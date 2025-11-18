Rudi Garcia sautera-t-il le pas ? Sur les traces du dernier joueur du Standard sélectionné chez les Diables

Les Diables Rouges reçoivent le Kazakhstan à Sclessin ce soir. De quoi permettre à quelques joueurs aux racines liégeoises de vivre un bon moment à domicile.

Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne en mode nostalgie à Genk, Malick Fofana et Matz Sels acclamés à Gand, Alexis Saelemaekers, Zeno Debast et Jérémy Doku en héros au Parc Astrid et maintenant, les 'Diables Rouches' à Sclessin : le tour de Belgique de la sélection permet à plusieurs joueurs un joli tour d'honneur dans leur ancien stade.

Ce soir, Arthur Theate, Nicolas Raskin, Axel Witsel, Diego Moreira et même Thomas Meunier (passé sur les hauteurs du Sart Tilman en 2004 et 2006) vivront ainsi un retour au Standard.

À quand un joueur actif au Standard repris en sélection ?

Nathan Ngoy aurait lui aussi pu faire partie de la fête, mais sa blessure à la main l'empêche de faire partie du groupe. Le défenseur de Lille est le Diable ayant quitté le Standard le plus récemment. Le dernier Diable appelé lorsqu'il était encore actif à Sclessin ? Il faut remonter un peu plus loin.

C'est Arnaud Bodart qui est le dernier en date (mars 2024). Avant lui, il faut remonter à Zinho Vanheusden, lui qui avait encore été sélectionné par Domenico Tedesco en octobre 2023. Depuis, son corps lui a malheureusement mené la vie dure.





Qu'en est-il pour les autres grands clubs belges ? Le Club de Bruges compte quatre Diables actuels, Charles Vanhoutte a représenté l'Union pour sa première sélection quelques jours avant son départ à Nice. Pour Anderlecht, cela remonte à la présence de Jan Vertonghen à l'Euro il y a un peu plus d'un an. Genk ? Il s'agit de Bryan Heynen, qui a même eu l'honneur d'évoluer à domicile lors du match contre l'Ukraine disputé à la Cegeka Arena.