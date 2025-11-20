Un jeune talent étranger de 18 ans tout en haut de la liste du Club de Bruges ?

Le Club de Bruges prépare déjà l'avenir et les futurs transferts. Les Blauw en Zwart auraient coché le nom d'un jeune talent suisse.

À en croire les informations du journaliste sportif Sacha Tavolieri, le Club de Bruges surveillerait Cheveyo Tsaw. C'est un jeune joueur de 18 ans qui évolue au FC Zürich.

Il évolue au poste de milieu central. Le joueur né en décembre 2006 peut aussi bien jouer également en tant que milieu offensif ou défensif. Une polyvalence dans le milieu qui fait de lui un profil d'autant plus intéressant pour les Blauw en Zwart.

Le champion en titre de la Coupe de Belgique aurait placé Cheveyo Tsawa toute en haut de sa liste. Bruges aurait même déjà pris contact avec l'entourage du joueur.

La valeur marchande de Cheveyo Tsawatoute

Estimé à 4 millions d'euros selon Transfermarkt, le Suisse est encore sous contrat avec le FC Zürich pour un bon moment puisque celui-ci se termine en juin 2030. Autant vous dire que son talent a très vite été repéré et qu'il a été sécurisé par l'équipe de Super League.

En ce début de saison, à seulement 18 ans (bientôt 19), il occupe une place de titulaire indiscutable avec sa formation. Il a été titulaire dans 13 rencontres sur 15 possibles toutes compétitions confondues. Il a été décisif à deux reprises. C'était le 13 septembre dernier, où il a inscrit un doublé dans la victoire du FC Zürich face au Servette FC. En championnat, son club est actuellement neuvième sur 12 avec 16 points. Un début de saison qui n'est pas vraiment idéal avec un bilan de cinq victoires, un nul et sept défaites.