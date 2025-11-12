Ilay Camara n'a pas tourné le dos aux Diables par hasard : "Le Sénégal a un plan clair"

Au milieu de tous les binationaux qui ont récemment fait leur choix en faveur ou en défaveur de la Belgique, on en oublierait presque le cas d'Ilay Camara, qui est devenu international sénégalais. L'une des réussites de la nouvelle politique du Sénégal.

Le Maroc est bien sûr le premier pays auquel on pense ces dernières années quand on évoque la force de persuasion des nations africaines réussissant à convaincre des binationaux qui, par le passé, auraient peut-être privilégié leur "autre" pays.

Bilal El Khannouss, Anass Zaroury et Chemsdine Talbi ne sont que les exemples belgo-marocains de joueurs ayant choisi les Lions de l'Atlas récemment. Du côté de la République Démocratique du Congo aussi, les lignes bougent, avec le choix récent d'Epolo, Balikwisha et surtout Stroeykens en faveur des Léopards.

Camara, convaincu par Pape Thiaw

Mais une nation fait du bon travail dans l'ombre : il s'agit du Sénégal. Foot Mercato a consacré un dossier à ce sujet, et en a discuté avec le journaliste sportif sénégalais Papa Ousmane Kassé. Ce dernier a notamment évoqué le cas d'Ilay Camara, qui a choisi le Sénégal alors qu'il était international belge U21.

Le départ d'Aliou Cissé et l'arrivée, à la tête des Lions de la Teranga, de Pape Thiaw a changé les choses, selon Kassé. L'approche de Thiaw est en effet plus flexible. "Il n'hésite pas à se déplacer pour rencontrer le joueur ou sa famille. La preuve, il s'est rendu en Italie pour voir Assane Diao et Malick Thiaw, en Belgique pour Ilay Camara".





Un déplacement qui a payé et convaincu Camara du projet sénégalais, alors qu'il évolue à un poste où les Diables Rouges auraient pu à l'avenir compter sur lui. "L'idée est de marcher sur les traces du Maroc, voire de faire mieux à l'avenir", affirme le journaliste sénégalais pour Foot Mercato. Heureusement pour nous, les binationaux belgo-sénégalais sont peu nombreux...