Plein de joueurs de Pro League, dont deux Anderlechtois, s'affrontent et se quittent dos à dos en sélection

Avec de nombreux joueurs ou anciens joueurs de la Jupiler Pro League sur la feuille de match, le Canada et l'Équateur se sont quittés dos à dos en match amical, cette nuit. Les deux pays sont déjà qualifiés pour la Coupe du monde 2026.

Deuxième des qualifications sud-américaines, derrière l'Argentine, l'Équateur est déjà assuré de participer à la Coupe du monde 2026 et pourrait avoir un sérieux rôle à jouer dans la compétition, après avoir terminé devant la Colombie, l'Uruguay et le Brésil durant les éliminatoires.

Cette nuit, le pays se rendait pour la première fois sur les lieux du Mondial 2026 pour affronter le Canada, pays hôte déjà qualifié, à Toronto. L'occasion de voir s'affronter plusieurs joueurs de Pro League, dont deux Anderlechtois : Nathan Saliba d'un côté, Nilson Angulo de l'autre.

Plein d'anciens de Pro League entre le Canada et l'Équateur, qui se quittent dos à dos

Sur le banc pour le début de la rencontre, le médian canadien est entré sur la pelouse à dix minutes du terme seulement. Parmi ses partenaires, les anciens du championnat de Belgique Tajon Buchanan (Bruges) et Jonathan David (Gand) sont sortis en cours de match. Promise David, l'avant-centre de l'Union, est quant à lui resté sur le banc durant l'intégralité de la rencontre.

Du côté équatorien, Nilson Angulo était titulaire, mais a cédé sa place dès le retour des vestiaires. Joël Ordonez, quant à lui, a disputé toute la rencontre en défense centrale, aux côtés du joueur du PSG Willian Pacho, passé par la Jupiler Pro League et l'Antwerp. L'Équateur, en pointe, alignait aussi Kevin Rodriguez de l'Union, qui a cédé sa place à la 77e minute.





Les deux équipes n'ont jamais réussi à se départager, tandis que Yaimar Medina (Genk) et Alan Minda (Cercle) sont restés sur le banc de l'Équateur. 0-0, score final entre les deux formations, alors que le Canada a joué pratiquement tout le match à 10 après l'exclusion d'Ali Ahmed (Vancouver Whitecaps) dès la 6e minute de jeu.