Le choix crucial de Vincent Euvrard : la victoire du Standard contre Zulte en dépendra clairement

Ce vendredi contre Zulte Waregem, Vincent Euvrard sera une nouvelle fois privé de Marco Ilaimaharitra et Casper Nielsen au coup d'envoi. Hakim Sahabo et Mohammed El Hankouri avaient formé le milieu de terrain à Saint-Trond, sans grand succès. Faut-il s'attendre à du changement ?

C'est une rencontre importante que va disputer le Standard, ce vendredi soir contre Zulte Waregem. Un concurrent direct, qui compte deux unités de plus que les Rouches et qui espère continuer son début de saison canon en jouant les trouble-fêtes dans la course au top 6.

Pour cette partie, Vincent Euvrard ne pourra une nouvelle fois pas compter sur Marco Ilaimaharitra et Casper Nielsen au coup d’envoi. Le Malgache est bien de retour dans le groupe, mais il ne sera pas en mesure de jouer plus d’une demi-heure, tandis que le Danois est encore trop court et devrait revenir la semaine prochaine.

Le duo Sahabo - El Hankouri n'avait pas convaincu

Sauf surprise et titularisation de Léandre Kuavita ou de Nayel Mehssatou au milieu de terrain, Vincent Euvrard devrait donc, un peu faute de mieux, reconduire l’entrejeu qui avait sombré sur la pelouse de Saint-Trond avant la trêve internationale : Hakim Sahabo et Mohammed El Hankouri.

Pourtant intéressant en maîtrise du ballon, avec notamment un bon jeu long, le jeune Rwandais était surtout cantonné au rôle de numéro 6 de Marco Ilaimaharitra, qu’il ne gère pas encore avec le même impact. Sahabo n’avait pas récupéré assez de ballons, n’avait pas cassé suffisamment de lignes de passe adverses et n’avait pas assez gêné la progression des Trudonnaires.

De son côté, le Marocain avait montré qu'il était plus à l'aise dans un rôle de numéro 10 que dans celui de numéro 8. Joueur très technique, fin avec le ballon et capable de faire des différences, il n'est cependant pas celui qui vient décrocher, prêter main-forte dans la construction du jeu, orienter le jeu et le diriger. El Hankouri aime recevoir le ballon assez haut et l'exploiter, mais ce n'est pas lui qui aime l'amener jusque dans le dernier tiers du terrain.

Mohammed El Hankouri doit adapter son jeu

C’est pourtant ce que le rôle de numéro 8 doit le forcer à faire, et c’est ce qui avait causé beaucoup de torts aux Rouches, au Stayen. Avec un Sahabo qui ne récupérait pas assez et qui ne peut pas organiser le jeu seul, et un El Hankouri qui ne venait pas assez proposer de solutions à ses défenseurs, ces derniers envoyaient souvent le ballon vers l’avant, sans repreneur, ou le perdaient en tentant de construire. Le Standard n’avait alors aucune maîtrise.

Dans la conjoncture actuelle, Marco Ilaimaharitra et Casper Nielsen sont irremplaçables aux yeux de Vincent Euvrard. L’ancien capitaine de Charleroi est cette sentinelle dont les Rouches ont besoin, et les deux joueurs sont capables de construire le jeu, de l’orienter et, surtout, de garder le ballon au milieu de terrain lorsque les solutions manquent, afin de ne pas le perdre.

Il s’agira de l’une des clés de cette réception de Zulte Waregem. Avec un Sahabo plus tranchant et un El Hankouri plus impliqué dans ses changements de position pour créer de l’espace et amener le ballon vers l’avant, le Standard sera à même de se créer des occasions et de mettre Zulte en difficulté. Dans le cas contraire, les Rouches risquent encore d’avoir beaucoup de mal à franchir la ligne médiane.