Blessé avec les Diables, monté au jeu ce week-end : le T1 du LOSC donne des nouvelles de Nathan Ngoy
Blessé avec les Diables Rouges, Nathan Ngoy a fait son retour sur le terrain cette semaine avec le LOSC, entrant en jeu à cinq minutes de la fin du match. L'ancien défenseur central du Standard ne souffre d'aucune blessure majeure et devrait rapidement retrouver sa place dans le onze de départ.

Sélectionné pour la première fois avec les Diables Rouges lors de la trêve internationale de novembre, Nathan Ngoy n’a pas pu faire ses débuts en équipe nationale A en raison d’une blessure.

Homme excédentaire et placé en tribunes lors du déplacement au Kazakhstan, il avait quitté le rassemblement juste avant la réception du Liechtenstein à Sclessin et n’avait donc pas pu évoluer devant son ancien public.

Nathan Ngoy a joué et ne souffre pas d'une fracture

Une blessure à la main, voire une fracture, était évoquée. Mais ce dimanche, l’ancien défenseur central du Standard est finalement entré en jeu à cinq minutes de la fin lors de la victoire de Lille face au Paris FC (4-2).

Avant la rencontre, son entraîneur Bruno Génésio s’était montré rassurant. "Nathan a une petite coque à la main, il n’est pas gêné et se sent parfaitement apte pour jouer. Il s’est entraîné normalement avec nous et a participé aux duels sans problème."

Habituellement titulaire dans la défense lilloise, Nathan Ngoy n’a pas commencé cette rencontre face aux Parisiens par manque de rythme. Il devrait toutefois rapidement retrouver sa place dans le onze de départ, peut-être dès ce jeudi pour la réception du Dinamo Zagreb en Europa League.

