Pour la première fois depuis deux mois : un grand retour dans la sélection de Bruges
Photo: © photonews

Un grand retour dans le groupe du Club de Bruges pour le déplacement au Sporting Lisbonne en Ligue des Champions : Simon Mignolet est sélectionné pour la première fois depuis deux mois et sa déchirure aux adducteurs survenue contre Monaco lors de la première journée de la phase de ligue.

Le Club de Bruges se déplace au Sporting Lisbonne ce mercredi dans le cadre de la cinquième journée de Ligue des Champions. Les Blauw & Zwart viennent de dévoiler le groupe qui s'envole vers le Portugal.

On y remarque un grand retour : celui de Simon Mignolet, présent pour la première fois depuis deux mois. Le gardien de 37 ans s'était blessé aux adducteurs lors de la première journée de Ligue des Champions contre l'AS Monaco, mais avait repris l'entraînement depuis quelques semaines. Au rayon des blessures, Kyriani Sabbe est toujours indisponible.

Le groupe du Club de Bruges pour le déplacement au Sporting Lisbonne en Ligue des Champions

Gardiens : Simon Mignolet, Nordin Jackers, Dani van den Heuvel.

Défenseurs : Joaquin Seys, Joel Ordóñez, Jorne Spileers, Hugo Siquet, Vince Osuji, Zaid Romero, Brandon Mechele, Samuel Gomez van Hoogen.

Médians : Raphael Onyedika, Hugo Vetlesen, Aleksandar Stanković, Cisse Sandra, Hans Vanaken.

Attaquants : Christos Tzolis, Mamadou Diakhon, Carlos Forbs, Shandre Campbell, Romeo Vermant, Nicolò Tresoldi, Gustaf Nilsson.

Suis Sporting Portugal - FC Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 21:00 (26/11).

Champions League
FC Bruges
Sporting Portugal
Simon Mignolet

11:31
10:20
10:20
15:00
14:20
14:00
13:00
12:29
13:30
12:00
11:00
10:40
10:00
09:30
09:00
08:43
21:20
07:20
07:00
06:30
23:00
22:30
22:00
21:40
20:40
21:00
20:20
20:00
19:00
19:40
19:20
18:20
18:40
17:30
18:00
24/11

