Felice Mazzù relance William Balikwisha, qui répond : Liège battu sèchement à Louvain en amical

Felice Mazzù relance William Balikwisha, qui répond : Liège battu sèchement à Louvain en amical
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Ce jeudi, le RFC Liège s'est incliné en match amical contre OHL. Chez les Louvanistes, Felice Mazzù a relancé William Balikwisha, qui a ouvert le score.

Comme toujours, la trêve internationale permet aux équipes de Jupiler Pro League et de Challenger Pro League de disputer des matchs amicaux afin de tester quelques ajustements ou de donner du temps de jeu à des joueurs qui n'en ont pas beaucoup en compétition officielle.

Après la victoire des Francs Borains contre Dender, plusieurs rencontres étaient au programme ce jeudi, dont un déplacement du RFC Liège au centre d'entraînement d'OHL, pour y affronter les Louvanistes.

Louvain s'impose 3-0 face au RFC Liège en match amical

Face à une équipe bien rodée, les joueurs de Gaëtan Englebert n'ont pas été en mesure de tenir le coup. Louvain s'est imposé 3-0, grâce notamment à un but de William Balikwisha, l'ancien du Standard, qui n'a joué que 168 minutes en championnat depuis le début de la saison avec les pensionnaires du King Power at Den Dreef.

Pour les Louvanistes, ce sont Birger Verstraete et Mathieu Maertens qui ont alourdi la marque. Felice Mazzù, qui a parfaitement débuté son aventure louvaniste, continue donc d'engranger de la confiance.

Pas question de s'inquiéter du côté du RFC Liège, qui a également largement fait tourner son effectif et qui reste sur une bonne spirale en match officiel, malgré la récente défaite face au Jong Gent. Les Sang & Marine pourront se rapprocher du podium de la Challenger Pro League en cas de victoire sur le terrain des Francs Borains, désormais dirigés par Yves Vanderhaeghe, vendredi prochain.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Liège
OH Louvain

Plus de news

Anderlecht veut agir rapidement pour Nathan De Cat : le plan rêvé par les Mauves

Anderlecht veut agir rapidement pour Nathan De Cat : le plan rêvé par les Mauves

11:30
🎥 "De la malchance" : Roberto Martinez justifie le coup de sang fatal de Cristiano Ronaldo

🎥 "De la malchance" : Roberto Martinez justifie le coup de sang fatal de Cristiano Ronaldo

11:00
Quatre clubs de D1A veulent rapidement un nouveau stade : voici l'évolution des différents dossiers

Quatre clubs de D1A veulent rapidement un nouveau stade : voici l'évolution des différents dossiers

10:30
Un défi de taille : voici comment Bob Browaeys va utiliser Nathan De Cat et Jorthy Mokio au Mondial U17

Un défi de taille : voici comment Bob Browaeys va utiliser Nathan De Cat et Jorthy Mokio au Mondial U17

09:00
Gill Swerts privé de cinq titulaires : pourquoi les Diablotins jouent une rencontre capitale ce vendredi soir

Gill Swerts privé de cinq titulaires : pourquoi les Diablotins jouent une rencontre capitale ce vendredi soir

10:00
🎥 Chancel Mbemba, le héros : le Congo et ses "anciens belges" se rapprochent du Mondial 2026

🎥 Chancel Mbemba, le héros : le Congo et ses "anciens belges" se rapprochent du Mondial 2026

09:30
Voici pourquoi le Club de Bruges fait son grand retour au sein du conseil d'administration de la Pro League

Voici pourquoi le Club de Bruges fait son grand retour au sein du conseil d'administration de la Pro League

07:20
Ça se confirme : voici les adversaires des Diables pour le mois de mars et la préparation à la Coupe du monde

Ça se confirme : voici les adversaires des Diables pour le mois de mars et la préparation à la Coupe du monde

08:00
🎥 Ronaldo exclu, la France qualifiée, la Norvège écrit l'histoire : les enseignements de la soirée

🎥 Ronaldo exclu, la France qualifiée, la Norvège écrit l'histoire : les enseignements de la soirée

07:40
Naples doit encaisser un nouveau coup dur, après les blessures de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku

Naples doit encaisser un nouveau coup dur, après les blessures de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku

07:00
Kevin De Bruyne a-t-il freiné la carrière internationale de Hans Vanaken ? La réponse très claire du Brugeois

Kevin De Bruyne a-t-il freiné la carrière internationale de Hans Vanaken ? La réponse très claire du Brugeois

06:30
Romelu Lukaku suit les conseils de Marc Coucke et réalise un investissement ambitieux...

Romelu Lukaku suit les conseils de Marc Coucke et réalise un investissement ambitieux...

23:00
Deux cadres du Club de Bruges en route vers... un géant italien ?

Deux cadres du Club de Bruges en route vers... un géant italien ?

22:30
Une histoire qui continue d'inquiéter : la Pro League toujours bloquée avec DAZN

Une histoire qui continue d'inquiéter : la Pro League toujours bloquée avec DAZN

21:40
Bientôt la retraite internationale pour Anthony Moris ? Voici sa réponse... catégorique

Bientôt la retraite internationale pour Anthony Moris ? Voici sa réponse... catégorique

22:00
L'ancien joueur d'Anderlecht et du Standard, Steven Defour, annonce une heureuse nouvelle !

L'ancien joueur d'Anderlecht et du Standard, Steven Defour, annonce une heureuse nouvelle !

21:00
"Nous avons sécurisé sur le long terme" : le Bayern annonce la prolongation de deux jeunes cracks

"Nous avons sécurisé sur le long terme" : le Bayern annonce la prolongation de deux jeunes cracks

21:20
🎥 Un joueur important de l'Union Saint-Gilloise enfin de retour à l'entraînement après sa blessure

🎥 Un joueur important de l'Union Saint-Gilloise enfin de retour à l'entraînement après sa blessure

20:00
Incroyable... mais vrai : voici comment est diffusée la Premier League en Corée du Nord

Incroyable... mais vrai : voici comment est diffusée la Premier League en Corée du Nord

20:30
Le Bayern de Vincent Kompany prêt à recruter Nathan De Cat ?

Le Bayern de Vincent Kompany prêt à recruter Nathan De Cat ?

19:00
1
La discussion qu'Anthony Moris n'a pas oubliée avec Sébastien Pocognoli avant son départ...

La discussion qu'Anthony Moris n'a pas oubliée avec Sébastien Pocognoli avant son départ...

19:30
Malgré l'intérêt espagnol, Genk prolonge un grand espoir du club et de la Belgique

Malgré l'intérêt espagnol, Genk prolonge un grand espoir du club et de la Belgique

18:00
Huit binationaux belges au Congo, comment l'expliquer ? L'ex-Diable Joris Kayembe donne son avis clair

Huit binationaux belges au Congo, comment l'expliquer ? L'ex-Diable Joris Kayembe donne son avis clair

18:30
Déjà l'effet Yves Vanderhaeghe ? Les Francs Borains battent une D1A pour sa première sur le banc

Déjà l'effet Yves Vanderhaeghe ? Les Francs Borains battent une D1A pour sa première sur le banc

17:00
Le Bayern en alerte : un autre grand d'Europe veut recruter Vincent Kompany cet été

Le Bayern en alerte : un autre grand d'Europe veut recruter Vincent Kompany cet été

17:30
🎥 Bientôt prête à l'emploi : les premières images de la nouvelle tribune 2 de l'Antwerp

🎥 Bientôt prête à l'emploi : les premières images de la nouvelle tribune 2 de l'Antwerp

16:30
Quelle catastrophe : nouvelle blessure terrible et saison terminée pour Zinho Vanheusden

Quelle catastrophe : nouvelle blessure terrible et saison terminée pour Zinho Vanheusden

16:00
2
Triste nouvelle : l'Union pleure l'un de ses anciens joueurs, décédé à l'âge de 68 ans

Triste nouvelle : l'Union pleure l'un de ses anciens joueurs, décédé à l'âge de 68 ans

15:30
De l'argent gaspillé à Anderlecht ? Olivier Renard devra rendre des comptes à la nouvelle direction Analyse

De l'argent gaspillé à Anderlecht ? Olivier Renard devra rendre des comptes à la nouvelle direction

14:40
Un joueur dans chaque ligne, au moins : Bruges devra être fort pour ne pas se faire piller cet hiver

Un joueur dans chaque ligne, au moins : Bruges devra être fort pour ne pas se faire piller cet hiver

14:20
Deux grandes absences : voici les stades retenus pour accueillir l'Euro 2028

Deux grandes absences : voici les stades retenus pour accueillir l'Euro 2028

15:00
Souvenirs partagés pour Genk, Bruges, l'Union et l'Antwerp : voici l'arbitre de Kazakhstan - Belgique

Souvenirs partagés pour Genk, Bruges, l'Union et l'Antwerp : voici l'arbitre de Kazakhstan - Belgique

14:00
Dans le peloton de tête en Serie A, le Napoli de Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne pourrait changer de coach !

Dans le peloton de tête en Serie A, le Napoli de Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne pourrait changer de coach !

13:30
La révélation du début de saison ? "Si vous voulez voir un match agréable, c'est votre meilleure chance"

La révélation du début de saison ? "Si vous voulez voir un match agréable, c'est votre meilleure chance"

12:40
Prix de l'inclusion et du respect : deux projets wallons déclarés vainqueurs

Prix de l'inclusion et du respect : deux projets wallons déclarés vainqueurs

13:00
Pas assez bon pour Anderlecht mais bientôt repris avec l'Allemagne ? "C'est l'objectif ultime"

Pas assez bon pour Anderlecht mais bientôt repris avec l'Allemagne ? "C'est l'objectif ultime"

12:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 FC Bruges FC Bruges
STVV STVV 1-0 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Malines KV Malines 1-1 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved