Olivier Renard s'active : après Stroeykens et Angulo, Anderlecht veut prolonger deux autres cadres

Olivier Renard s'active. Après Mario Stroeykens et Nilson Angulo, le directeur sportif d'Anderlecht veut désormais prolonger les contrats de Yari Verschaeren et Thorgan Hazard. Les discussions ne s'annoncent toutefois pas évidentes.

Mats Rits, Majeed Ashimeru, Thomas Foket et Alexis Flips sont écartés de l’équipe première d’Anderlecht depuis un certain temps. Il leur est impératif de trouver une solution dans les plus brefs délais.

Mais ils sont loin d’être les seuls confrontés à quelques difficultés contractuelles. Yari Verschaeren, par exemple, est encore lié au RSCA jusqu’à la fin de la saison et son avenir s’écrit encore en pointillés. Une prolongation de contrat est évoquée depuis des mois, mais elle n’est pas encore tombée.

"Les négociations se poursuivent", écrit Het Nieuwsblad ce samedi. L’alternative est de le vendre cet hiver ou de le laisser partir libre en été, il faut donc agir rapidement, mais aucun accord n’a été trouvé à l’heure actuelle.

Le quotidien du nord du pays indique également qu’une prolongation de contrat est envisagée pour Thorgan Hazard (aussi lié au club jusqu'au 30 juin 2026) et qu’une rencontre avec lui à ce sujet est prévue. Cependant, ces discussions s’annoncent difficiles.

En effet, ces deux joueurs gagneraient près de 1,5 million d'euros par an, un montant que le Sporting d'Anderlecht ne veut plus offrir à ses joueurs. Mario Stroeykens et Nilson Angulo ont récemment signé un nouveau contrat, et Anderlecht s'attend à ce que Yari Verschaeren et Thorgan Hazard en fassent de même, mais il faudra pour cela les convaincre sur le plan financier.