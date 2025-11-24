Zeno Debast de retour...contre le Club de Bruges ? Son entraîneur fait le point

Mercredi, le Club de Bruges se rendra au Sporting Portugal. Zeno Debast pourrait-il faire son retour à la compétition contre les Blauw en Zwart ? A en croire son entraîneur, cela n'en prend pas le chemin.

Absent des deux derniers rassemblements des Diables Rouges, Zeno Debast est toujours écarté des terrains par cette blessure au genou, encourue il y a un mois. Hier, il n'était ainsi toujours pas dans le groupe pour le match de Coupe contre Marinhense (victoire 3-0).

Mercredi, le Sporting Portugal accueille le Club de Bruges en Ligue des Champions. Comptant trois points de plus que les Blauw en Zwart, les Portugais peuvent faire une très bonne opération au classement.

Interrogé sur un potentiel retour de Debast à cette occasion, l'entraîneur Rui Borges n'a pas installé de suspense inutile : "Zeno est toujours en convalescence. Cela pourrait encore prendre un peu de temps, et je ne pense pas qu’il sera disponible pour les prochains matchs", a-t-il déclaré lors de la conférence de presse.

Une équipe qui a fière allure malgré tout

Borges a également donné des nouvelles de Fransisco Trincão, réserviste en sélection et auteur de deux buts hier : "Il avait été mis au repos par l’équipe nationale. Il était donc en pleine forme, frais, motivé et déterminé – même si les joueurs les plus talentueux peuvent parfois en faire trop – il représentait une solution, il a enchaîné les excellents matchs, il lui manquait juste un peu de régularité".

L'ailier portugais sera l'une des principales menaces pour le Club de Bruges, avec l'envie de se montrer à Roberto Martinez. Mais contre le Barça, les Blauw en Zwart ont montré qu'ils avaient du répondant face aux plus fins dribbleurs du continent.