Anderlecht a bien tenté de faire revenir Chancel Mbemba : voici pourquoi son grand retour n'a pas eu lieu

Anderlecht a bien tenté de faire revenir Chancel Mbemba : voici pourquoi son grand retour n'a pas eu lieu

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

L'été dernier, le Sporting d'Anderlecht recherchait un défenseur expérimenté et avait ciblé un ancien de la maison, Chancel Mbemba. Aujourd'hui, Besnik Hasi confirme que les Mauves se sont bien renseignés, mais que les attentes du défenseur congolais étaient trop élevées.

Besnik Hasi n’a pas eu la tâche facile depuis son retour à Anderlecht. Cette saison reste difficile, même si les Mauves montrent des signes d’amélioration. Juste avant la trêve internationale, ils se sont imposés 1-0 face au Club de Bruges.

Malgré toutes les difficultés, Besnik Hasi est toujours resté farouchement fidèle au club. "Anderlecht est définitivement dans mon cœur", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws. "Cela devient d’autant plus difficile pour moi de maîtriser toutes les émotions et de canaliser d’autres choses."

"Je ne veux que le meilleur pour Anderlecht. J’aurais pu me plaindre, oui", poursuit-il. Il évoque également les renforts, qui n’ont pas toujours été à la hauteur : "Je n’ai pas pu recruter un autre attaquant après le départ de Dolberg, par exemple."

Chancel Mbemba avait de trop grandes attentes pour Anderlecht

Besnik Hasi a révélé qu’Anderlecht avait effectivement envisagé un retour de Chancel Mbemba l’été dernier. "Ou un autre défenseur expérimenté, comme Chancel, qui suscitait de trop grandes attentes."

Pour cette raison, le défenseur central congolais, héros des barrages africains qualificatifs pour la Coupe du monde, a finalement quitté Marseille pour rejoindre le LOSC. En 2015, il avait quitté Anderlecht pour 12 millions d’euros et signé à Newcastle.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
African Cup of Nations
African Cup of Nations Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Anderlecht
République Démocratique du Congo
Chancel Mbemba Mangulu
Besnik Hasi

Plus de news

Un ancien joueur d'Anderlecht victime de racisme : lourde sanction pour le club concerné

Un ancien joueur d'Anderlecht victime de racisme : lourde sanction pour le club concerné

22:00
LIVE : Une mi-temps dominée par Bruges, sans succès (0-0) Live

LIVE : Une mi-temps dominée par Bruges, sans succès (0-0)

21:33
Les 40 ans d'une légende : Anderlecht célèbre Mbokani, Besnik Hasi partage une anecdote

Les 40 ans d'une légende : Anderlecht célèbre Mbokani, Besnik Hasi partage une anecdote

21:00
Les supporters ne comprennent pas : décision étonnante de l'Ajax concernant Jorthy Mokio et Rayane Bounida

Les supporters ne comprennent pas : décision étonnante de l'Ajax concernant Jorthy Mokio et Rayane Bounida

21:20
La Gantoise passe tout près d'une nouvelle défaite, Westerlo méritait mieux

La Gantoise passe tout près d'une nouvelle défaite, Westerlo méritait mieux

20:40
Sorti après dix minutes, out pour Galatasaray ? David Hubert donne des nouvelles de son blessé du soir Réaction

Sorti après dix minutes, out pour Galatasaray ? David Hubert donne des nouvelles de son blessé du soir

19:20
Mauvais débuts pour Philippe Clément qui n'enraie pas la spirale négative de Norwich City

Mauvais débuts pour Philippe Clément qui n'enraie pas la spirale négative de Norwich City

20:20
Mac Allister encore au niveau international, David se retrouve : les notes de l'Union Analyse

Mac Allister encore au niveau international, David se retrouve : les notes de l'Union

18:40
Cette fois, il n'y est a priori pour rien : Didier Lamkel Zé claque encore la porte

Cette fois, il n'y est a priori pour rien : Didier Lamkel Zé claque encore la porte

19:40
Donald Trump interdit les supporters de deux pays à la Coupe du monde 2026

Donald Trump interdit les supporters de deux pays à la Coupe du monde 2026

19:00
Un peu de retard à l'allumage mais une efficacité de champion : l'Union retrouve ses bonnes vieilles habitudes

Un peu de retard à l'allumage mais une efficacité de champion : l'Union retrouve ses bonnes vieilles habitudes

17:54
Kompany et le Bayern se font peur... avant de dérouler !

Kompany et le Bayern se font peur... avant de dérouler !

18:20
Comme Courtois et Doku, Hendrik Van Crombrugge ne mâche pas ses mots : "Il ne faut pas berner les supporters"

Comme Courtois et Doku, Hendrik Van Crombrugge ne mâche pas ses mots : "Il ne faut pas berner les supporters"

17:30
Quelles retrouvailles entre Anthony Vanden Borre et Besnik Hasi ? "Si je le croise dimanche,..."

Quelles retrouvailles entre Anthony Vanden Borre et Besnik Hasi ? "Si je le croise dimanche,..."

07:00
Le calvaire continue pour les jeunes de Bruges, encore battus

Le calvaire continue pour les jeunes de Bruges, encore battus

18:00
Une affaire minimisée ? Marc Overmars visé par de nouvelles accusations dans un livre aux Pays-Bas

Une affaire minimisée ? Marc Overmars visé par de nouvelles accusations dans un livre aux Pays-Bas

17:00
Une nouvelle blessure au Standard, où Vincent Euvrard réprimande un joueur : "Ça ne peut pas arriver" Interview

Une nouvelle blessure au Standard, où Vincent Euvrard réprimande un joueur : "Ça ne peut pas arriver"

16:00
Vincent Euvrard et le Standard étaient proches de la catastrophe : "La carte rouge n'a pas facilité le match" Interview

Vincent Euvrard et le Standard étaient proches de la catastrophe : "La carte rouge n'a pas facilité le match"

14:40
1
Olivier Renard s'active : après Stroeykens et Angulo, Anderlecht veut prolonger deux autres cadres

Olivier Renard s'active : après Stroeykens et Angulo, Anderlecht veut prolonger deux autres cadres

13:40
🎥 La roue ne tourne plus pour le RFC Liège : "Un changement de T1 est souvent synonyme de réussite"

🎥 La roue ne tourne plus pour le RFC Liège : "Un changement de T1 est souvent synonyme de réussite"

16:30
Merci Kompany...ou pas ? La règle particulière que Besnik Hasi pourrait mettre en place à Anderlecht

Merci Kompany...ou pas ? La règle particulière que Besnik Hasi pourrait mettre en place à Anderlecht

21/11
"Il n'a pas besoin de moi" : Besnik Hasi a rencontré Vincent Kompany et évoque le cas de Nathan De Cat

"Il n'a pas besoin de moi" : Besnik Hasi a rencontré Vincent Kompany et évoque le cas de Nathan De Cat

10:30
"On n'est pas meilleurs amis" : Olivier Renard met les choses au clair sur sa relation avec Besnik Hasi

"On n'est pas meilleurs amis" : Olivier Renard met les choses au clair sur sa relation avec Besnik Hasi

09:00
1
Désormais titulaire en D1A, Benoît Nyssen n'a pas oublié le RFC Liège : "Je suis encore très proche du coach" Interview

Désormais titulaire en D1A, Benoît Nyssen n'a pas oublié le RFC Liège : "Je suis encore très proche du coach"

15:30
Il n'avait manqué que 15 minutes en 15 matchs : coup dur et longue absence pour Malines

Il n'avait manqué que 15 minutes en 15 matchs : coup dur et longue absence pour Malines

15:00
Encore deux boycotts ce week-end : les supporters des grands clubs réclament une intervention politique

Encore deux boycotts ce week-end : les supporters des grands clubs réclament une intervention politique

14:00
Rik de Mil a son idée pour permettre à Charleroi de surprendre Bruges : "Tout doit être au point"

Rik de Mil a son idée pour permettre à Charleroi de surprendre Bruges : "Tout doit être au point"

14:20
"On était proches du hold-up" : à dix après 22 minutes, Zulte a failli faire tomber le Standard à Sclessin Interview

"On était proches du hold-up" : à dix après 22 minutes, Zulte a failli faire tomber le Standard à Sclessin

13:20
🎥 Un sacré discours ! Philippe Clement s'impose d'emblée dans le vestiaire de Norwich City

🎥 Un sacré discours ! Philippe Clement s'impose d'emblée dans le vestiaire de Norwich City

12:40
Un défenseur central belge en route vers un club allemand historique ?

Un défenseur central belge en route vers un club allemand historique ?

13:00
Nicky Hayen donne des nouvelles de Simon Mignolet

Nicky Hayen donne des nouvelles de Simon Mignolet

12:20
Un titulaire suspendu, des attaquants revenus tard : la composition probable de l'Union Saint-Gilloise

Un titulaire suspendu, des attaquants revenus tard : la composition probable de l'Union Saint-Gilloise

11:40
Ivan Leko retrouve le sourire : "On se rapproche enfin de notre meilleur niveau"

Ivan Leko retrouve le sourire : "On se rapproche enfin de notre meilleur niveau"

12:00
"C'est le départ rêvé" : l'histoire d'Yves Vanderhaeghe aux Francs Borains commence parfaitement

"C'est le départ rêvé" : l'histoire d'Yves Vanderhaeghe aux Francs Borains commence parfaitement

11:20
Bonne nouvelle pour Vincent Kompany avant le prochain match du Bayern !

Bonne nouvelle pour Vincent Kompany avant le prochain match du Bayern !

11:00
"Cela m'a fait un peu sourire" : Olivier Renard sort du silence et réagit aux critiques

"Cela m'a fait un peu sourire" : Olivier Renard sort du silence et réagit aux critiques

08:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-0 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges - Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 23/11 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved