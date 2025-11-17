Les prétendants se multiplient : le prix énorme demandé par Anderlecht pour libérer Nathan De Cat

Considéré comme l'un des plus grands talents belges de ces dernières années, Nathan De Cat ne fera certainement pas de vieux os à Anderlecht. Les prétendants sont déjà nombreux, et le club bruxellois sait qu'il devrait empocher un véritable pactole.

Nathan De Cat n’a pas pu aider la Belgique à remporter le titre mondial chez les U17, mais son profil n’en est pas moins suivi par les plus grandes puissances européennes. Depuis quelques semaines, les prétendants se multiplient autour du milieu de terrain de 17 ans, déjà désigné comme le digne héritier de Youri Tielemans chez les Mauves.

Déjà titulaire indiscutable dans l’entrejeu, Nathan De Cat est suivi, entre autres, par le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen, le RB Leipzig, Arsenal, Tottenham, Aston Villa ou encore Liverpool. Excusez du peu.

35 millions d'euros pour Nathan De Cat ?

Ce n’est pas tout, puisque selon Fichajes et TEAMtalk, Luis Campos et le Paris Saint-Germain suivent également la situation de Nathan De Cat avec attention. Le club parisien recrute à chaque mercato des joueurs qui serviront l’équipe première dans quelques années, et le Diablotin est l’un des profils surveillés.

Anderlecht le sait : son joyau ne fera pas de vieux os au Lotto Park. La direction anderlechtoise sait aussi qu’elle récupérera un véritable pactole en le vendant, et qu’elle peut se permettre de faire monter les enchères compte tenu des clubs intéressés.

Une raison pour laquelle elle réclamerait jusqu’à 35 millions d’euros pour s’en séparer, ce qui placerait De Cat aux côtés d’Ardon Jashari au rayon des plus grandes ventes de l’histoire de la Jupiler Pro League. Quel cador européen aura le dernier mot ? Il y a peu de chances que la décision finale soit prise avant la fin de la saison, mais Anderlecht ne pourra pas refuser n’importe quelle offre.