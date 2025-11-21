Analyse Le choix crucial de Vincent Euvrard : la victoire du Standard contre Zulte en dépendra clairement

Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
| Commentaire
Le choix crucial de Vincent Euvrard : la victoire du Standard contre Zulte en dépendra clairement
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Ce vendredi contre Zulte Waregem, Vincent Euvrard sera une nouvelle fois privé de Marco Ilaimaharitra et Casper Nielsen au coup d'envoi. Hakim Sahabo et Mohammed El Hankouri avaient formé le milieu de terrain à Saint-Trond, sans grand succès. Faut-il s'attendre à du changement ?

C'est une rencontre importante que va disputer le Standard, ce vendredi soir contre Zulte Waregem. Un concurrent direct, qui compte deux unités de plus que les Rouches et qui espère continuer son début de saison canon en jouant les trouble-fêtes dans la course au top 6.

Pour cette partie, Vincent Euvrard ne pourra une nouvelle fois pas compter sur Marco Ilaimaharitra et Casper Nielsen au coup d’envoi. Le Malgache est bien de retour dans le groupe, mais il ne sera pas en mesure de jouer plus d’une demi-heure, tandis que le Danois est encore trop court et devrait revenir la semaine prochaine.

Le duo Sahabo - El Hankouri n'avait pas convaincu

Sauf surprise et titularisation de Léandre Kuavita ou de Nayel Mehssatou au milieu de terrain, Vincent Euvrard devrait donc, un peu faute de mieux, reconduire l’entrejeu qui avait sombré sur la pelouse de Saint-Trond avant la trêve internationale : Hakim Sahabo et Mohammed El Hankouri.

Pourtant intéressant en maîtrise du ballon, avec notamment un bon jeu long, le jeune Rwandais était surtout cantonné au rôle de numéro 6 de Marco Ilaimaharitra, qu’il ne gère pas encore avec le même impact. Sahabo n’avait pas récupéré assez de ballons, n’avait pas cassé suffisamment de lignes de passe adverses et n’avait pas assez gêné la progression des Trudonnaires.

Lire aussi… "Il y a eu un petit problème" : Zulte Waregem perturbé dans sa préparation pour le match contre le StandardDe son côté, le Marocain avait montré qu’il était plus à l’aise dans un rôle de numéro 10 que dans celui de numéro 8. Joueur très technique, fin avec le ballon et capable de faire des différences, il n’est cependant pas celui qui vient décrocher, prêter main-forte dans la construction du jeu, orienter le jeu et le diriger. El Hankouri aime recevoir le ballon assez haut et l’exploiter, mais ce n’est pas lui qui aime l’amener jusque dans le dernier tiers du terrain.

Mohammed El Hankouri doit adapter son jeu

C’est pourtant ce que le rôle de numéro 8 doit le forcer à faire, et c’est ce qui avait causé beaucoup de torts aux Rouches, au Stayen. Avec un Sahabo qui ne récupérait pas assez et qui ne peut pas organiser le jeu seul, et un El Hankouri qui ne venait pas assez proposer de solutions à ses défenseurs, ces derniers envoyaient souvent le ballon vers l’avant, sans repreneur, ou le perdaient en tentant de construire. Le Standard n’avait alors aucune maîtrise.

Dans la conjoncture actuelle, Marco Ilaimaharitra et Casper Nielsen sont irremplaçables aux yeux de Vincent Euvrard. L’ancien capitaine de Charleroi est cette sentinelle dont les Rouches ont besoin, et les deux joueurs sont capables de construire le jeu, de l’orienter et, surtout, de garder le ballon au milieu de terrain lorsque les solutions manquent, afin de ne pas le perdre.

Il s’agira de l’une des clés de cette réception de Zulte Waregem. Avec un Sahabo plus tranchant et un El Hankouri plus impliqué dans ses changements de position pour créer de l’espace et amener le ballon vers l’avant, le Standard sera à même de se créer des occasions et de mettre Zulte en difficulté. Dans le cas contraire, les Rouches risquent encore d’avoir beaucoup de mal à franchir la ligne médiane.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Standard - Zulte Waregem en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Zulte Waregem

Plus de news

"Il y a eu un petit problème" : Zulte Waregem perturbé dans sa préparation pour le match contre le Standard

"Il y a eu un petit problème" : Zulte Waregem perturbé dans sa préparation pour le match contre le Standard

12:00
Le Standard pourra-t-il éviter le piège de Zulte Waregem ? (live à 20h45)

Le Standard pourra-t-il éviter le piège de Zulte Waregem ? (live à 20h45)

10:45
"Je méritais au moins qu'on me réponde" : Ricardo Sá Pinto snobé par le Standard alors qu'il voulait revenir

"Je méritais au moins qu'on me réponde" : Ricardo Sá Pinto snobé par le Standard alors qu'il voulait revenir

08:00
Le Club de Bruges en a vu assez et part à la recherche d'un joueur capable d'avoir un impact immédiat

Le Club de Bruges en a vu assez et part à la recherche d'un joueur capable d'avoir un impact immédiat

12:20
Les Rouches doivent se relancer : la composition probable du Standard contre Zulte Waregem

Les Rouches doivent se relancer : la composition probable du Standard contre Zulte Waregem

06:00
Transfert à plusieurs millions en vue ? L'Atalanta et Bologne s'intéressent à un joueur du Standard

Transfert à plusieurs millions en vue ? L'Atalanta et Bologne s'intéressent à un joueur du Standard

23:00
📷 Christos Tzolis en mode Diable Rouge ? Quand l'ailier du Club de Bruges porte le maillot de la Belgique

📷 Christos Tzolis en mode Diable Rouge ? Quand l'ailier du Club de Bruges porte le maillot de la Belgique

11:00
🎥 Quand Vincent Kompany s'investit pleinement avec ses joueurs à l'entraînement

🎥 Quand Vincent Kompany s'investit pleinement avec ses joueurs à l'entraînement

11:20
Le Standard de Liège met en place une "action spéciale" en ce jour particulier

Le Standard de Liège met en place une "action spéciale" en ce jour particulier

19:30
"La perfection n'existe pas" : Vincent Kompany réagit aux éloges d'une légende du Bayern

"La perfection n'existe pas" : Vincent Kompany réagit aux éloges d'une légende du Bayern

10:30
"Ça, ce n'est jamais une bonne chose" : Éric Deflandre prudent avant RFC Liège - Francs Borains

"Ça, ce n'est jamais une bonne chose" : Éric Deflandre prudent avant RFC Liège - Francs Borains

10:00
Le KRC Genk prêt à frapper un grand coup avec l'un de ses cadres

Le KRC Genk prêt à frapper un grand coup avec l'un de ses cadres

09:30
Les supporters d'Anderlecht prennent une grande décision pour le déplacement à La Louvière

Les supporters d'Anderlecht prennent une grande décision pour le déplacement à La Louvière

09:00
Anthony Vanden Borre évoque un éventuel retour à Anderlecht : "Verschueren n'aurait jamais dû quitter le club"

Anthony Vanden Borre évoque un éventuel retour à Anderlecht : "Verschueren n'aurait jamais dû quitter le club"

08:30
"Ça me fait mal" : Paul Van Himst s'exprime sur la situation de son petit-fils à Westerlo

"Ça me fait mal" : Paul Van Himst s'exprime sur la situation de son petit-fils à Westerlo

07:20
Bientôt un nouveau record ? Le Club de Bruges pourrait toucher 50 millions d'euros pour ce joueur

Bientôt un nouveau record ? Le Club de Bruges pourrait toucher 50 millions d'euros pour ce joueur

07:40
33 ans, 32 sélections, mais désormais l'homme fort des Diables : que faire de Hans Vanaken au Mondial ? Analyse

33 ans, 32 sélections, mais désormais l'homme fort des Diables : que faire de Hans Vanaken au Mondial ?

07:00
Un jeune crack de Pro League se fait remarquer à la Coupe du monde U17

Un jeune crack de Pro League se fait remarquer à la Coupe du monde U17

06:30
Une légende du Bayern ravie par le travail de Vincent Kompany : "Avec lui, on parle enfin de football"

Une légende du Bayern ravie par le travail de Vincent Kompany : "Avec lui, on parle enfin de football"

22:30
Un jeune talent étranger de 18 ans tout en haut de la liste du Club de Bruges ?

Un jeune talent étranger de 18 ans tout en haut de la liste du Club de Bruges ?

21:20
Un top club européen prêt à frapper très fort : 200 millions d'euros (!) pour Erling Haaland ?

Un top club européen prêt à frapper très fort : 200 millions d'euros (!) pour Erling Haaland ?

22:00
"J'aurais voulu rester chez les Mauves toute ma carrière" : Silvio Proto se confie avant RAAL - Anderlecht

"J'aurais voulu rester chez les Mauves toute ma carrière" : Silvio Proto se confie avant RAAL - Anderlecht

21:00
Une star de Premier League choisit Kevin De Bruyne comme joueur lui ayant créé le plus de problèmes

Une star de Premier League choisit Kevin De Bruyne comme joueur lui ayant créé le plus de problèmes

21:40
Des actions à prévoir ? "Belgian Supporters" tire la sonnette d'alarme sur les parcages dans les stades belges

Des actions à prévoir ? "Belgian Supporters" tire la sonnette d'alarme sur les parcages dans les stades belges

18:30
1
Ce jeune espoir belge victime d'un malaise cardiaque est enfin de retour !

Ce jeune espoir belge victime d'un malaise cardiaque est enfin de retour !

20:30
Un ancien coéquipier bien connu de Kevin De Bruyne à Manchester City raccroche les crampons

Un ancien coéquipier bien connu de Kevin De Bruyne à Manchester City raccroche les crampons

20:00
Combien le Club de Bruges va-t-il demander, cette fois ? Probablement plus de... 40 millions d'euros !

Combien le Club de Bruges va-t-il demander, cette fois ? Probablement plus de... 40 millions d'euros !

19:00
Leur avenir au club en dépend : plusieurs joueurs du Standard joueront gros dans les prochaines semaines

Leur avenir au club en dépend : plusieurs joueurs du Standard joueront gros dans les prochaines semaines

14:20
De beaux chocs au programme : voici les arbitres de la 15e journée de Pro League

De beaux chocs au programme : voici les arbitres de la 15e journée de Pro League

17:00
Voici pour quelle somme Anderlecht serait prêt à laisser partir Nathan De Cat

Voici pour quelle somme Anderlecht serait prêt à laisser partir Nathan De Cat

18:00
Problème au mollet : un Diablotin, titulaire pendant la trêve, déclare forfait ce week-end

Problème au mollet : un Diablotin, titulaire pendant la trêve, déclare forfait ce week-end

17:30
Les premiers mots de Philippe Clément à Norwich : "Je vois le potentiel du club"

Les premiers mots de Philippe Clément à Norwich : "Je vois le potentiel du club"

16:30
Contretemps pour Zeno Debast, qui ne pourra pas retrouver le Club de Bruges en Ligue des Champions

Contretemps pour Zeno Debast, qui ne pourra pas retrouver le Club de Bruges en Ligue des Champions

16:00
Pots (presque) confirmés : voici les adversaires potentiels des Diables Rouges à la Coupe du monde 2026

Pots (presque) confirmés : voici les adversaires potentiels des Diables Rouges à la Coupe du monde 2026

15:30
🎥 Dimanche, l'un des épisodes les plus insolites de l'histoire du football belge refera surface

🎥 Dimanche, l'un des épisodes les plus insolites de l'histoire du football belge refera surface

14:40
La Belgique aurait pu retrouver l'Italie, Brian Riemer pas épargné : le tirage au sort des barrages européens

La Belgique aurait pu retrouver l'Italie, Brian Riemer pas épargné : le tirage au sort des barrages européens

15:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 15
Standard Standard 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 22/11 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 22/11 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 22/11 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 23/11 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved