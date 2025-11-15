🎥 Que de chemin parcouru : un ancien de Charleroi nommé pour le prix Puskas grâce à son but somptueux

Lucas Ribeiro a évolué pendant trois ans en Belgique. Il pourrait prochainement être récompensé pour un but extraordinaire inscrit cet été.

C'est via Virton que Lucas Ribeiro a débarqué en Belgique en 2019, grâce à un transfert libre en provenance de Valenciennes. Ses prestations en Challenger Pro League lui avaient valu un départ à Charleroi un an plus tard.

Rarement titulaire dans le Pays Noir, il avait été prêté au RWDM, à Mouscron et Beveren, avant d'être définitivement cédé aux Waeslandiens. Il quitte notre pays en 2023, avec tout de même 18 buts et 11 assists en D1B.

Un jour de gloire à la Coupe du Monde des clubs

Depuis, l'ailier brésilien a bien voyagé. Jusqu'à cet été, il jouait ainsi pour le club sud-africain des Mamelodi Sundowns. Il y a marqué 37 buts et délivré 23 assists. Mais c'est tout particulièrement sa dernière réalisation qui est rentrée dans les esprits.

Parce qu'elle tombe contre le Borussia Dortmund à la Coupe du Monde des clubs, mais aussi parce qu'elle est de toute beauté. L'ancien réserviste des Zèbres s'est offert ce que l'on appelle dans le jargon un 'tout droit' absolument mémorable depuis le rond central.

🚨BREAKING:



Lucas Ribeiro’s solo goal against Borussia Dortmund in the Club World Cup has been nominated for the 2025 Puskás Award! 🔥 pic.twitter.com/vly7Zh1c8h — Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) November 13, 2025

Cela n'a malheureusement pas suffi puisque Dortmund l'a emporté 3-4. Mais cela lui a tout de même valu un retour en Europe (à Leonesa, en deuxième division espagne) et surtout permis d'être nominé pour le prix Puskas. Lucas Ribeiro fait officiellement partie des prétendants et pourrait ainsi raffler l'un des prix indivduels les plus convoités de la planète foot.