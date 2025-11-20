De beaux chocs au programme : voici les arbitres de la 15e journée de Pro League

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La dernière journée de la phase aller de la Jupiler Pro League aura lieu ce week-end. Voici la liste des arbitres désignés pour les huit rencontres.

La trêve internationale étant terminée, place à la Jupiler Pro League ce week-end avec plusieurs affiches prometteuses. L'Union belge a communiqué la liste des arbitres désignés pour la 15ᵉ journée, la dernière de la phase aller.

En premier lieu, le Standard recevra Zulte Waregem, ce vendredi à Sclessin. Lawrence Visser arbitrera cette rencontre, assisté par Ken Vermeiren en tant que VAR.

Visser pour le Standard, Bourdeaud’hui en charge de Bruges - Charleroi

Le lendemain, Nicolas Laforge sera en charge de la rencontre Union - Cercle, avec Quentin Pirard à la VAR. Bert Put dirigera Westerlo - La Gantoise et pourra être assisté depuis Tubize par Laurent Willems.

Simon Bourdeaud’hui arbitrera la dernière rencontre du samedi, Club de Bruges - Charleroi, assisté de Wim Smet. Dimanche, Bram Van Driessche sera au sifflet de Genk - Malines, avec Erik Lambrechts comme derrière l'écran.

Lire aussi… Réunion entre politiques et clubs belges pour de nouveaux stades : les ministres déconnectés de la réalité ?›Pour Antwerp - Dender, Wesli De Cremer a été désigné, avec Kevin Van Damme à la VAR. La Louvière - Anderlecht sera arbitré par Jan Boterberg, avec Lothar D’Hondt dans le rôle d'arbitre vidéo. Enfin, Bert Verbeke conclura la journée avec OHL - STVV, observé par Brent Staessens depuis Tubize.

Les arbitres de la 15e journée de Pro League