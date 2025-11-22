Une affaire minimisée ? Marc Overmars visé par de nouvelles accusations dans un livre aux Pays-Bas

Renvoyé du poste de directeur technique de l'Ajax Amsterdam, qu'il occupait depuis dix ans, en 2022, Marc Overmars est visé par des plaintes pour abus sexuels. L'actuel directeur technique de l'Antwerp fait l'objet d'un livre publié ce vendredi aux Pays-Bas.

Marc Overmars a été directeur technique de l’Ajax Amsterdam entre 2012 et février 2022, date à laquelle il a été renvoyé après avoir fait l’objet de plaintes pour abus sexuels au sein même du club ajacide.

L’ancien international néerlandais, qui avait nié les faits, avait été suspendu alors qu’il était devenu entre-temps directeur sportif de l’Antwerp. Réhabilité, l’homme de 52 ans fait l’objet d’un livre publié aux Pays-Bas ce vendredi.

Dans Het Ajax-DNA, écrit par les journalistes de Het Parool Bas Soetenhorst et Jop Van Kempen, il est indiqué que la situation serait bien plus complexe que celle décrite jusqu’à présent.

Marc Overmars aurait minimisé l'affaire

Il semblerait que l’affaire ait été plus grave que l’envoi de photos de parties intimes à une seule personne. Selon Het Nieuwsblad, qui a pu se procurer un exemplaire du livre, plusieurs femmes étaient impliquées et ses messages, souvent très explicites, frôlaient le harcèlement.

Des abus auraient également eu lieu dans la salle de physiothérapie de l’Ajax. "Selon les personnes impliquées, Overmars a touché de manière inappropriée un autre joueur en présence d’une joueuse. ‘Il a minimisé l’incident en disant que c’était une blague, mais cela n’a pas été perçu ainsi’, a déclaré un ancien joueur."

Par ailleurs, l’Ajax Amsterdam aurait tenté de le rapatrier cet été, mais Overmars aurait refusé, souhaitant terminer son contrat avec l’Antwerp, qui court jusqu’au 30 juin 2027.