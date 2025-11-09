"Peut-être qu'il regardera mes matchs" : Mihajlo Cvetkovic veut séduire... Vincent Kompany

Mihajlo Cvetkovic, joueur d'Anderlecht, évoque ses ambitions, l'influence de sa famille et l'exemple que représente Vincent Kompany dans son parcours.

La famille comme fondement

Mihajlo Cvetkovic parle de son grand-père maternel comme d’une personne importante dans son parcours de footballeur. Celui-ci a joué au plus haut niveau dans l’ex-Yougoslavie, notamment avec le Radnicki Nis. Même s’il n’est plus en vie, son influence reste très forte.

"Quand j’avais 8 ou 9 ans, il disait à ma mère : 'Ce petit jouera un jour en Bundesliga.'", raconte Cvetkovic à Het Nieuwsblad. Ses parents se rappellent souvent de cette phrase.

Le jeune joueur insiste sur le fait qu’il veut d’abord faire ses preuves à Anderlecht. Il voit ça comme une étape nécessaire vers son objectif final. Son club préféré en Allemagne est le Bayern Munich et il espère un jour évoluer en Bundesliga.

Kompany comme point de référence

Cvetkovic est conscient du passé de Vincent Kompany à Anderlecht. "Je sais que Kompany a été joueur puis entraîneur", explique-t-il. Le parcours de Kompany sert de repère à Cvetkovic dans sa progression.





Même s’il parle ouvertement de ses rêves, Cvetkovic est simple et modeste face à l’attention qu’il peut recevoir. "Qui sait, peut-être que Kompany regardera parfois mes matchs", dit-il avec un sourire.