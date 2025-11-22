🎥 La roue ne tourne plus pour le RFC Liège : "Un changement de T1 est souvent synonyme de réussite"

🎥 La roue ne tourne plus pour le RFC Liège : "Un changement de T1 est souvent synonyme de réussite"
Photo: © photonews

Gaëtan Englebert regrette le manque de réussite de son équipe après la défaite du RFC Liège chez les Francs Borains. Les deux buts du RFB sont tombés un peu chanceusement, mais les hommes d'Yves Vanderhaeghe ont fait le nécessaire et ont mérité leur victoire.

C’est la fête aux Francs Borains depuis l’arrivée d’Yves Vanderhaeghe. Le RFB s’est imposé face au RFC Liège ce vendredi soir, dans le cadre de la 14e journée de Challenger Pro League. Côté Sang & Marine, Gaëtan Englebert regrettait le manque de réussite de son équipe au micro de DAZN.

"On a vu un match équilibré. On a eu la possession du ballon, mais on n’est pas parvenus à être assez dangereux. Les deux buts tombent un peu de nulle part, c’est ça qui est frustrant.

"On est bien rentrés dans le match, on a fait ce qu’il fallait au niveau des duels et des engagements. Au niveau du jeu et dans la qualité des derniers gestes, il y avait moyen de faire mieux. On est dans une période de la saison où on a un peu moins de réussite, on l’a vu ces deux derniers matchs."

Un petit coup de moins bien au RFC Liège

Lire aussi… "C'est le départ rêvé" : l'histoire d'Yves Vanderhaeghe aux Francs Borains commence parfaitementLe T1 du RFC Liège ne veut pas utiliser le froid ou le terrain difficile comme excuse, même si ce dernier a logiquement altéré la qualité du jeu. Selon Gaëtan Englebert, le Matricule 4 traverse simplement une période un peu plus difficile, à laquelle il faut survivre avant d’attaquer la suite.

"Je ne pense pas qu’on ait manqué de grinta. Je n’ai rien à reprocher à personne. Ni aux titulaires, ni aux remplaçants. Chacun a donné le maximum. Il y a eu des conditions difficiles, et un changement d’entraîneur chez l’adversaire, souvent synonyme de réussite. C’est ce qu’on a vu aujourd’hui."

FC Liège
Francs Borains
Gaetan Englebert

Division 2

 Journée 14
Francs Borains Francs Borains 2-0 FC Liège FC Liège
SK Beveren SK Beveren 1-1 Eupen Eupen
KSC Lokeren KSC Lokeren 3-2 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
La Gantoise La Gantoise 20:00 Jong Genk Jong Genk
RSCA Futures RSCA Futures 20:00 RFC Seraing RFC Seraing
KV Courtrai KV Courtrai 20:00 Lommel SK Lommel SK
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 23/11 Beerschot Beerschot
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 23/11 RWDM Brussels RWDM Brussels
