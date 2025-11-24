Jan Vertonghen bientôt de retour aux affaires ? "J'ai reçu quelques offres très intéressantes"

Jan Vertonghen bientôt de retour aux affaires ? "J'ai reçu quelques offres très intéressantes"
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4309

Jan Vertonghen a peut-être arrêté sa carrière cet été, mais son histoire dans le football est encore loin d'être terminée. Le recordman de sélections avec les Diables Rouges a laissé entendre lors d'une interview avec Ajax Showtime qu'il existe des options concrètes pour lui.

Depuis sa retraite à 38 ans, Jan Vertonghen profite pleinement de la vie en dehors du terrain. Il consacre beaucoup de temps à sa famille et s'investit avec une passion visible dans la Fondation Jan Vertonghen, qui vise à encourager les enfants à être plus actifs. Mais le football n'est jamais bien loin.

L'ancien capitaine d'Anderlecht suit actuellement la formation UEFA Executive Master for International Players (MIP). Grâce à ce parcours, il souhaite être préparé à un nouveau rôle dans le monde du football.

Vertonghen veut prendre son temps

Un poste d'entraîneur ne l'a jamais tenté, ne fût-ce que pour le déséquilibre familial qu'il apporterait. Sterke Jan travaillera vraisemblablement plus au sein même de la structure d'un club : "J'ai reçu quelques offres très intéressantes tant au niveau national qu'international", dit-il. “Mais d'abord, je veux élargir mes connaissances. Ce n'est qu'après cela que je ferai un choix".

Un retour à l'Ajax est une possibilité. Vertonghen reste étroitement lié au club de ses débuts et se soucie de la situation difficile dans laquelle l'équipe se trouve actuellement. “Ça fait mal à voir. La pression extérieure est énorme et empêche de construire véritablement une structure".

Vertonghen sera à nouveau présent cette semaine à la Johan Cruijff ArenA. Il a été invité par l'Ajax pour le match de la Ligue des Champions contre Benfica, un autre de ses anciens clubs. Les deux équipes sont les seules à ne pas avoir engrangé le moindre point : “Je m'attends à un match ouvert et intense. Les deux équipes jouent leur dernière chance en Ligue des Champions.”

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht

Plus de news

Un Liégeois attend le Standard malgré son départ : "L'une des périodes les plus cruelles de ma jeunesse"

Un Liégeois attend le Standard malgré son départ : "L'une des périodes les plus cruelles de ma jeunesse"

16:00
Douze ans, déjà, après son départ : les retrouvailles entre Anderlecht et Marcin Wasilewski

Douze ans, déjà, après son départ : les retrouvailles entre Anderlecht et Marcin Wasilewski

15:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/11: Odoi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/11: Odoi

15:40
Officiel ! Carl Hoefkens relance un ancien Diable Rouge, sans contrat depuis six mois

Officiel ! Carl Hoefkens relance un ancien Diable Rouge, sans contrat depuis six mois

15:40
Marco Kana est bel et bien le patron : et s'il pouvait encore se permettre un rêve fou ?

Marco Kana est bel et bien le patron : et s'il pouvait encore se permettre un rêve fou ?

14:40
📷 Le risque est réel : un vif débat entoure l'Anderlechtois Nathan De Cat

📷 Le risque est réel : un vif débat entoure l'Anderlechtois Nathan De Cat

14:20
1
Les arbitres européens de Bruges et de l'Union sont connus : un excellent souvenir...pour le Standard

Les arbitres européens de Bruges et de l'Union sont connus : un excellent souvenir...pour le Standard

15:00
Ce n'était pas du beau football, mais Hasi ne s'en préoccupe pas : "Chapeau à mon équipe"

Ce n'était pas du beau football, mais Hasi ne s'en préoccupe pas : "Chapeau à mon équipe"

11:20
Et si le meilleur joueur de Pro League se cachait... à la RAAL ?

Et si le meilleur joueur de Pro League se cachait... à la RAAL ?

11:40
Encore une lourde défaite : Sébastien Pocognoli explique pourquoi son bilan est si contrasté à l'AS Monaco

Encore une lourde défaite : Sébastien Pocognoli explique pourquoi son bilan est si contrasté à l'AS Monaco

14:00
Pas de supporters d'Anderlecht au stade de la RAAL, mais bien en ville : voici leur communiqué

Pas de supporters d'Anderlecht au stade de la RAAL, mais bien en ville : voici leur communiqué

10:40
Genk commence à se faire peur dans la course au top 6 : "En interne, tout le monde sait que ce n'est pas bon"

Genk commence à se faire peur dans la course au top 6 : "En interne, tout le monde sait que ce n'est pas bon"

13:00
📷 Surprise : Dries Mertens rend visite à un club étranger, qui se prend à rêver de sa signature

📷 Surprise : Dries Mertens rend visite à un club étranger, qui se prend à rêver de sa signature

13:40
Le prochain changement d'entraîneur à prévoir ? Les supporters réclament sa tête Analyse

Le prochain changement d'entraîneur à prévoir ? Les supporters réclament sa tête

12:20
🎥 Marre des hors-jeu millimétrés ? Serge Gumienny réclame des mesures drastiques et une nouvelle règle

🎥 Marre des hors-jeu millimétrés ? Serge Gumienny réclame des mesures drastiques et une nouvelle règle

12:40
RAAL - Anderlecht pour renouer le contact ? Les Mauves veulent recruter un joueur des Loups

RAAL - Anderlecht pour renouer le contact ? Les Mauves veulent recruter un joueur des Loups

10:00
1
Sébastien Pocognoli aurait-il pu revenir au Standard cet été ? "J'ai d'abord pensé à mon développement"

Sébastien Pocognoli aurait-il pu revenir au Standard cet été ? "J'ai d'abord pensé à mon développement"

12:00
5
"J'ai trouvé ça mesquin" : Olivier Renard recadre un ancien de la maison Mauve

"J'ai trouvé ça mesquin" : Olivier Renard recadre un ancien de la maison Mauve

07:20
🎥 Retour à la case départ pour Genk : "Ne pas marquer, ce n'est pas toujours le fruit du hasard"

🎥 Retour à la case départ pour Genk : "Ne pas marquer, ce n'est pas toujours le fruit du hasard"

11:00
Il n'a pas assisté à un grand match : un investisseur potentiel était présent au Standard ce week-end

Il n'a pas assisté à un grand match : un investisseur potentiel était présent au Standard ce week-end

10:20
Pourquoi Lucas Biglia est-il aussi souvent absent à Anderlecht ? "Il fait comme moi à l'époque d'Ariël Jacobs"

Pourquoi Lucas Biglia est-il aussi souvent absent à Anderlecht ? "Il fait comme moi à l'époque d'Ariël Jacobs"

08:00
Alexis Saelemaekers brille encore avec l'AC Milan : "Le coach me donne beaucoup de confiance"

Alexis Saelemaekers brille encore avec l'AC Milan : "Le coach me donne beaucoup de confiance"

08:30
Blessé avec les Diables, monté au jeu ce week-end : le T1 du LOSC donne des nouvelles de Nathan Ngoy

Blessé avec les Diables, monté au jeu ce week-end : le T1 du LOSC donne des nouvelles de Nathan Ngoy

09:30
Deux Belges de Pro League entament leur formation d'entraîneur : "Je veux devenir T1"

Deux Belges de Pro League entament leur formation d'entraîneur : "Je veux devenir T1"

09:00
🎥 "Du jamais vu" : Fred Vanderbiest prend sa revanche et ne se prive pas de taquiner les médias

🎥 "Du jamais vu" : Fred Vanderbiest prend sa revanche et ne se prive pas de taquiner les médias

07:40
Zeno Debast de retour...contre le Club de Bruges ? Son entraîneur fait le point

Zeno Debast de retour...contre le Club de Bruges ? Son entraîneur fait le point

06:30
"Il est très humble et ne voulait pas célébrer" : l'improbable buteur de la tête pour le RSC Anderlecht

"Il est très humble et ne voulait pas célébrer" : l'improbable buteur de la tête pour le RSC Anderlecht

22:40
1
L'Antwerp n'a pas traîné : un premier candidat se précise pour succéder à Stef Wils

L'Antwerp n'a pas traîné : un premier candidat se précise pour succéder à Stef Wils

07:00
Peu de Mauves qui ont la moyenne, et pourtant les trois points : les cotes du RSCA à la RAAL

Peu de Mauves qui ont la moyenne, et pourtant les trois points : les cotes du RSCA à la RAAL

21:40
3
Felice Mazzu remonté après sa première défaite : "Il faut vraiment qu'on revoie les règles"

Felice Mazzu remonté après sa première défaite : "Il faut vraiment qu'on revoie les règles"

23:00
Trois points au bout de l'ennui pour un Anderlecht très peu inspiré à La Louvière

Trois points au bout de l'ennui pour un Anderlecht très peu inspiré à La Louvière

20:26
Il s'en est déjà montré digne avec plusieurs arrêts : une grande première pour Thibaut Courtois au Real Madrid

Il s'en est déjà montré digne avec plusieurs arrêts : une grande première pour Thibaut Courtois au Real Madrid

22:20
Première défaite depuis son arrivée à Louvain : Felice Mazzu rate ses retrouvailles

Première défaite depuis son arrivée à Louvain : Felice Mazzu rate ses retrouvailles

21:19
Anderlecht devra se passer de deux joueurs - dont un titulaire - pendant plusieurs semaines

Anderlecht devra se passer de deux joueurs - dont un titulaire - pendant plusieurs semaines

18:40
1
🎥 Une parade exceptionnelle devant Ronaldo, avant la revanche : CR7 inscrit le but de l'année à Anthony Moris

🎥 Une parade exceptionnelle devant Ronaldo, avant la revanche : CR7 inscrit le but de l'année à Anthony Moris

22:00
Un ancien espoir d'Anderlecht et du foot belge rêve du Congo : "C'est mon pays"

Un ancien espoir d'Anderlecht et du foot belge rêve du Congo : "C'est mon pays"

20:40
2

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-0 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 1-2 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved