Anderlecht a bien tenté de faire revenir Chancel Mbemba : voici pourquoi son grand retour n'a pas eu lieu

L'été dernier, le Sporting d'Anderlecht recherchait un défenseur expérimenté et avait ciblé un ancien de la maison, Chancel Mbemba. Aujourd'hui, Besnik Hasi confirme que les Mauves se sont bien renseignés, mais que les attentes du défenseur congolais étaient trop élevées.

Besnik Hasi n’a pas eu la tâche facile depuis son retour à Anderlecht. Cette saison reste difficile, même si les Mauves montrent des signes d’amélioration. Juste avant la trêve internationale, ils se sont imposés 1-0 face au Club de Bruges.

Malgré toutes les difficultés, Besnik Hasi est toujours resté farouchement fidèle au club. "Anderlecht est définitivement dans mon cœur", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws. "Cela devient d’autant plus difficile pour moi de maîtriser toutes les émotions et de canaliser d’autres choses."

"Je ne veux que le meilleur pour Anderlecht. J’aurais pu me plaindre, oui", poursuit-il. Il évoque également les renforts, qui n’ont pas toujours été à la hauteur : "Je n’ai pas pu recruter un autre attaquant après le départ de Dolberg, par exemple."

Chancel Mbemba avait de trop grandes attentes pour Anderlecht

Besnik Hasi a révélé qu’Anderlecht avait effectivement envisagé un retour de Chancel Mbemba l’été dernier. "Ou un autre défenseur expérimenté, comme Chancel, qui suscitait de trop grandes attentes."

Pour cette raison, le défenseur central congolais, héros des barrages africains qualificatifs pour la Coupe du monde, a finalement quitté Marseille pour rejoindre le LOSC. En 2015, il avait quitté Anderlecht pour 12 millions d’euros et signé à Newcastle.