu l’un des noms à suivre du football belge.

Vincent Kompany l'avait repéré

Plusieurs grands clubs européens se sont intéressés à lui, mais Mitongo a préféré rester à Liège. "Les discussions ont été animées. Je n’ai pas parlé à Vincent Kompany, c’est mon père et mon agent qui s’en sont occupés. C’est mon rêve, je joue ici depuis les U13", confie-t-il avec fierté à Sudinfo.

Très attaché au Standard, le Diablotin veut progresser pas à pas. "Mon objectif, c’est d’obtenir du temps de jeu avec l’équipe première, et on verra ensuite", explique-t-il calmement.

Mitongo découvre le haut niveau. Deux apparitions en Jupiler Pro League pour une cinquantaine de minutes et quatre buts en six matchs avec la réserve. Des chiffres prometteurs pour un attaquant en apprentissage.

Le Standard tient peut-être sa prochaine pépite. Actuellement au Qatar pour le Mondial, le jeune Belge se concentre sur la compétition. Les U17 affrontent la Tunisie cet après-midi à 13h30, un match à suivre sur FIFA+.