Encore deux boycotts ce week-end : les supporters des grands clubs réclament une intervention politique

Les fans de tout le pays tirent la sonnette d'alarme. Le énième boycott des supporters visiteurs cette saison met une nouvelle fois en lumière le point sensible. À chaque fois, les fans se heurtent à des quotas de bus limités et à des contingents trop restreints. Ils demandent du changement.

Le dernier exemple en date : les supporters d’Anderlecht ne se rendront pas à La Louvière dimanche. Une affiche magnifique en Pro League, mais sans les fans mauves et blancs. Seulement quelque 400 billets ont été mis à disposition, un chiffre qui provoque de la frustration depuis le début de la saison. Les supporters du Standard avaient déjà refusé le même déplacement pour cette raison précise.

Une révision de la capacité minimale pour les supporters visiteurs

Pour Anderlecht, ce n’est pas nouveau. Plus tôt cette saison, leurs fans ont déjà boycotté le déplacement à Louvain, et Westerlo, le 6 décembre, pourrait connaître le même sort si le quota de visiteurs n’est pas augmenté. À Anderlecht, on en a assez : le club souhaite discuter avec la Pro League d’une révision de la capacité minimale pour les supporters visiteurs.

Mais le problème ne se limite pas à Bruxelles. Aujourd’hui, il a été annoncé que les supporters de l'Antwerp boycotteront également le déplacement au Club de Bruges la semaine prochaine. Au Jan Breydel, ils n’auront droit qu’à la moitié du nombre habituel de billets. Une décision de la police et du bourgmestre que le Great Old refuse d’accepter.

"Sans supporters, il n’y a pas de football", peut-on lire dans un communiqué officiel sur les réseaux sociaux des fans de l'Antwerp. Une phrase qui résume bien la saison jusqu’ici. Les clubs avec un large public reçoivent systématiquement seulement une fraction de ce qu’ils considèrent "juste", et à cette capacité réduite s’ajoute de plus en plus souvent une limitation du nombre de bus.

La Pro League est dans le viseur des supporters

Lire aussi… Olivier Renard s'active : après Stroeykens et Angulo, Anderlecht veut prolonger deux autres cadresSelon les fans anversois, "les supporters visiteurs sont de plus en plus considérés comme une épine dans le pied ". Ils dénoncent la tendance à réduire les parcages visiteurs et les décisions floues, prises sans logique transparente. Leur message est clair : les règles doivent être rétablies et précisées.

Les critiques ne visent pas seulement les communes et les services de police, mais aussi les instances du football. Lorin Parys, CEO de la Pro League, reste pour l’instant étrangement silencieux. Officiellement, les décisions relèvent des bourgmestres et de la police, mais cette explication convainc de moins en moins les supporters.

La pression monte donc pour que la politique intervienne directement. Les associations de supporters de plusieurs clubs demandent un cadre qui mette fin à l’arbitraire, apporte de la clarté et respecte le rôle des supporters. Car une chose est sûre, affirment-ils : "Les supporters sont l’oxygène du football, sans nous, la lumière serait déjà éteinte."

Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

