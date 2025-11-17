Interview 🎥 "Découvrir Sclessin et sa qualité de 12e homme" : Rudi Garcia veut faire vibrer et imiter les favoris

Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
🎥 "Découvrir Sclessin et sa qualité de 12e homme" : Rudi Garcia veut faire vibrer et imiter les favoris
Rudi Garcia ne veut plus entendre parler du faux pas des Diables Rouges au Kazakhstan. Le sélectionneur veut faire plaisir aux supporters qui vont remplir Sclessin, et assurer la qualification pour la Coupe du monde 2026.

À deux doigts d'être qualifiée pour la Coupe du monde 2026, la Belgique réalise pourtant sa pire campagne qualificative depuis 2012 et a déjà été accrochée à trois reprises par des adversaires pourtant bien inférieurs sur le papier.

Présent avec Nicolas Raskin en conférence de presse ce lundi, à la veille de la rencontre face au Liechtenstein qui doit qualifier les Diables pour le Mondial nord-américain, Rudi Garcia a effectué la comparaison avec de grandes nations européennes qui ont également dû patienter avant de fêter leur qualification.

"Je ne suis pas là pour parler du Kazakhstan. Je suis là pour parler de demain, le match qui va nous ouvrir les portes de la Coupe du monde 2026. Le Portugal s'est qualifié lors de la dernière journée, l'Espagne ne l'est pas encore et le fera comme nous, de même pour l'Allemagne. Il y a des groupes plus difficiles que d'autres, on ne va pas revenir sur le Kazakhstan parce que ça n'importe pas beaucoup et on ne peut plus rien y changer."

Rudi Garcia veut faire plaisir à Sclessin

Rudi Garcia l'a dit, il y aura des changements par rapport à la composition de samedi. Mais peu importe qui joue, l'essentiel sera d'abord de faire sauter le verrou, "ce qui sera le plus difficile, en témoigne le match aller et le déplacement du Pays de Galles au dernier match", puis de faire plaisir aux supporters qui officialiseront le premier "sold-out" de la saison à Sclessin.

"On avait l'opportunité de se qualifier dès samedi, on ne l'a pas fait pour diverses raisons. Ce qui m'intéresse, c'est la victoire contre le Liechtenstein, de découvrir Sclessin et sa qualité de douzième homme, et de fêter avec nos supporters."

Rudi Garcia répond aux critiques en Belgique 👀

