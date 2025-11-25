Impacté par la grève nationale, Bruges modifie son plan pour son voyage à Lisbonne

Impacté par la grève nationale, Bruges modifie son plan pour son voyage à Lisbonne
Photo: © photonews

Le Club de Bruges ne peut décoller pour Lisbonne que ce mardi soir, en raison de la grève nationale. C'est donc en Belgique que Nicky Hayen a tenu sa traditionnelle conférence de presse d'avant-match et donné des nouvelles de l'infirmerie des Blauw & Zwart.

Le Club de Bruges aurait aimé déjà être à Lisbonne ce mardi, veille de la rencontre de Ligue des Champions entre le Sporting CP et les Blauw & Zwart. Cependant, la grève nationale que connaît notre pays a modifié les plans.

Le vol Ostende-Lisbonne ne pouvant partir que mardi soir, le Club de Bruges a dû organiser sa traditionnelle conférence de presse d'avant-match en Belgique. "On essaie de s'adapter", a déclaré Nicky Hayen, cité par Het Nieuwsblad. Ce mardi, les joueurs sont donc rentrés chez eux après l'entraînement matinal et reviendront dans la soirée pour prendre l'avion.

Mignolet présent pour son importance dans le vestiaire, Tzolis est à 100 %

Dans sa sélection, Nicky Hayen a confirmé un grand retour : celui de Simon Mignolet, absent depuis deux mois et sa déchirure des adducteurs subie contre l'AS Monaco lors de la première journée de Ligue des Champions. Dans les semaines à venir, il entrera à nouveau en concurrence avec Nordin Jackers, mais cette rencontre au Portugal semble encore trop tôt pour lui.

"Son expérience est précieuse dans le vestiaire, surtout pour nos jeunes joueurs, lors d'une campagne comme celle-ci", explique Hayen. "Je ne sais pas quand il pourra jouer, mais ce n'est pas le cas pour le moment. Nous devons rester prudents."

Lire aussi… Pour la première fois depuis deux mois : un grand retour dans la sélection de BrugesBonne nouvelle, par contre, concernant Christos Tzolis. Légèrement blessé avec la Grèce pendant la trêve internationale et mis au repos ce week-end contre le Sporting Charleroi, l'ailier est désormais à 100 % pour cette rencontre.

Suis Sporting Portugal - FC Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 21:00 (26/11).

