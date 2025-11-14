Plein de joueurs de Pro League, dont deux Anderlechtois, s'affrontent et se quittent dos à dos en sélection

Plein de joueurs de Pro League, dont deux Anderlechtois, s'affrontent et se quittent dos à dos en sélection
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Avec de nombreux joueurs ou anciens joueurs de la Jupiler Pro League sur la feuille de match, le Canada et l'Équateur se sont quittés dos à dos en match amical, cette nuit. Les deux pays sont déjà qualifiés pour la Coupe du monde 2026.

Deuxième des qualifications sud-américaines, derrière l'Argentine, l'Équateur est déjà assuré de participer à la Coupe du monde 2026 et pourrait avoir un sérieux rôle à jouer dans la compétition, après avoir terminé devant la Colombie, l'Uruguay et le Brésil durant les éliminatoires.

Cette nuit, le pays se rendait pour la première fois sur les lieux du Mondial 2026 pour affronter le Canada, pays hôte déjà qualifié, à Toronto. L'occasion de voir s'affronter plusieurs joueurs de Pro League, dont deux Anderlechtois : Nathan Saliba d'un côté, Nilson Angulo de l'autre.

Plein d'anciens de Pro League entre le Canada et l'Équateur, qui se quittent dos à dos

Sur le banc pour le début de la rencontre, le médian canadien est entré sur la pelouse à dix minutes du terme seulement. Parmi ses partenaires, les anciens du championnat de Belgique Tajon Buchanan (Bruges) et Jonathan David (Gand) sont sortis en cours de match. Promise David, l'avant-centre de l'Union, est quant à lui resté sur le banc durant l'intégralité de la rencontre.

Du côté équatorien, Nilson Angulo était titulaire, mais a cédé sa place dès le retour des vestiaires. Joël Ordonez, quant à lui, a disputé toute la rencontre en défense centrale, aux côtés du joueur du PSG Willian Pacho, passé par la Jupiler Pro League et l'Antwerp. L'Équateur, en pointe, alignait aussi Kevin Rodriguez de l'Union, qui a cédé sa place à la 77e minute.

Les deux équipes n'ont jamais réussi à se départager, tandis que Yaimar Medina (Genk) et Alan Minda (Cercle) sont restés sur le banc de l'Équateur. 0-0, score final entre les deux formations, alors que le Canada a joué pratiquement tout le match à 10 après l'exclusion d'Ali Ahmed (Vancouver Whitecaps) dès la 6e minute de jeu.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
FC Bruges
Nathan-Dylan Saliba
Nilson Angulo
Tajon Buchanan

Plus de news

Quatre clubs de D1A veulent rapidement un nouveau stade : voici l'évolution des différents dossiers

Quatre clubs de D1A veulent rapidement un nouveau stade : voici l'évolution des différents dossiers

10:30
🎥 La Belgique U17 s'incline contre le champion d'Europe et quitte bien trop tôt la Coupe du monde

🎥 La Belgique U17 s'incline contre le champion d'Europe et quitte bien trop tôt la Coupe du monde

15:30
Frustré, ce grand talent espagnol va écourter son prêt en Pro League et retourner en Angleterre

Frustré, ce grand talent espagnol va écourter son prêt en Pro League et retourner en Angleterre

15:00
Anderlecht veut agir rapidement pour Nathan De Cat : le plan rêvé par les Mauves

Anderlecht veut agir rapidement pour Nathan De Cat : le plan rêvé par les Mauves

11:30
"Pas uniquement un choix du cœur" : Stanis Idumbo, qui peut choisir entre trois sélections, se confie

"Pas uniquement un choix du cœur" : Stanis Idumbo, qui peut choisir entre trois sélections, se confie

14:30
Deux cadres du Club de Bruges en route vers... un géant italien ?

Deux cadres du Club de Bruges en route vers... un géant italien ?

22:30
Qui pour remplacer Zeno Debast chez les Diables ? Voici les chances des deux candidats

Qui pour remplacer Zeno Debast chez les Diables ? Voici les chances des deux candidats

13:30
Chaos au Cameroun : ça sent la fin pour Marc Brys, qui trace déjà son futur

Chaos au Cameroun : ça sent la fin pour Marc Brys, qui trace déjà son futur

13:00
Flop total en Belgique, il devient international néerlandais... et fait sensation

Flop total en Belgique, il devient international néerlandais... et fait sensation

12:40
Un ex-sélectionneur des Diables et un ancien gardien de Pro League des années 90 proches du Mondial

Un ex-sélectionneur des Diables et un ancien gardien de Pro League des années 90 proches du Mondial

12:20
Voici pourquoi le Club de Bruges fait son grand retour au sein du conseil d'administration de la Pro League

Voici pourquoi le Club de Bruges fait son grand retour au sein du conseil d'administration de la Pro League

07:20
Tensions au Napoli : Antonio Conte très critiqué, Romelu Lukaku joue le tampon pour son entraîneur

Tensions au Napoli : Antonio Conte très critiqué, Romelu Lukaku joue le tampon pour son entraîneur

12:00
🎥 "De la malchance" : Roberto Martinez justifie le coup de sang fatal de Cristiano Ronaldo

🎥 "De la malchance" : Roberto Martinez justifie le coup de sang fatal de Cristiano Ronaldo

11:00
Un défi de taille : voici comment Bob Browaeys va utiliser Nathan De Cat et Jorthy Mokio au Mondial U17

Un défi de taille : voici comment Bob Browaeys va utiliser Nathan De Cat et Jorthy Mokio au Mondial U17

09:00
1
Une histoire qui continue d'inquiéter : la Pro League toujours bloquée avec DAZN

Une histoire qui continue d'inquiéter : la Pro League toujours bloquée avec DAZN

21:40
Gill Swerts privé de cinq titulaires : pourquoi les Diablotins jouent une rencontre capitale ce vendredi soir

Gill Swerts privé de cinq titulaires : pourquoi les Diablotins jouent une rencontre capitale ce vendredi soir

10:00
🎥 Chancel Mbemba, le héros : le Congo et ses "anciens belges" se rapprochent du Mondial 2026

🎥 Chancel Mbemba, le héros : le Congo et ses "anciens belges" se rapprochent du Mondial 2026

09:30
Kevin De Bruyne a-t-il freiné la carrière internationale de Hans Vanaken ? La réponse très claire du Brugeois

Kevin De Bruyne a-t-il freiné la carrière internationale de Hans Vanaken ? La réponse très claire du Brugeois

06:30
Felice Mazzù relance William Balikwisha, qui répond : Liège battu sèchement à Louvain en amical

Felice Mazzù relance William Balikwisha, qui répond : Liège battu sèchement à Louvain en amical

08:30
Ça se confirme : voici les adversaires des Diables pour le mois de mars et la préparation à la Coupe du monde

Ça se confirme : voici les adversaires des Diables pour le mois de mars et la préparation à la Coupe du monde

08:00
🎥 Ronaldo exclu, la France qualifiée, la Norvège écrit l'histoire : les enseignements de la soirée

🎥 Ronaldo exclu, la France qualifiée, la Norvège écrit l'histoire : les enseignements de la soirée

07:40
Romelu Lukaku suit les conseils de Marc Coucke et réalise un investissement ambitieux...

Romelu Lukaku suit les conseils de Marc Coucke et réalise un investissement ambitieux...

23:00
Naples doit encaisser un nouveau coup dur, après les blessures de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku

Naples doit encaisser un nouveau coup dur, après les blessures de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku

07:00
🎥 Un joueur important de l'Union Saint-Gilloise enfin de retour à l'entraînement après sa blessure

🎥 Un joueur important de l'Union Saint-Gilloise enfin de retour à l'entraînement après sa blessure

20:00
Le Bayern de Vincent Kompany prêt à recruter Nathan De Cat ?

Le Bayern de Vincent Kompany prêt à recruter Nathan De Cat ?

19:00
1
Un joueur dans chaque ligne, au moins : Bruges devra être fort pour ne pas se faire piller cet hiver

Un joueur dans chaque ligne, au moins : Bruges devra être fort pour ne pas se faire piller cet hiver

13/11
Bientôt la retraite internationale pour Anthony Moris ? Voici sa réponse... catégorique

Bientôt la retraite internationale pour Anthony Moris ? Voici sa réponse... catégorique

22:00
L'ancien joueur d'Anderlecht et du Standard, Steven Defour, annonce une heureuse nouvelle !

L'ancien joueur d'Anderlecht et du Standard, Steven Defour, annonce une heureuse nouvelle !

21:00
"Nous avons sécurisé sur le long terme" : le Bayern annonce la prolongation de deux jeunes cracks

"Nous avons sécurisé sur le long terme" : le Bayern annonce la prolongation de deux jeunes cracks

21:20
Souvenirs partagés pour Genk, Bruges, l'Union et l'Antwerp : voici l'arbitre de Kazakhstan - Belgique

Souvenirs partagés pour Genk, Bruges, l'Union et l'Antwerp : voici l'arbitre de Kazakhstan - Belgique

13/11
Huit binationaux belges au Congo, comment l'expliquer ? L'ex-Diable Joris Kayembe donne son avis clair

Huit binationaux belges au Congo, comment l'expliquer ? L'ex-Diable Joris Kayembe donne son avis clair

18:30
Incroyable... mais vrai : voici comment est diffusée la Premier League en Corée du Nord

Incroyable... mais vrai : voici comment est diffusée la Premier League en Corée du Nord

20:30
Triste nouvelle : l'Union pleure l'un de ses anciens joueurs, décédé à l'âge de 68 ans

Triste nouvelle : l'Union pleure l'un de ses anciens joueurs, décédé à l'âge de 68 ans

13/11
De l'argent gaspillé à Anderlecht ? Olivier Renard devra rendre des comptes à la nouvelle direction Analyse

De l'argent gaspillé à Anderlecht ? Olivier Renard devra rendre des comptes à la nouvelle direction

13/11
La discussion qu'Anthony Moris n'a pas oubliée avec Sébastien Pocognoli avant son départ...

La discussion qu'Anthony Moris n'a pas oubliée avec Sébastien Pocognoli avant son départ...

19:30
Le Bayern en alerte : un autre grand d'Europe veut recruter Vincent Kompany cet été

Le Bayern en alerte : un autre grand d'Europe veut recruter Vincent Kompany cet été

17:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 FC Bruges FC Bruges
STVV STVV 1-0 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Malines KV Malines 1-1 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved