Un ancien du Standard à l'assist : match spectaculaire pour le retour de Carl Hoefkens en Belgique

Photo: © photonews

Comme d'autres clubs de Pro League, le Club de Bruges ne reste pas inactif pendant la trêve internationale. Les Blauw en Zwart ont disputé un match amical contre le NAC Breda.

C'est le revers de la médaille : en cette trêve internationale, c'est pratiquement tout le onze habituel de Nicky Hayen qui a quitté la Venise du Nord pour rejoindre sa sélection. Le Club a donc aligné une équipe assez jeune face au NAC de Carl Hoefkens, coach des Brugeois en 2022.

Les Néerlandais ont bien démarré la partie, menant rapidement 0-2. Térence Kongolo a ouvert le score de la tête sur un centre de l'ancien Standardman Brahim Ghalidi et Mohamed Nassoh a porté le score à 0-2 avec un coup franc bien frappé. Heureusement pour le Club, Zaid Romero a réduit l'écart avant la mi-temps avec un but de renard au petit rectangle.

Hugo Vetlesen marque des points

De quoi permettre à Bruges de renverser la vapeur en deuxième mi-temps. Lancé en profondeur, Mamadou Diakhon a égalisé à l'heure de jeu. Sur leur lancée, les Brugeois ont frappé sur la transversale, c'est finalement Hugo Vetlesen qui a marqué le 3-2, un but qui a dû faire beaucoup de bien au Norvégien vu son manque de temps de jeu ces derniers mois.

Vetlesen n'a en tout cas pas marqué le but de la victoire. En fin de match, le NAC a réussi à arracher le partage : Moussa Soumano a conclu à bout portant après une belle action individuelle. 3-3, score final : malgré l'absence de nombreux titulaires habituels, le match aura accouché de pas mal de spectacle.

Après la trêve, le Club de Bruges tentera de se remettre de la défaite concédée à Anderlecht en accueillant Charleroi. De son côté, le NAC retrouve ses esprits après une défaite concédée dans des circonstances assez sulfureuses à Volendam avant la trêve.

