Jan Vertonghen bientôt de retour aux affaires ? "J'ai reçu quelques offres très intéressantes"

Jan Vertonghen a peut-être arrêté sa carrière cet été, mais son histoire dans le football est encore loin d'être terminée. Le recordman de sélections avec les Diables Rouges a laissé entendre lors d'une interview avec Ajax Showtime qu'il existe des options concrètes pour lui.

Depuis sa retraite à 38 ans, Jan Vertonghen profite pleinement de la vie en dehors du terrain. Il consacre beaucoup de temps à sa famille et s'investit avec une passion visible dans la Fondation Jan Vertonghen, qui vise à encourager les enfants à être plus actifs. Mais le football n'est jamais bien loin.

L'ancien capitaine d'Anderlecht suit actuellement la formation UEFA Executive Master for International Players (MIP). Grâce à ce parcours, il souhaite être préparé à un nouveau rôle dans le monde du football.

Vertonghen veut prendre son temps

Un poste d'entraîneur ne l'a jamais tenté, ne fût-ce que pour le déséquilibre familial qu'il apporterait. Sterke Jan travaillera vraisemblablement plus au sein même de la structure d'un club : "J'ai reçu quelques offres très intéressantes tant au niveau national qu'international", dit-il. “Mais d'abord, je veux élargir mes connaissances. Ce n'est qu'après cela que je ferai un choix".

Un retour à l'Ajax est une possibilité. Vertonghen reste étroitement lié au club de ses débuts et se soucie de la situation difficile dans laquelle l'équipe se trouve actuellement. “Ça fait mal à voir. La pression extérieure est énorme et empêche de construire véritablement une structure".

Vertonghen sera à nouveau présent cette semaine à la Johan Cruijff ArenA. Il a été invité par l'Ajax pour le match de la Ligue des Champions contre Benfica, un autre de ses anciens clubs. Les deux équipes sont les seules à ne pas avoir engrangé le moindre point : “Je m'attends à un match ouvert et intense. Les deux équipes jouent leur dernière chance en Ligue des Champions.”