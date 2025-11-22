Le RSCA Futures manque l'occasion d'enfoncer Seraing, Courtrai enchaîne en haut de classement

Il y avait trois matchs au programme en seconde partie de soirée en Challenger Pro League. Le RSCA Futures a partagé l'enjeu contre Seraing, tandis que Courtrai a dominé Lommel.

Le RSCA Futures et Seraing s'affrontaient ce samedi en bas de classement de Challenger Pro League. Une bonne occasion pour les U23 d'enfoncer les Métallos, qui comptent trois points de retard, à l'avant-dernière place du classement.

Une occasion manquée. À la pause, pourtant, les Futures menaient 2-1 : un but de la nouvelle recrue et un deuxième signé N'dao avaient répondu au but de Ba en faveur de Seraing.

Mais en seconde période, alors que Anderlecht se dirigeait vers une victoire et trois points précieux dans la course au maintien, le tout jeune Antwi finira par prendre un carton rouge (84e)... et les jeunes Mauves seront punis. Chukwu fera en effet 2-2 dans la foulée (84e).

Courtrai domine Lommel

Le KV Courtrai, qui se doit d'enchaîner pour rester dans la roue du leader Beveren, affrontait de son côté le SK Lommel. Des buts de Van Landschoot et Ambrose permettaient aux Flandriens d'être devant au tableau d'affichage à la pause, malgré un but de Seuntjens.

En seconde période, Ambrose faisait rapidement le break pour son doublé. En fin de match, un autobut courtraisien faisait 3-2, avant le 4-2 au fond des arrêts de jeu signé Afolabi.

Enfin, dans le dernier match de la soirée, les U23 de Gand et Genk se sont séparés sur un score nul et vierge (0-0).