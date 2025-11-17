Une bicyclette de Witsel et presque aucun titulaire présent ce mardi : les Diables reviennent à Sclessin

Une bicyclette de Witsel et presque aucun titulaire présent ce mardi : les Diables reviennent à Sclessin
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Les Diables Rouges ponctuent leur "tour de Belgique" ce mardi avec un match à Sclessin. Un retour très attendu, huit ans plus tard.

S'il y a bien un point positif indéniable à retenir de cette campagne qualificative somme toute mi-figue, mi-raisin, c'est bien celui-là : pour la première fois depuis longtemps, les Diables Rouges sont sortis de leur base bruxelloise et ont été à la rencontre de leur public un peu partout en Belgique.

Enfin, surtout, ils ont quitté le vétuste Stade Roi Baudouin, l'austère plateau du Heysel, et l'ambiance feutrée de ce stade de football qui n'en est pas vraiment un. Un bon compromis à la Belge : puisque ni la fédération ni le gouvernement ne font ce qu'il faut pour que le dossier du stade national avance, les Diables ont opté pour la meilleure solution.

Les matchs à Genk, Gand et Anderlecht ont été de vrais succès populaires. Enfin, on a entendu l'hymne national être chanté, et les joueurs ont pu communier avec leur public. Et ce mardi, même si ce n'est que le Liechtenstein en face, même si la déception d'Astana est toujours là, ce sera encore la fête à Liège.

Sclessin attend ça depuis 2017 

Car la Cité Ardente attend d'accueillir les Diables depuis 8 ans maintenant. La dernière fois date de 2017, et d'un adversaire encore plus modeste que le Liechtenstein : Gibraltar, là aussi en éliminatoires pour la Coupe du Monde. Et si on croit à la loi des séries, Sclessin peut s'attendre à du spectacle, car la Belgique l'avait emporté... 9 buts à 0 ! 

Le onze de base symbolise presque à lui seul l'un des thèmes de cette campagne qualificative : le changement de génération et le temps qui passe. Samedi, à Astana, aucun des membres de la génération dorée n'était sur le terrain. Ce mardi, à Liège, il pourrait n'y avoir aucun joueur en commun entre les deux 11 de base... à moins que. 

Alors que Courtois, Meunier, De Bruyne et Lukaku sont blessés et Carrasco non-repris, il ne reste en effet qu'une possibilité, et elle est symbolique : Axel Witsel, titulaire en 2017 dans l'entrejeu. Il avait alors vécu une soirée mouvementée : un splendide but d'une retournée acrobatique spectaculaire, et... une expulsion - la deuxième et dernière de sa carrière internationale à ce jour. 

Même sur le banc, il y a bien peu en commun entre 2017 et 2025 : seul Youri Tielemans est encore de la partie. L'absence de Michy Batshuayi, autre enfant chéri de Sclessin, est d'autant plus cruelle qu'on ignore quand il aura encore l'opportunité de revenir "à la maison", s'il la reçoit encore. Quant aux autres, ils ont soit pris leur retraite, soit sont bien loin d'un retour en sélection...

Les Diables Rouges en 2017 face à Gibraltar : 

Courtois / Carrasco-Vertonghen-Kompany-Alderweireld-Meunier / Witsel-Hazard-De Bruyne/ Mertens-Lukaku 

Banc:  Mignolet, Casteels, Vermaelen, Ciman, J.Lukaku, Dendoncker, T. Hazard, Tielemans, Defour, Dembélé, Benteke, Batshuayi 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Belgique - Liechtenstein en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (18/11).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Liechtenstein
Axel Witsel

Plus de news

Un superbe souvenir pour deux Diables, qui étaient encore jeunes : voici l'arbitre de Belgique - Liechtenstein

Un superbe souvenir pour deux Diables, qui étaient encore jeunes : voici l'arbitre de Belgique - Liechtenstein

13:00
Confirmé par la fédération : un supplément d'âme pour pousser les Diables vers le Mondial à Sclessin

Confirmé par la fédération : un supplément d'âme pour pousser les Diables vers le Mondial à Sclessin

12:20
📷 Voulait-il être avec eux ? La story énigmatique de Jorthy Mokio après la victoire de la RDC

📷 Voulait-il être avec eux ? La story énigmatique de Jorthy Mokio après la victoire de la RDC

13:30
Nicolas Raskin de retour à Sclessin... dès ce lundi : un symbole évident pour l'ancien chouchou du Standard

Nicolas Raskin de retour à Sclessin... dès ce lundi : un symbole évident pour l'ancien chouchou du Standard

08:00
Coach Varol s'en est allé : le Crossing Schaerbeek endeuillé

Coach Varol s'en est allé : le Crossing Schaerbeek endeuillé

12:40
Les prétendants se multiplient : le prix énorme demandé par Anderlecht pour libérer Nathan De Cat

Les prétendants se multiplient : le prix énorme demandé par Anderlecht pour libérer Nathan De Cat

12:00
La raison de son absence : un international allemand arrêté en possession illégale d'armes !

La raison de son absence : un international allemand arrêté en possession illégale d'armes !

11:20
📷 Surprenant : le mythique numéro 7 de Cristiano Ronaldo au Portugal revient... à un joueur de Pro League

📷 Surprenant : le mythique numéro 7 de Cristiano Ronaldo au Portugal revient... à un joueur de Pro League

11:00
En Italie, les excuses ne suffisent plus : humiliée, la Squadra Azzurra est au bord de l'implosion

En Italie, les excuses ne suffisent plus : humiliée, la Squadra Azzurra est au bord de l'implosion

10:00
1
Anderlecht veut se faire prêter un grand talent de l'un des plus grands clubs du monde

Anderlecht veut se faire prêter un grand talent de l'un des plus grands clubs du monde

10:30
Un groupe de 23 Belges arrêté par la police avant un match aux Pays-Bas

Un groupe de 23 Belges arrêté par la police avant un match aux Pays-Bas

09:30
"Un vivier très important" : pourquoi le Lotto Park est toujours plein alors qu'Anderlecht ne gagne plus ?

"Un vivier très important" : pourquoi le Lotto Park est toujours plein alors qu'Anderlecht ne gagne plus ?

09:00
Le mano à mano continue, les U23 du Standard et de l'Union inquiètent : le point sur la situation en D1 ACFF

Le mano à mano continue, les U23 du Standard et de l'Union inquiètent : le point sur la situation en D1 ACFF

08:30
Jérémy Doku a allumé la mèche : Rudi Garcia pris dans un cyclone de critiques

Jérémy Doku a allumé la mèche : Rudi Garcia pris dans un cyclone de critiques

23:00
1
🎥 De graves accusations : la RDC a-t-elle pratiqué le vaudou et la sorcellerie pour battre le Nigeria ?

🎥 De graves accusations : la RDC a-t-elle pratiqué le vaudou et la sorcellerie pour battre le Nigeria ?

07:40
2
Ça chauffe pour Rudi Garcia : le Nord du pays perd patience

Ça chauffe pour Rudi Garcia : le Nord du pays perd patience

22:30
4
Le Standard respire : les dernières nouvelles de la blessure de Rafiki Saïd

Le Standard respire : les dernières nouvelles de la blessure de Rafiki Saïd

07:20
Déroute totale : l'Italie humiliée face à la Norvège et condamnée au barrage

Déroute totale : l'Italie humiliée face à la Norvège et condamnée au barrage

06:30
La RDC de Noah Sadiki renverse le Nigeria et se rapproche de la Coupe du monde

La RDC de Noah Sadiki renverse le Nigeria et se rapproche de la Coupe du monde

07:00
1
Une Doku-dépendance ? Le constat alarmant d'Hein Vanhaezebrouck sur les Diables Rouges

Une Doku-dépendance ? Le constat alarmant d'Hein Vanhaezebrouck sur les Diables Rouges

21:00
Les Diables Rouges accrochés : la presse européenne se lâche sur la Belgique

Les Diables Rouges accrochés : la presse européenne se lâche sur la Belgique

20:00
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/11: Vermant - David - Verschaeren

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/11: Vermant - David - Verschaeren

22:00
Un but à la 96e : l'Irlande retourne la Hongrie et décroche les barrages du Mondial

Un but à la 96e : l'Irlande retourne la Hongrie et décroche les barrages du Mondial

21:22
Romeo Vermant en route vers la Bundesliga ? Un concurrent de Pro League s'invite dans le dossier

Romeo Vermant en route vers la Bundesliga ? Un concurrent de Pro League s'invite dans le dossier

22:00
Saint-Étienne veut s'en débarrasser : Lucas Stassin devient le bon plan du mercato

Saint-Étienne veut s'en débarrasser : Lucas Stassin devient le bon plan du mercato

21:41
Sans Cristiano Ronaldo, Roberto Martinez assure : le Portugal arrache sa qualification avec un carton

Sans Cristiano Ronaldo, Roberto Martinez assure : le Portugal arrache sa qualification avec un carton

20:30
"Vanaken n'a pas à rougir devant De Bruyne" : des propos forts sur l'un des Diables du moment

"Vanaken n'a pas à rougir devant De Bruyne" : des propos forts sur l'un des Diables du moment

18:30
1
Kevin De Bruyne est en Belgique, et apparaît aux côtés de son fils

Kevin De Bruyne est en Belgique, et apparaît aux côtés de son fils

18:00
L'Union Saint-Gilloise renonce au Black Friday et lance une initiative originale

L'Union Saint-Gilloise renonce au Black Friday et lance une initiative originale

19:30
Un ancien international portugais dans le viseur du Club de Bruges ?

Un ancien international portugais dans le viseur du Club de Bruges ?

19:00
Petite surprise : Rudi Garcia appelle un Diable de plus en vue du match de mardi

Petite surprise : Rudi Garcia appelle un Diable de plus en vue du match de mardi

17:30
4
Anderlecht aurait un tout jeune talent brésilien dans le viseur

Anderlecht aurait un tout jeune talent brésilien dans le viseur

17:00
1
D1 ACFF : le SL 16 ne peut rien face au RAEC Mons, pas plus que les U23 carolos contre Habay-la-Neuve

D1 ACFF : le SL 16 ne peut rien face au RAEC Mons, pas plus que les U23 carolos contre Habay-la-Neuve

16:31
"Le meilleur gardien du monde était sur le terrain" : mais qui est Temirlan Anarbekov ?

"Le meilleur gardien du monde était sur le terrain" : mais qui est Temirlan Anarbekov ?

16/11
Le RAEC Mons s'offre un transfert d'expérience, ex-international néerlandais en équipes de jeunes

Le RAEC Mons s'offre un transfert d'expérience, ex-international néerlandais en équipes de jeunes

16:00
Les beaux mots d'une légende : Sir Alex Ferguson lui-même est séduit par Senne Lammens

Les beaux mots d'une légende : Sir Alex Ferguson lui-même est séduit par Senne Lammens

16/11

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 10
Hongrie Hongrie 2-3 Irlande Irlande
Portugal Portugal 9-1 Arménie Arménie
Ukraine Ukraine 2-0 Islande Islande
Serbie Serbie 2-1 Lettonie Lettonie
Albanie Albanie 0-2 Angleterre Angleterre
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1-3 France France
Israël Israël 4-1 Moldavie Moldavie
Italie Italie 1-4 Norvège Norvège
Allemagne Allemagne 20:45 Slovaquie Slovaquie
Malte Malte 20:45 Pologne Pologne
Montenegro Montenegro 20:45 Croatie Croatie
République tchèque République tchèque 20:45 Gibraltar Gibraltar
Irlande du Nord Irlande du Nord 20:45 Luxembourg Luxembourg
Pays-Bas Pays-Bas 20:45 Lituanie Lituanie
Bulgarie Bulgarie 18/11 Georgie Georgie
Biélorussie Biélorussie 18/11 Grèce Grèce
Pays de Galles Pays de Galles 18/11 Macédoine Macédoine
Ecosse Ecosse 18/11 Danemark Danemark
Belgique Belgique 18/11 Liechtenstein Liechtenstein
Espagne Espagne 18/11 Turquie Turquie
Autriche Autriche 18/11 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Suède Suède 18/11 Slovénie Slovénie
Roumanie Roumanie 18/11 Saint-Marin Saint-Marin
Kosovo Kosovo 18/11 Suisse Suisse
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved