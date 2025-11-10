"L'une des prestations les plus impressionnantes..." : la presse britannique en perd ses mots devant Doku

Jérémy Doku a fait vibrer l'Angleterre dimanche. Le Diable Rouge, étincelant contre Liverpool, a été le principal artisan du succès 3-0 de Manchester City, encensé par la presse britannique.

"Il était tout simplement inarrêtable", a commenté Sky Sports. "À chaque fois qu’il touchait le ballon, toutes les alarmes se déclenchaient." Jérémy Doku a provoqué un penalty dès les premières minutes, multiplié les occasions et scellé sa soirée avec un superbe but pour le 3-0. La chaîne britannique lui a attribué la note exceptionnelle de 9 sur 10, tandis que SofaScore est allé jusqu’à 9,5.

Presque du jamais vu

CBS Sports impressionné. "C’est l’une des prestations les plus impressionnantes qu’on ait vues en Premier League." À un quart d’heure de la fin, lorsque Doku a quitté le terrain, il a reçu une ovation de l’Etihad Stadium. "Un homme du match plus que mérité", ont résumé les médias anglais.

Même enthousiasme du côté du Guardian. "Doku a été électrisant et insaisissable. Un mélange de dribbles et d’accélérations fulgurantes. Son 3-0 était un bijou. Chaque fois qu’il touchait le ballon, la panique gagnait Liverpool."

The Sun a salué la performance. "Il a été la véritable star du match. Dès la première minute, il a été fantastique. Quand il a scellé la victoire d’une splendide frappe, Guardiola a levé le poing de joie."





Cette saison, Doku a énormément progressé. Après sa masterclass, il est resté humble. "C’est agréable de bien jouer dans les grands matchs", a-t-il souri. "Je suis content de ma performance, mais encore plus de celle de l’équipe. Cela me donne confiance, même si je sais que mes coéquipiers me rendent meilleur."

L’ancien attaquant de Liverpool Daniel Sturridge a confirmé. "Il a tellement évolué cette saison. Il est direct, explosif, et sa vitesse sur les premiers mètres est exceptionnelle. Doku posera des problèmes à n’importe quel défenseur qu’il affrontera."