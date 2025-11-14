Analyse L'énorme erreur de Brian Riemer et Jesper Fredberg à Anderlecht : "Ça me fait penser à Kanté"

L'énorme erreur de Brian Riemer et Jesper Fredberg à Anderlecht : "Ça me fait penser à Kanté"

Au Sporting d'Anderlecht, il était présent depuis des années. Mais apparemment, seul Vincent Kompany avait vraiment perçu le talent de Noah Sadiki. Sous le tandem danois Brian Riemer et Jesper Fredberg, il a été vendu sans grande discussion à l'Union Saint-Gilloise pour seulement 900 000 euros.

À l'été 2023, Noah Sadiki avait été vendu par le Sporting d'Anderlecht à l'Union Saint-Gilloise pour 900 000 €. Aujourd’hui, 2,5 ans plus tard, sa valeur marchande est estimée à 17 millions d’euros sur Transfermarkt et ne cesse de grimper. Le milieu de terrain de Sunderland est devenu l’une des révélations de la saison en Premier League.

L'une des découvertes de la Premier League

À l’Union, Sadiki s’est épanoui. Sous Alexander Blessin et Sébastien Pocognoli, il a disputé plus de cent matchs, remporté le titre et été élu meilleur jeune joueur de l’année en Belgique. Son mélange d’endurance, de technique et de mentalité en fait un joueur rare. Pourtant, à Anderlecht, il n’avait jamais vraiment eu sa chance. Une erreur qui se fait désormais cruellement sentir.

The Guardian l’a récemment décrit comme "une révélation inédite", capable de couvrir tout le terrain et de laisser à Granit Xhaka la liberté de contrôler le jeu. "Il sait dribbler, passer et tacler", écrivait le quotidien britannique. "Et il le fait avec une attitude exemplaire." En Angleterre, il est désormais considéré comme l’une des révélations de la saison.

Noah Sadiki dans le top 5 des statistiques

Les chiffres confirment également son impact. Il figure dans le top cinq de la Premier League pour les interceptions et les kilomètres parcourus. Son entraîneur à Sunderland, Régis Le Bris, le considère comme un élément clé du milieu de terrain. Le jeune joueur qu'Anderlecht avait laissé partir est désormais un pilier indispensable dans l’un des championnats les plus exigeants au monde.

Au sein de la sélection congolaise aussi, Sadiki est devenu un titulaire indiscutable. Il a choisi de représenter le pays de ses parents, malgré son passé chez les équipes de jeunes belges. "Je crois au potentiel de cette génération", expliquait-il récemment. "Les équipes africaines jouent aujourd’hui à un niveau européen." Son choix a déjà inspiré d’autres Belgo-Congolais à suivre le même chemin.

Selon le sélectionneur Sébastien Desabre, son succès n’étonne personne qui le connaît. "Sadiki est intelligent, travaille dur et comprend rapidement ce qu’on attend de lui", a-t-il confié au Northern Echo. "Il me rappelle parfois N’Golo Kanté." Un tel éloge est rare pour un joueur à peine âgé de 20 ans.

Un gros transfert en vue ?

Desabre confirme que de grands clubs de Premier League suivent déjà Sadiki. "Il est possible qu’une offre importante arrive rapidement", a-t-il déclaré. "Mais pour son développement, il vaut mieux qu’il reste encore un peu à Sunderland." Le sélectionneur congolais est convaincu que Sadiki fera partie des meilleurs milieux de terrain d’Angleterre dans quelques années.

Les Danois à Anderlecht ont manqué de patience, de confiance et apparemment de vision pour son potentiel. Que se serait-il passé si Vincent Kompany avait eu gain de cause à l’époque et que Sadiki avait eu le temps de grandir ?

Peut-être qu’aujourd’hui, Anderlecht serait mieux, sportivement et financièrement. Ce qui est certain, c’est que la vente de Noah Sadiki pour 900 000 euros risque de rester la plus grande erreur d’évaluation de la période danoise à Neerpede.

