"Je remercie Marc Wilmots" : René Mitongo plus motivé que jamais pour le Mondial U17

René Mitongo a été l'auteur d'un quadruplé en Coupe du monde U17 face aux Îles Fidji. Le buteur attendait avec impatience de disputer cette compétition. Il s'est exprimé au sujet de ses ambitions dans ce tournoi.

"C’est la première fois que je vis quelque chose comme ça. Il y avait un peu de stress avant d’arriver au Qatar. Mais je pense que ce tournoi va m’apporter de l’expérience pour la suite de ma carrière," souligne le joueur du Standard de Liège au micro de Sudinfo.

Il est très clair concernant les ambitions de la Belgique : "On joue contre des équipes d’autres continents, on va découvrir des pays dont on ne sait pas très bien comment ils pratiquent le football. Nous, en tout cas, on est déterminés. Dans notre équipe, on joue déjà quasiment tous en U23 ou en équipe première. On a l’ambition d’aller loin et de soulever le trophée."

Alors qu'après deux matchs, il a déjà planté quatre buts, il s’était fixé l’objectif d’en marquer au moins cinq : "J’aimerais marquer cinq ou six buts. Et pourquoi ne pas terminer meilleur buteur ? Il faut avoir de l’ambition."

René Mitongo remercie Marc Wilmots

Le jeune joueur a tenu à remercier le directeur sportif du Standard qui l’a laissé disputer ce Mondial : "Le Standard était open par rapport à ça. Je remercie d’ailleurs Marc Wilmots de me laisser jouer cette Coupe du monde."

Son grand objectif final serait évidemment de rejoindre les Diables Rouges, mais il le sait, il y a encore du travail : "On y pense pour le futur, ça donne envie. Cela nous montre qu’il y a une place mais, pour cela, il faut continuer à travailler dur. Dans mon cas, je peux encore m’améliorer sur plein de choses : presser, défendre, marquer des buts…"