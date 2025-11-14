🎥 La Belgique U17 s'incline contre le champion d'Europe et quitte bien trop tôt la Coupe du monde

Les Diablotins étaient considérés parmi les favoris au sacre mondial dans la catégorie U17. Leur aventure s'arrête dès les 1/16es de finale, contre le champion d'Europe en titre.

Demi-finaliste du dernier championnat d'Europe, la Belgique nourrissait de grandes ambitions à la Coupe du monde U17 qui se dispute à l'instant même au Qatar.

Après avoir passé leur poule de qualification, les Diablotins étaient confrontés au grand favori du tournoi pour une finale avant la lettre, ce vendredi en 1/16es de finale.

La Belgique quitte la Coupe du monde U17 dès les 1/16es de finale

Contre le Portugal, champion d'Europe en titre, Bob Browaeys alignait ses trois "recrues" au milieu de terrain : Nathan De Cat, Jorthy Mokio et Mohammed El Adfaoui. Mais par tétanie de l'enjeu ou manque d'automatismes, cette injection de sang frais n'a pas eu l'effet escompté.

En première période, le Portugal a planté deux buts via Anisio Cabral, de Benfica. Déjà dans ses derniers retranchements, la Belgique a réduit l'écart juste avant la pause grâce au superbe coup franc de Noah Fernandez. Son deuxième du tournoi, déjà.

Il n'y en aura malheureusement pas d'autre. Trop timide offensivement, la Belgique de Bob Browaeys n'a jamais réussi à refaire son retard et s'incline donc prématurément, dès les 1/16es de finale de cette Coupe du monde U17. Un énorme échec pour toute une génération.