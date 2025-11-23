Peu de Mauves qui ont la moyenne, et pourtant les trois points : les cotes du RSCA à la RAAL

Florent Malice
Florent Malice depuis l'Easi Arena
Commentaire
Peu de Mauves qui ont la moyenne, et pourtant les trois points : les cotes du RSCA à la RAAL
Cette victoire à La Louvière ne restera pas dans les mémoires, et la plupart des Mauves ont presté en-dessous de leur niveau. Certains ont cependant tiré leur épingle du jeu.

Coosemans (7)

Peu de travail, mais un arrêt spectaculaire qui évite l'ouverture du score louviéroise. L'un dans l'autre, attentif, et jamais pris en défaut sur ses relances même courtes. 

Augustinsson (5,5)

Il a eu peu de travail à faire et a parfois été pris dans le dos mais a proposé quelques centres intéressants.

Kana (7)

Très solide match du patron de la défense anderlechtoise, propre à la relance et pas souvent pris en défaut. Beau placement.

Sardella (7,5)

Titulaire surprise suite au forfait de dernière minute de Hey, il a rappelé à tout le monde pourquoi il avait si longtemps été incontournable. Souvent bien placé, auteur d'un excellent tacle dans le rectangle et d'une lourde frappe qui a forcé Peano à l'arrêt. 

Camara (5)

Lire aussi… "Il est très humble et ne voulait pas célébrer" : l'improbable buteur de la tête pour le RSC Anderlecht Paradoxalement, s'il a créé plus de danger qu'Augustinsson, ses manquements dans le dernier geste se sont bien plus vu : il aurait dû crucifier Peano en fin de match plutôt que mettre en retrait. Il obtient cependant le coup-franc amenant le but.

Saliba (5)

Un match sans aspérité, avec quelques mauvaises passes et quelques tentatives d'amener du jeu vers l'avant sans grand succès.

De Cat (4)

Une nonchalance qu'on ne lui connaissait pas : Nathan De Cat a raté des gestes simples et perdu des ballons qu'il garde normalement les yeux fermés. 

Hazard (2)

Ca ne fait jamais plaisir de taper sur un joueur de son calibre et de son expérience mais Thorgan le sait probablement lui-même : il a disputé l'un de ses plus mauvais matchs en Mauve & Blanc ce dimanche. Hazard a tout raté ou presque.

Angulo (4)

Quelques débordements mais une terrible imprécision dans le dernier geste. 

Cvetkovic (3)

On a par moments revu le Cvetkovic perdu des débuts en préparation. De mauvaises courses, des combinaisons imprécises et aucun danger devant le but. 

Bertaccini (7)

Le seul élément offensif du RSCA qui a tout donné du début à la fin et créé un véritable danger. Qu'il se soit heurté à Peano et parfois été brouillon à la conclusion ne gâche pas sa cote. 

Commentaire
