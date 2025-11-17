Après Heynen à Genk et Fofana à Gand, quels Liégeois recevront leur ovation à Sclessin ?

Ce mardi, les Diables Rouges jouent à Sclessin. Un match qui pourrait faire office de retrouvailles entre plusieurs joueurs liégeois et leur public.

Le contexte était bien différent quand, à Genk, Rudi Garcia a offert un magnifique moment à Bryan Heynen, à savoir le faire monter au jeu dans "sa" Cegeka Arena contre l'Ukraine. Le match était particulièrement tendu, après la défaite subie à Murcie : impossible de parler de cadeau de la part du sélectionneur, Heynen avait bien sûr mérité la confiance reçue et n'est pas monté pour profiter d'une fin de match en toute détente.

Même chose quand, à Gand, Malick Fofana a eu droit à une belle ovation lors de sa montée au jeu dans cette Planet Group Arena où il a fait ses débuts professionnels, il n'y a pas si longtemps de ça. Peut-être le seul frisson offert au public dans ce piètre partage contre la Macédoine du Nord (0-0).

Raskin et Theate vont savourer leurs retrouvailles

Ce mardi, ils seront nombreux à pouvoir apprécier leur retour à Sclessin, et quelques-uns devraient même être alignés d'entrée de jeu. C'est le cas d'Arthur Theate qui, sauf surprise, démarrera malgré son erreur contre le Kazakhstan.







Mais c'est bien sûr surtout Nicolas Raskin, ancien capitaine du Standard, qui pourra savourer. Parti dans un contexte compliqué, il n'a jamais pu faire les adieux tant espérés à "son" public, qui espère bien le voir titulaire face au Liechtenstein.

Enfin du temps de jeu Diego Moreira ?

Contrairement au contexte plus compliqué des matchs à Genk et Gand, les Diables devraient pouvoir prendre du plaisir ce mardi face à un Liechtenstein à peu près battu d'avance. L'objectif est simple : marquer vite, marquer beaucoup, et fêter la qualification. Cela permettrait alors à Rudi Garcia de faire tourner et de gérer son groupe.

Formé au Standard dont il est parti très jeune, Diego Moreira peut ainsi légitimement rêver d'enfin fouler la pelouse de Sclessin en tant que joueur professionnel et même mieux : en tant que Diable Rouge. Personne n'aurait parié là-dessus il n'y a ne serait-ce qu'un an, quand il était apparemment concentré sur le Portugal. Ne pas le faire rentrer serait une décision franchement impopulaire du sélectionneur.

Les grands débuts de Nathan Ngoy ?

Même chose en ce qui concerne un autre enfant de Sclessin : Nathan Ngoy, appelé pour la première fois, pourrait vivre un véritable rêve s'il devenait officiellement Diable dans le stade qui l'a vu grandir et se développer, de ses 16 ans à l'été dernier et sa signature au LOSC.

Là aussi, l'aspect psychologique est important. On le sait, le dossier des binationaux est brûlant en Belgique et au Congo : une mauvaise gestion de Ngoy par la fédération durant cette trêve et rien n'empêchera la RDC, proche d'une qualification au Mondial, de revenir à l'attaque. Faire monter Nathan Ngoy ce mardi est la chose à faire.

Axel Witsel, titulaire surprise ?

Et bien sûr, tout Sclessin n'attendra qu'une chose : pouvoir offrir, probablement pour la dernière fois, une ovation digne de ce nom à Axel Witsel. Un retour au Standard en tant que joueur ? C'est désormais une chimère. Et les Diables ne reviendront pas à Sclessin de sitôt. L'ancien chouchou des Rouches, double champion en 2008-2009, n'espérait certainement plus faire partie de l'aventure à ce stade de sa carrière, après avoir déjà fait un retour inattendu et écourté pour l'Euro 2024.

Jouer l'un des, si pas le dernier match international de sa carrière là où tout a commencé, et là où il a inscrit une bicyclette d'anthologie en 2017 lors du dernier passage des Diables Rouges à Sclessin ? Ce serait un rêve, que Rudi Garcia ne peut décemmer pas lui enlever. Au point de l'aligner d'entrée de jeu ?