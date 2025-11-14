Un défi de taille : voici comment Bob Browaeys va utiliser Nathan De Cat et Jorthy Mokio au Mondial U17

La Belgique U17 jouera son 1/16e de finale de la Coupe du monde contre le Portugal, champion d'Europe en titre, ce vendredi. Le sélectionneur belge, Bob Browaeys, a décidé d'associer Nathan De Cat et Jorthy Mokio au milieu de terrain.

Ce vendredi (13h30), notre équipe nationale U17 jouera son 1/16e de finale de la Coupe du monde contre l'un des grands favoris de la compétition, le Portugal, récent champion d'Europe de la catégorie.

"C'est le même groupe qui a remporté la compétition européenne", a noté le sélectionneur belge Bob Browaeys, cité par nos confrères d'IPM. "Il n'y a pratiquement que des joueurs de Porto, Benfica ou du Sporting, qui ont énormément d'automatismes."

Nathan De Cat et Jorthy Mokio ensemble au milieu

Pour cette rencontre, la Belgique pourra compter sur Nathan De Cat (RSC Anderlecht), Jorthy Mokio (Ajax) et Mo El Adfaoui (La Gantoise), qui n'ont été libérés par leur club que pour la trêve internationale obligatoire de mi-novembre. Si les Diablotins se qualifient, leur participation aux prochains matchs de la compétition reste incertaine.

Leur présence, surtout celle de Nathan De Cat et Jorthy Mokio, offre cependant des solutions différentes et plus qualitatives à Bob Browaeys, qui va complètement modifier son entrejeu. Jorthy Mokio ne sera pas utilisé en défense, comme c'est désormais souvent le cas à l'Ajax.





"Nous avons beaucoup travaillé les connexions avec Nathan et Jorthy au milieu. J'ai choisi de l'utiliser (Mokio) dans l'entrejeu car je suis très satisfait de la défense", a déclaré Bob Browaeys, qui cherche à guider la Belgique au minimum sur le podium de la compétition, comme il l'avait fait en 2015 lors de la Coupe du monde U17 au Chili, où la Belgique avait été éliminée en demi-finale, et comme c'était aussi le cas lors du dernier Euro U17.