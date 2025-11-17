Une bicyclette de Witsel et presque aucun titulaire présent ce mardi : les Diables reviennent à Sclessin

Les Diables Rouges ponctuent leur "tour de Belgique" ce mardi avec un match à Sclessin. Un retour très attendu, huit ans plus tard.

S'il y a bien un point positif indéniable à retenir de cette campagne qualificative somme toute mi-figue, mi-raisin, c'est bien celui-là : pour la première fois depuis longtemps, les Diables Rouges sont sortis de leur base bruxelloise et ont été à la rencontre de leur public un peu partout en Belgique.

Enfin, surtout, ils ont quitté le vétuste Stade Roi Baudouin, l'austère plateau du Heysel, et l'ambiance feutrée de ce stade de football qui n'en est pas vraiment un. Un bon compromis à la Belge : puisque ni la fédération ni le gouvernement ne font ce qu'il faut pour que le dossier du stade national avance, les Diables ont opté pour la meilleure solution.

Les matchs à Genk, Gand et Anderlecht ont été de vrais succès populaires. Enfin, on a entendu l'hymne national être chanté, et les joueurs ont pu communier avec leur public. Et ce mardi, même si ce n'est que le Liechtenstein en face, même si la déception d'Astana est toujours là, ce sera encore la fête à Liège.

Sclessin attend ça depuis 2017

Car la Cité Ardente attend d'accueillir les Diables depuis 8 ans maintenant. La dernière fois date de 2017, et d'un adversaire encore plus modeste que le Liechtenstein : Gibraltar, là aussi en éliminatoires pour la Coupe du Monde. Et si on croit à la loi des séries, Sclessin peut s'attendre à du spectacle, car la Belgique l'avait emporté... 9 buts à 0 !





Le onze de base symbolise presque à lui seul l'un des thèmes de cette campagne qualificative : le changement de génération et le temps qui passe. Samedi, à Astana, aucun des membres de la génération dorée n'était sur le terrain. Ce mardi, à Liège, il pourrait n'y avoir aucun joueur en commun entre les deux 11 de base... à moins que.

Alors que Courtois, Meunier, De Bruyne et Lukaku sont blessés et Carrasco non-repris, il ne reste en effet qu'une possibilité, et elle est symbolique : Axel Witsel, titulaire en 2017 dans l'entrejeu. Il avait alors vécu une soirée mouvementée : un splendide but d'une retournée acrobatique spectaculaire, et... une expulsion - la deuxième et dernière de sa carrière internationale à ce jour.

Même sur le banc, il y a bien peu en commun entre 2017 et 2025 : seul Youri Tielemans est encore de la partie. L'absence de Michy Batshuayi, autre enfant chéri de Sclessin, est d'autant plus cruelle qu'on ignore quand il aura encore l'opportunité de revenir "à la maison", s'il la reçoit encore. Quant aux autres, ils ont soit pris leur retraite, soit sont bien loin d'un retour en sélection...

Les Diables Rouges en 2017 face à Gibraltar :

Courtois / Carrasco-Vertonghen-Kompany-Alderweireld-Meunier / Witsel-Hazard-De Bruyne/ Mertens-Lukaku

Banc: Mignolet, Casteels, Vermaelen, Ciman, J.Lukaku, Dendoncker, T. Hazard, Tielemans, Defour, Dembélé, Benteke, Batshuayi