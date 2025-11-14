Felice Mazzù relance William Balikwisha, qui répond : Liège battu sèchement à Louvain en amical

Ce jeudi, le RFC Liège s'est incliné en match amical contre OHL. Chez les Louvanistes, Felice Mazzù a relancé William Balikwisha, qui a ouvert le score.

Comme toujours, la trêve internationale permet aux équipes de Jupiler Pro League et de Challenger Pro League de disputer des matchs amicaux afin de tester quelques ajustements ou de donner du temps de jeu à des joueurs qui n'en ont pas beaucoup en compétition officielle.

Après la victoire des Francs Borains contre Dender, plusieurs rencontres étaient au programme ce jeudi, dont un déplacement du RFC Liège au centre d'entraînement d'OHL, pour y affronter les Louvanistes.

Louvain s'impose 3-0 face au RFC Liège en match amical

Face à une équipe bien rodée, les joueurs de Gaëtan Englebert n'ont pas été en mesure de tenir le coup. Louvain s'est imposé 3-0, grâce notamment à un but de William Balikwisha, l'ancien du Standard, qui n'a joué que 168 minutes en championnat depuis le début de la saison avec les pensionnaires du King Power at Den Dreef.

Pour les Louvanistes, ce sont Birger Verstraete et Mathieu Maertens qui ont alourdi la marque. Felice Mazzù, qui a parfaitement débuté son aventure louvaniste, continue donc d'engranger de la confiance.

Pas question de s'inquiéter du côté du RFC Liège, qui a également largement fait tourner son effectif et qui reste sur une bonne spirale en match officiel, malgré la récente défaite face au Jong Gent. Les Sang & Marine pourront se rapprocher du podium de la Challenger Pro League en cas de victoire sur le terrain des Francs Borains, désormais dirigés par Yves Vanderhaeghe, vendredi prochain.