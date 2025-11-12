Une piste à oublier pour Philippe Clément : "Il n'est pas candidat"

Une piste à oublier pour Philippe Clément : "Il n'est pas candidat"
Où Philippe Clément continuera-t-il sa carrière ? L'ancien entraîneur du Club de Bruges, de Monaco et des Glasgow Rangers est libre et avait été cité à l'Ajax Amsterdam.

Après des passages compliqués à Monaco et Glasgow, Philippe Clément (51 ans) va devoir se relancer et retrouver un nouveau défi. Son nom a été cité dans de nombreux clubs, y compris alors qu'il était encore sous contrat aux Rangers, mais récemment, une piste se détachait.

Het Laatste Nieuws annonçait en effet que Clément était l'un des candidats en lice pour succéder à John Heitinga, l'ex-entraîneur de l'Ajax Amsterdam. Actuellement 4e et très loin du leader, l'Ajax s'est séparé de Heitinga la semaine passée. Clément faisait partie des pistes évoquées pour lui succéder, même si le grand favori reste Erik ten Hag.

Clément n'est pas candidat à l'Ajax Amsterdam

Mais selon le journaliste néerlandais Mike Verweij, du quotidien de référence De Telegraaf, cette information serait erronée. Philippe Clément ne serait pas sur la liste de l'Ajax. "J'ai vérifié auprès de lui", affirme même Verweij.

"Dès qu'un poste se libère quelque part, on le cite systématiquement. Il n'y peut rien, c'est probablement le jeu de ses agents. Mais je peux confirmer qu'il n'est pas en lice pour succéder à Heitinga", confirme le journaliste du Telegraaf.

On ignore donc encore ce que l'avenir réservera à Philippe Clément. Champion de Belgique avec Genk et Bruges, et deux fois Entraîneur de l'année chez nous, il n'envisagerait cependant pas de revenir en Jupiler Pro League. 

