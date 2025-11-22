Nicky Hayen revoit ses plans avant Charleroi : "La défaite à Anderlecht a laissé des traces"

Le Club de Bruges accueillera Charleroi demain soir. Une occasion de digérer complètement la défaite contre Anderlecht avant la pause internationale et de rester dans le sillage de l'Union Saint-Gilloise.

Il y a deux semaines, le Club de Bruges est passé par toutes les émotions, avec ce match de folie contre le FC Barcelone, puis la défaite à Anderlecht. Certains ont profité de la trêve pour faire une petite pause en sélection. Nicky Hayen, lui, a énormément cogité sur la défaite au Lotto Park...et pas seulement.

"Nous avons effectué une analyse plus large des dernières semaines et des derniers mois. Car cette défaite contre les Mauves a effectivement laissé des traces", a-t-il déclaré aujourd'hui en conférence de presse, cité par Het Nieuwsblad.

Pas question de se cacher derrière la Ligue des Champions

Le Club était pourtant sur une bonne dynamique. Mais Hayen ne veut pas faire passer la défaite dans le topper comme un simple accident de parcours, il entend permettre à tout le monde de se remettre en question : "Il était temps de se ressourcer et de se vider la tête. Entre-temps, nous avons clarifié aux joueurs ce que nous attendons d'eux".

Contre Charleroi, seule une victoire permettra au groupe de repartir de l'avant. Elle serait plus que bienvenue avant d'aborder une nouvelle phase assez lourde du calendrier, riche de sept matchs en trois semaines.

Hayen devra cependant composer avec de nombreuses absences : Simon Mignolet, Ludovit Reis, Kyriani Sabbe, Bjorn Meijer et Lynnt Audoor sont actuellement blessés.