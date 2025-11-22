Olivier Renard s'active : après Stroeykens et Angulo, Anderlecht veut prolonger deux autres cadres

Olivier Renard s'active : après Stroeykens et Angulo, Anderlecht veut prolonger deux autres cadres
Photo: © photonews

Olivier Renard s'active. Après Mario Stroeykens et Nilson Angulo, le directeur sportif d'Anderlecht veut désormais prolonger les contrats de Yari Verschaeren et Thorgan Hazard. Les discussions ne s'annoncent toutefois pas évidentes.

Mats Rits, Majeed Ashimeru, Thomas Foket et Alexis Flips sont écartés de l’équipe première d’Anderlecht depuis un certain temps. Il leur est impératif de trouver une solution dans les plus brefs délais.

Mais ils sont loin d’être les seuls confrontés à quelques difficultés contractuelles. Yari Verschaeren, par exemple, est encore lié au RSCA jusqu’à la fin de la saison et son avenir s’écrit encore en pointillés. Une prolongation de contrat est évoquée depuis des mois, mais elle n’est pas encore tombée.

"Les négociations se poursuivent", écrit Het Nieuwsblad ce samedi. L’alternative est de le vendre cet hiver ou de le laisser partir libre en été, il faut donc agir rapidement, mais aucun accord n’a été trouvé à l’heure actuelle.

Anderlecht veut prolonger les contrats de Yari Verschaeren et Thorgan Hazard

Le quotidien du nord du pays indique également qu’une prolongation de contrat est envisagée pour Thorgan Hazard (aussi lié au club jusqu'au 30 juin 2026) et qu’une rencontre avec lui à ce sujet est prévue. Cependant, ces discussions s’annoncent difficiles.

Lire aussi… "On n'est pas meilleurs amis" : Olivier Renard met les choses au clair sur sa relation avec Besnik HasiEn effet, ces deux joueurs gagneraient près de 1,5 million d’euros par an, un montant que le Sporting d’Anderlecht ne veut plus offrir à ses joueurs. Mario Stroeykens et Nilson Angulo ont récemment signé un nouveau contrat, et Anderlecht s’attend à ce que Yari Verschaeren et Thorgan Hazard en fassent de même, mais il faudra pour cela les convaincre sur le plan financier.

Suis RAAL La Louvière - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 18:30 (23/11).

Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
RAAL La Louvière
Yari Verschaeren
Thorgan Hazard

Jupiler Pro League

 Journée 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 16:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 18:15 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 20:45 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 23/11 STVV STVV
