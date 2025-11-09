La nouvelle sensation du Standard avait tapé dans l'œil de Vincent Kompany

Muzamel Rahmat
| Commentaire
La nouvelle sensation du Standard avait tapé dans l'œil de Vincent Kompany
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Révélé par un quadruplé à la Coupe du monde U17, René Mitongo impressionne. Le jeune attaquant du Standard veut continuer à progresser et s'imposer petit à petit à Liège.

Le quadruplé de René Mitongo face au Fidji, lors du deuxième match de la Coupe du monde U17 avec la Belgique, a marqué les esprits. En quelques jours, le jeune attaquant du Standard est devenu l’un des noms à suivre du football belge.

Vincent Kompany l'avait repéré

Plusieurs grands clubs européens se sont intéressés à lui, mais Mitongo a préféré rester à Liège. "Les discussions ont été animées. Je n’ai pas parlé à Vincent Kompany, c’est mon père et mon agent qui s’en sont occupés. C’est mon rêve, je joue ici depuis les U13", confie-t-il avec fierté à Sudinfo.

Très attaché au Standard, le Diablotin veut progresser pas à pas. "Mon objectif, c’est d’obtenir du temps de jeu avec l’équipe première, et on verra ensuite", explique-t-il calmement.

Mitongo découvre le haut niveau. Deux apparitions en Jupiler Pro League pour une cinquantaine de minutes et quatre buts en six matchs avec la réserve. Des chiffres prometteurs pour un attaquant en apprentissage.

Le Standard tient peut-être sa prochaine pépite. Actuellement au Qatar pour le Mondial, le jeune Belge se concentre sur la compétition. Les U17 affrontent la Tunisie cet après-midi à 13h30, un match à suivre sur FIFA+.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Bayern Munich
Mitongo René

Plus de news

De titualire à fantôme : la lente disparition d'un Diable Rouge

De titualire à fantôme : la lente disparition d'un Diable Rouge

11:40
🎥 Charleroi aurait-il dû se retrouver à dix ? "Incroyable ! C'est arrivé juste devant moi" Réaction

🎥 Charleroi aurait-il dû se retrouver à dix ? "Incroyable ! C'est arrivé juste devant moi"

11:20
Anderlecht doit faire passer un message : battre Bruges serait le meilleur moyen

Anderlecht doit faire passer un message : battre Bruges serait le meilleur moyen

10:40
C'est fini : Wouter Vandenhaute quitte définitivement Anderlecht

C'est fini : Wouter Vandenhaute quitte définitivement Anderlecht

10:12
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/11: Tresoldi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/11: Tresoldi

09:00
Vincent Euvrard prendra-t-il le risque ? La composition probable du Standard à Saint-Trond Analyse

Vincent Euvrard prendra-t-il le risque ? La composition probable du Standard à Saint-Trond

07:00
🎥 Splendide : Leandro Trossard allume la lucarne, mais Arsenal s'écroule à la fin

🎥 Splendide : Leandro Trossard allume la lucarne, mais Arsenal s'écroule à la fin

10:00
La pépite du Club de Bruges affole la Serie A et la Bundesliga

La pépite du Club de Bruges affole la Serie A et la Bundesliga

09:00
Saint-Trond, un concurrent direct à battre pour le Standard afin de se rapprocher du top 6

Saint-Trond, un concurrent direct à battre pour le Standard afin de se rapprocher du top 6

06:30
Le Bayern Munich freiné : Manuel Neuer dit tout haut ce que Vincent Kompany pensait tout bas

Le Bayern Munich freiné : Manuel Neuer dit tout haut ce que Vincent Kompany pensait tout bas

09:30
"Peut-être qu'il regardera mes matchs" : Mihajlo Cvetkovic veut séduire... Vincent Kompany

"Peut-être qu'il regardera mes matchs" : Mihajlo Cvetkovic veut séduire... Vincent Kompany

08:20
Un transfert à 40 millions ? Le Club de Bruges sentirait le gros coup venir

Un transfert à 40 millions ? Le Club de Bruges sentirait le gros coup venir

08:40
Stroeykens et Ngoy au coeur des tensions : la RDC et la Belgique à la lutte

Stroeykens et Ngoy au coeur des tensions : la RDC et la Belgique à la lutte

08:00
1
Kompany monte au créneau : "Vous pensez que je vais le critiquer ? Bien sûr que non"

Kompany monte au créneau : "Vous pensez que je vais le critiquer ? Bien sûr que non"

22:00
🎥 Y avait-il carton rouge pour Owen Maës ? Frédéric Taquin refuse toute polémique

🎥 Y avait-il carton rouge pour Owen Maës ? Frédéric Taquin refuse toute polémique

23:20
1
🎥 Serie A : Saelemaekers marque, mais Milan bute sur un Diable Rouge et un ancien de Pro League

🎥 Serie A : Saelemaekers marque, mais Milan bute sur un Diable Rouge et un ancien de Pro League

06:00
Sévèrement réduite à 10, la RAAL prend l'eau et voit sa série d'invincibilité s'arrêter au Bosuil

Sévèrement réduite à 10, la RAAL prend l'eau et voit sa série d'invincibilité s'arrêter au Bosuil

22:44
Charleroi retrouve le chemin de la victoire et son buteur : "Je l'ai un peu volé, mais..."

Charleroi retrouve le chemin de la victoire et son buteur : "Je l'ai un peu volé, mais..."

23:00
Pflücke et Titraoui ont emmené l'équipe avec eux : les notes de Charleroi contre Westerlo

Pflücke et Titraoui ont emmené l'équipe avec eux : les notes de Charleroi contre Westerlo

21:40
1
D1B : Seraing aura de gros regrets, le Lierse enfonce les jeunes de Bruges

D1B : Seraing aura de gros regrets, le Lierse enfonce les jeunes de Bruges

22:21
Tensions à l'Antwerp : les supporters se font entendre avant le match face à la RAAL

Tensions à l'Antwerp : les supporters se font entendre avant le match face à la RAAL

21:20
Kompany reste invaincu, mais l'incroyable série s'arrête tout de même pour le Bayern

Kompany reste invaincu, mais l'incroyable série s'arrête tout de même pour le Bayern

19:00
Mazzù ne prend pas de gants : "Une première mi-temps catastrophique"

Mazzù ne prend pas de gants : "Une première mi-temps catastrophique"

21:00
Le retour des sourires : d'abord lent à l'allumage, Charleroi se remet du choc wallon

Le retour des sourires : d'abord lent à l'allumage, Charleroi se remet du choc wallon

20:20
Besnik Hasi a tout changé : "Il a son style et c'est ce dont on a besoin"

Besnik Hasi a tout changé : "Il a son style et c'est ce dont on a besoin"

20:40
Première historique pour Saint-Trond avant le Standard : Anderlecht va aussi en profiter

Première historique pour Saint-Trond avant le Standard : Anderlecht va aussi en profiter

18:30
Encore le jackpot pour le Club de Bruges ? Un grand club s'intéresse à l'une des révélations de la saison

Encore le jackpot pour le Club de Bruges ? Un grand club s'intéresse à l'une des révélations de la saison

19:30
Pas repris par Rudi Garcia, il livre un excellent match de plus : "Il change cette équipe"

Pas repris par Rudi Garcia, il livre un excellent match de plus : "Il change cette équipe"

20:00
L'effet Mazzù est décidément bien là : OHL enchaîne !

L'effet Mazzù est décidément bien là : OHL enchaîne !

18:45
Le Bayern Munich et Vincent Kompany visent une première recrue hivernale à 70 millions d'euros

Le Bayern Munich et Vincent Kompany visent une première recrue hivernale à 70 millions d'euros

17:00
Parti d'Anderlecht après 14 matchs en D1B, désormais dans une situation tendue : "Je ne veux pas y penser"

Parti d'Anderlecht après 14 matchs en D1B, désormais dans une situation tendue : "Je ne veux pas y penser"

18:00
"À 17 ans, je n'aurais pas osé" : Adriano Bertaccini admiratif de la réaction de Nathan De Cat à Anderlecht

"À 17 ans, je n'aurais pas osé" : Adriano Bertaccini admiratif de la réaction de Nathan De Cat à Anderlecht

17:30
Les joueurs dans le viseur : "Ne pas s'en rendre compte pendant 45 minutes est inconcevable"

Les joueurs dans le viseur : "Ne pas s'en rendre compte pendant 45 minutes est inconcevable"

16:30
Senne Lammens reste invaincu : Manchester United arrache un point dans une fin de match complètement folle

Senne Lammens reste invaincu : Manchester United arrache un point dans une fin de match complètement folle

16:00
Pas assez bon pour Charleroi, puis attraction de la Challenger Pro League : il peut faire basculer la D1B

Pas assez bon pour Charleroi, puis attraction de la Challenger Pro League : il peut faire basculer la D1B

15:30
"Je ne voulais pas blâmer mes joueurs" : Stef Wils fait son mea-culpa après son étonnante sortie

"Je ne voulais pas blâmer mes joueurs" : Stef Wils fait son mea-culpa après son étonnante sortie

15:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 13:30 FC Bruges FC Bruges
STVV STVV 16:00 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 18:30 KRC Genk KRC Genk
KV Malines KV Malines 19:15 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved