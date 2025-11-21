Le premier transfert estival d'Anderlecht enfin sur le terrain : "Ma blessure a été un énorme coup dur"

Le premier transfert estival d'Anderlecht enfin sur le terrain : "Ma blessure a été un énorme coup dur"

Les RSCA Futures accueillent Seraing, ce week-end, après presque trois semaines sans compétition. Pour Zoumana Keita (20 ans), ce match revêt un caractère particulièrement spécial.

Le défenseur central de 20 ans a manqué le début de la saison à cause d'une blessure à la cheville et n'a donc été titularisé que trois fois. "Je me suis blessé la veille du premier match. C'était évidemment un énorme coup dur", explique-t-il dans Het Nieuwsblad.

Keita est arrivé cet été en provenance d'Allemagne, où il a été formé au Viktoria Cologne et a fait ses débuts la saison dernière en troisième Bundesliga. " Le niveau y est assez élevé. Je me souviens surtout de Rot-Weiss Essen, quelle ambiance incroyable c'était". On ne peut pas dire que le stade de Dender, qui accueille les RSCA Futures, soit aussi chaud. Le joueur espère donc se montrer pour évoluer au Lotto Park.

Mais il a encore le temps, en témoigne le contrat signé cet été jusqu'en 2029. Keita est préparé pas à pas pour l'équipe première par Jelle Coen, sur les traces de Tristan Degreef, Nathan De Cat et Mihajlo Cvetkovic. La Premier League, son championnat de rêve, devra encore attendre un peu. "D'abord, l'accent est entièrement mis sur Anderlecht. Je dois faire mes preuves avec les RSCA Futures".

Step by step

Il se sent désormais totalement chez lui dans la capitale. " Je vis à Bruxelles, où ma famille vient souvent me rendre visite". raconte-t-il. Son frère, également défenseur en Allemagne, reste un interlocuteur important. Keita possède à la fois la nationalité allemande et malienne : "Si le Mali m'appelle pour l'équipe nationale, j'y réfléchirai".

Sportivement, Zoumana Keita est déterminé à progresser rapidement. " Je suis assez rapide et fort dans les duels, mais ma communication peut encore s'améliorer et je dois évoluer dans le choix des bonnes solutions". Pour cela, il reçoit beaucoup de conseils de Jelle Coen, qui ne cesse de le préparer pour quand l'équipe première aura besoin de lui.

